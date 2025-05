Rafael Carrasco, gerente del Hospital del Vinalopó: «¿Al cáncer le importa quién gobierne? Dejemos las ideologías y exijamos resultados»

Rafael Carrasco Moreno fue nombrado gerente del Hospital del Vinalopó en julio de 2019. Poco antes de la pandemia, un momento muy complicado...

Desde luego, pero también es cierto que tenía el apoyo de mis maestros. La pandemia fue un aprendizaje muy intenso. Es de esas cosas que no podrás olvidar en toda tu vida. No solo por el aprendizaje en sí o el cambio de roles, que fue un reto, sino por todo lo que veías y todo lo que tenías que innovar. Todo era imprevisto. Los datos cambiaban día a día respecto a la patología del germen, las herramientas terapéuticas… Y también los espacios del hospital, buscando sitios que fueran amables para los pacientes. Nunca hay que olvidar esto. El paciente es lo primero y no lo puedes poner en cualquier sitio. Me sirvió también para conocer el gran equipo que tengo. Gente implicada, en la que puedes confiar, y que si ocurre algo parecido (Dios no lo quiera), sabes que vas a tener un apoyo inmenso, que van a estar contigo y tú con ellos. Eso fue muy importante.

Ya en la actualidad. En el último Consejo de Pacientes se ofrecieron los resultados de los acuerdos de gestión. Su departamento obtuvo una puntuación de 81,5. ¿Qué significa este número?

Todos los años la Conselleria establece en todos los departamentos unos indicadores de resultados en salud, accesibilidad y gestión eficiente de recursos. Partimos de la base de que estos indicadores no son igual de exigentes para todos. Depende también del histórico de resultados de cada uno. La filosofía es que si lo haces bien este año, el que viene debes hacerlo aún mejor. Por ejemplo, la demora en una consulta hospitalaria; a mí se me exige que sea por debajo de 45 días. Estoy bastante por debajo, pero bueno, la media es 45 o mejor. El resto de departamentos tiene 65 o mejor. Otro ejemplo: la fractura de cadera, una cirugía que hay que hacer rápido para no aumentar la mortalidad en las primeras 48 horas. Como indicador de calidad y seguridad, yo alcanzo el 89 % de pacientes intervenidos en 2 días, frente al 50 % de media en la Comunidad.

¿Y ustedes han cumplido pese a tener que ir mejorando;era este un criterio para la prórroga?

Efectivamente. A pesar de esa exigencia creciente, un año más hemos conseguido mejorar. El resultado global ha sido el cumplimiento del 81,5 % de los indicadores frente a un 66,90 de media en la Comunidad. En el proceso de prórroga, la Conselleria estableció una serie de criterios y este era uno de ellos.

¿Para llegar a esos números serán vitales sus profesionales?

Por su puesto. Ydesde la dirección y la gerencia estamos muy cerca del profesional. Hay que estar cerca de la herramienta fundamental: la persona que ejecuta las ideas y las aporta. Hay que favorecer que esa persona se sienta bien, no tenga miedo a expresar lo que siente. Muchas de esas ideas luego se pueden llevar a cabo, porque las piensa quien está a pie de cama. Eso hay que aprovecharlo.

Quejas sindicales

Hace unos días, el sindicato SATSE presentaba una queja formal por el estado de saturación del personal de Urgencias…

No hay ningún problema estructural en Urgencias. Podemos ir ahora mismo y comprobarlo. Es más: cuando ya lo habían publicado en su periódico, el problema estaba resuelto. Hay picos asistenciales. Era lunes, además. Los lunes son el día más frecuente. Pero no solo aquí. En cualquier hospital. ¿Por qué el SATSE decide elevar queja el lunes?… No lo sé. Esto ya es ponerme en mentes donde no me toca estar. Pero fue algo que duró dos horas.

Al ser un pico, ¿volverá a suceder?

