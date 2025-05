Los toldos del centro de Elche: sombra para casi todos los gustos

Para gustos, los colores. Precisamente de los que carecen los toldos instalados esta semana por el Ayuntamiento de Elche en cuatro de sus céntricas calles (Obispo Tormo, Corredora, Hospital y Major del Pla). El tono tan neutro del beige claro agrada a unos, «por su sencillez y elegancia» -afirman Abel Sempere y Leidy Sánchez, paseantes-, y espanta a otros, «porque esperaba algo más colorido, como en otras ciudades del sur con este servicio». Sin duda, un tema de gusto. Lo que no depende tanto de ello es la funcionalidad. Y sí, la mayoría de los encuestados opinan que son funcionales. Pero con matices.

En general, «los comerciantes estamos encantados. Yo estoy muy contento», señala José Sansano, propietario de la tienda de coleccionismo Kintón. Según expone, «los beneficios se verán más adelante mucho más claros. Aquí, en verano, no se puede estar de calor que hace. Era una medida necesaria. A ver si animamos un poco el centro». Sansano lleva siete años en la calle Obispo Tormo. «De 12 a siete de la tarde a esta zona no viene nadie. Los toldos los prefería de colores pero mientras hagan sombra me da igual», expone. Su experiencia la comparte Yaiza Escolano, dos años dependienta de la tienda de zapatos Mayka. «Me parece una buena idea para proteger del calor. Todo lo que he oído han sido buenos comentarios de la gente».

La calle Hospital es una de las que tienen toldos nuevos / Áxel Álvarez

Otra comerciante, propietaria de la librería Punto y Coma, Merce Castillo, piensa distinto: «En esta calle casi no da el sol, una hora al día. No compensa porque quita mucha luz. Por la tarde parece que sea de noche. Es más un inconveniente que otra cosa». A su lado, otro vecino reconoce que «es verdad que quita mucho sol y es muy probable que dentro de un mes empecemos a agradecerlo».

En llegar el calor...

Todavía es pronto. La mayoría ve ventajas contra el calor y para potenciar el trasiego de gente a horas que antes era imposible ver a nadie. «Desestacionalizar el comercio», asegura un viandante. Pero también se ve un inconveniente claro. «Nos quita luz en la calle y a los vecinos que vivimos por encima nos resta visibilidad», expresa Antonio Pérez. Una vecina suya añade: «Y a los mayores nos quita sol y vitaminas». Los vecinos, en general, son los que peor lo llevan. De hecho «debe haber algún reacio a la iniciativa que le ha dado por tirar colillas y ya ha hecho dos agujeros», expone Sansano mientras señala las marcas.

En la calle Corredera hay dos tramos, los que más tiendas tienen, con toldos beige. «Este espacio está mucho más acogedor y hay sombra para pasear, se nota y ya se empieza a agradecer», expresan Sempere y Sánchez, que viven en Puertas Coloradas y piensan que «la idea podía extenderse a otros sitios de la ciudad».

La disminución de la luz es una de las quejas de los vecinos de, por ejemplo, la calle Obispo Tormo / Áxel Álvarez

Efectivamente ese es el objetivo del gobierno municipal. El concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert así lo expresaba ante INFORMACIÓN en plena Corredora, precisamente bajo uno de los toldos recién puestos: «Está previsto extender la iniciativa a otros barrios como Altabix, Pla-Sector V y Carrús. También nos lo han pedido en pedanías. Sabemos que es la primera experiencia y habrá que ajustar muchos detalles, pero estamos recibiendo un gran retorno por parte de vecinos y comerciantes, que ya nos han comentado que uno de los mayores problemas del verano es que el cliente no viene hasta las siete y media o las ocho de la tarde, ya casi cuando tienen que cerrar. Va a ser mucho más evidente el beneficio cuando empiece a hacer calor de verdad».

La calle Corredora luce un aspecto capitalicio que los comerciantes destacan / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento ha invertido casi 300.000 euros para esta primera experiencia piloto. «Hemos contratado a una empresa especialista en este tipo de actuaciones, que está acostumbrada a montar toldos en Andalucía. Con ellos debemos ahora medir las necesidades concretas porque esto es algo muy novedoso. La dinámica es muy buena».

Color neutro

Sobre el color, «lo que queríamos era lo más neutro posible», que no llamara mucho más la atención en el casco histórico. Lo que puede ser es que tengan una gama más amplia de colores en otras zonas o en, por ejemplo, los juegos infantiles, donde podemos innovar mucho más». A Sara Vélez, dependienta de Wave the wave le parecen «lindos» y «muy prácticos. Se nota muchísimo que restan calor. Aquí a las dos de la tarde da de pleno el sol y los toldos están ayudando muchísimo a estar mejor, porque antes era insoportable». Sole Cháves, trabajadora de Misako, asegura que «negativo es que resta luz, pero es muy positivo que nos quite calor y exposición de nuestros productos al sol. Así no se destiñen por lo que nos va genial a nivel comercial». En la calle Hospital Ana Ballester, de Empanadas Malvón, destaca que «en agosto va a ser aún mejor, pero ya es una maravilla». En la heladería Gelato, Mauro Dapino echa en falta los toldos en su calle. En la tienda de al lado, Javi Marco, apoya su moción.

Los comerciantes en general destacan la medida por positiva. Los vecinos están divididos / Áxel Álvarez

En resumen, sombra dan, eso seguro. Que guste más o menos su color ya es otro cantar.