Sin duda. En urgencias es un clásico. Si mira la prensa, el mayor número de noticias relacionadas con sanidad se refieren a urgencias. El hospital de Alicante también ha tenido picos asistenciales, y sigue teniéndolos. Vamos, que la norma es que haya camas en los pasillos. Pero yo no he visto en 15 años una cama en un pasillo en este hospital.

Volviendo a la prórroga. ¿Lo último que se planteaba eran 5 años, pero está aprobada?

Entendemos que esto hay que solemnizarlo con una firma de prórroga de la concesión, que tendrá lugar entre Conselleria y Ribera. Estamos pendientes de este trámite tras las reiteradas manifestaciones del conseller en este sentido.

El gerente del Hospital del Vinalopó en Elche apuesta por los resultados en salud / Áxel Álvarez

¿La prórroga conllevará que el hospital sea ampliado?

En el último consejo de administración se habló de la construcción de un nuevo centro de salud en Crevillent y de la ampliación del hospital en el periodo 2025-2030. Todo esto forma parte del plan de inversión a cinco años que cualquier hospital -público o privado- debe tener. Faltan detalles por matizar que, imagino, se harán públicos cuando se firme la prórroga. El 1 de junio es la fecha clave, o el 31 de mayo, como quiera verse. Antes de acabar el mes debe haber visibilización de la prórroga. El último año se ha trabajado en proyectos de inversión, no solo el centro de salud de Crevillent, que es un sí o sí para nosotros, sino muchos otros, entre ellos la ampliación del hospital. También hemos estudiado la robotización del bloque quirúrgico, que está bastante avanzada. Tenemos proyectos de formación de residentes. Cada vez vamos acreditando más unidades. El programa de inversión incluye tecnología, diagnóstico por imagen, cirugía robótica y queremos mantener ese liderazgo tecnológico desde que abrimos el departamento. También hay prevista inversión en medicina nuclear.

Sanidad privada o pública

¿La sanidad privada puede ser tan buena o mejor que la pública?

Yo creo que no depende de estar en la casa A o en la casa B, ni de si las paredes son azules o blancas, o si hay un cuadro o una lámina. Depende del plan que se tenga, de la idea de lo que es la sanidad, de los resultados en salud y del día a día. No estoy por la labor de pensar que llevar un vestido o unos vaqueros condiciona que uno sea mejor o peor profesional. La realidad es la que es, y creo que ya tenemos suficiente experiencia para saber lo que ha supuesto la colaboración público-privada. Durante la pandemia, ¿qué hubiera sido sin esa colaboración? Ahí lo dejo. Más claro, ¿qué habría sido de las listas de espera si no se estuviera haciendo un plan de choque desde las áreas privadas? Es una pregunta que se contesta sola. Quite usted la colaboración público-privada del escenario y verá lo que ocurre. Esa es la realidad.

¿La gestión sanitaria debe estar por encima de la ideología?

Por supuesto. Nosotros estamos por encima de la ideología, por encima de cualquier condición que no sea tener un plan asistencial claro, con objetivos muy marcados: generar salud, promoción de la salud, prevención y resultados. Olvidar esto en sanidad o hablar de cualquier otro aspecto antes que de esto, es un error. Si tiene usted una herramienta eficaz, ¿por qué prescindir de ella? Esa sería la pregunta. El tema está por encima de debates resueltos hace mucho en foros nacionales e internacionales, incluida la OMS.

¿Cree que la ciudadanía valora esos resultados?

Sí. No lo decimos nosotros. Se nos reconoce como un departamento en la Comunidad Valenciana que destaca por su excelencia, por la mejora de resultados en salud y por la accesibilidad. A partir de ahí, si hay personas que quieren un sistema con listas de espera más largas y peores resultados en salud, sólo puedo respetarlo. Pero entenderlo, no. Cuando uno está enfermo, lo que quiere es curarse. Si tiene una herramienta que puede ayudarle a ello, ¿por qué prescindir de ella?

¿Le resulta incómodo tener que justificar constantemente este modelo?

Mantener una postura contraria a la evidencia me parece, a día de hoy, excesivamente forzado. Tenemos la convicción, la determinación y la humildad de reconocer que queremos seguir mejorando. No somos perfectos, pero trabajamos para mejorar los resultados en salud y, ojalá el año que viene estemos otra vez aquí, encabezando los acuerdos de gestión. El problema es que la ideología, a veces, no se puede evitar.

Personal "satisfecho"

¿Cómo ha evolucionado el personal en los últimos años? ¿Cómo están los sueldos en comparación con la pública?

Cada vez más equiparados. Mi aspiración cuando estaba en la pública era cambiar de sistema. Yo fui médico intensivista en un hospital público 20 años. Cuando se abrió este proyecto, para mí fue como ver la luz. Abandoné un sistema del que ya estaba cansado y vine a un lugar donde me he sentido cómodo, feliz, y me he desarrollado personal y profesionalmente. Los profesionales que se incorporan ahora no tienen una mala percepción. Y si la tuvieran, tienen muy fácil marcharse. Estamos en un momento de escasez de profesionales en todas las especialidades. Sin embargo, siguen aquí. Nadie me ha manifestado estar descontento con su salario. Aquí tienen oportunidades de desarrollo profesional que no existen en otros hospitales. La carrera profesional no tiene nada que ver, ni la facilidad para investigar. Y el sueldo no tiene nada que envidiar al del hospital de al lado. Eso sí, aquí buscamos eficiencia. Optimizamos todos los recursos. Los profesionales deben entender que vienen a un sistema diferente, orientado a la consecución de objetivos y resultados.

¿Diría que se trabaja de forma distinta aquí ?

Sí. Pero los resultados también son distintos. Tengo a mis equipos en mejores condiciones que hospitales cercanos. Presto ayuda, por ejemplo, al Hospital de Torrevieja, al de Elda, al de Vega Baja, y a otros que nos piden colaboración. Porque tengo profesionales que han decidido que están cómodos con este modelo frente al que tienen a 10 kilómetros. Esto habla por sí solo.

¿Qué papel juegan los incentivos?

Ribera, desde siempre, se ha reconocido por mantener un plan de incentivación, como hacen las grandes multinacionales. Tú tienes tu salario, por supuesto, pero si trabajas bien puedes mejorar tus ingresos. Eso incentiva a los profesionales a buscar la excelencia. La persona excelente debe tener algo que la distinga. Esto ha sido una reclamación histórica en el sistema público. Desde que era residente veía cómo el que mejor trabajaba recibía el mismo trato que quien menos se implicaba. ¿Por qué? Eso no pasa aquí. Y creo que por eso Ribera cuenta con la lealtad de muchos profesionales.

¿Se avecinan cambios en las plantillas?

Sí. Estamos en una época de movimientos. Se va a resolver una Oferta Pública de Empleo pendiente, hay un concurso de traslados y otro de méritos en marcha. Eso va a implicar cambios en todos los departamentos, y el Vinalopó no va a ser ajeno. ¿Habrá cambios? Seguro. ¿Ponen en riesgo la estructura de los servicios? No. En 15 años solo hemos tenido casos puntuales, similares a los de otros departamentos. La falta de profesionales es un problema general: médicos de familia, radiólogos… En Atención Primaria, el médico cambia constantemente. No es un problema exclusivo de aquí. La medicina de familia y la anestesia seguirán con problemas hasta 2030 por falta de previsión nacional. En este contexto, habrá movimientos. Pero también supondrá la consolidación de muchos interinos.

Listas de espera

Los pacientes se quejan de cambios de médico, pero también de las listas de espera…

En cuanto a las listas de espera... nosotros tenemos un porcentaje del 80 % de los pacientes vistos por un médico en 48 horas como máximo, frente al 66 % que son vistos en el resto de la Comunidad. Claro, que si lo que quiero es que me vea mi médico y está de vacaciones, pues tendré que esperar 30 días. Nosotros tenemos una capacidad de mejora cercana al 15 %. Lo reconozco. Pero lo que sí tenemos claro es que nadie que tenga una patología que no pueda demorarse va a dejar de ser visto. Tiene la opción de que cualquier otro médico lo pueda atender en el centro de salud. Y luego, hay momentos, hay picos, que hay que entender también, como con la gripe, por ejemplo.

¿Le preocupa que vuelva la izquierda a la Generalitat?

Yo soy responsable de un proyecto asistencial. Mi labor no va a cambiar. Me da igual.

Ya, pero usted es la cara visible de la empresa y a Ribera sí le preocupará…

Sí, pero el objetivo de la empresa es lo que he trasladado. Por muchos números y resultados que pongamos sobre la mesa, la izquierda sigue pidiendo lo mismo. Las plataformas siguen pidiendo lo mismo. Llega un momento en que uno intenta evitar entrar en esa locura porque no aporta nada. Esto es un proyecto asistencial. ¿Al cáncer de mama le importa quién gobierne? ¿Por qué la gente se empeña en que eso importe? Esa es la pregunta. Yo haría esa pregunta. No a mí, porque no la puedo contestar. Pero ustedes, como periodistas, como lectores, sería interesante escuchar esa respuesta. ¿El cáncer tiene color o ideología? Tenemos que intentar que el diagnóstico sea lo más precoz posible. Yo hablo como médico. No es un proceso de pensamiento lógico, desde el punto de vista médico, que esto esté influido por ideología. Dejemos las ideologías y exijamos resultados en salud.

El gerente del Hospital del Vinalopó, Rafael Carrasco / Áxel Álvarez

Durante estos 15 años han trabajado con gobiernos de distintos signos políticos.

Así es. En los primeros años del hospital estaba Alejandro Soler, en Elche. Tuvimos un trato excepcional. Después vino Mercedes Alonso. También tuvimos buen trato. Con Carlos González el otro día nos fuimos a la radio a recordar el covid. Por eso, cuando me pregunta por ideologías, contesto lo mejor que puedo pero no lo veo relacionado. De verdad, no creo en eso.

¿Qué hay que mejorar?

Lo he dicho antes: todo. Tenemos que mejorar en todo.

Mejoras en salud mental

¿En algo concreto?

La salud mental. Es un reto importantísimo. Va a ser uno de los pilares de estos cinco años que afrontamos a partir del 1 de junio. Estamos ya trabajando en ello. Después de la pandemia, ha habido un aumento de demanda enorme. No hay profesionales: psicólogos, psiquiatras… En salud infantil, es un disparate. Ese va a ser el gran reto. También en atención primaria: tenemos un 20 % de citas que se dan más allá de dos días. Tengo que explicarle al paciente por qué, para que entienda que su médico está de vacaciones, por ejemplo. Seguiremos trabajando para normalizarlo. Además, tenemos indicadores que nos evalúan. Trabajamos en las áreas donde contamos con margen de mejora. Pero si tuviera que destacar algo, sin duda es la salud mental.

¿Y sobre el segundo centro de salud de Crevillent?

Sí, claro. Es algo reiterado. Estamos trabajando con el Ayuntamiento. Tenemos el Consejo de Salud con la alcaldesa, Lourdes Aznar. Ya hemos hecho alguna visita al actual centro de salud, viendo posibles espacios. Faltaría por decidir si será una ampliación del centro actual o si se hará otro en otra zona. Podría ser al lado, donde está el centro de mayores, o podría ser en otra zona para mejorar la accesibilidad. Hay varias opciones abiertas. Pero se hará.

¿Antes de cinco años?

Sí, claro. Este hospital se construyó en un año y medio... A partir de la firma, se empieza a contar. Está dentro del plan de inversión, con tareas estructuradas para este tiempo. El segundo centro de salud de Crevillent es una ampliación obligada. Eso va sí o sí.