El estudio geotécnico descarta problemas en la calle Clara Campoamor de Elche

El estudio geotécnico encargado por el Ayuntamiento de Elche tras la aparición de socavones en la calle Clara Campoamor, lo que ha llevado a los vecinos a convocar el próximo lunes una protesta desde las 12.30 a las 14 horas, no alerta de problemas graves que deban tener preocupado a nadie, según dio a conocer este viernes el concejal Claudio Guilabert a preguntas de los periodistas tras la convocatoria de la protesta ciudadana por la falta de información. Según el edil, de las catas realizadas solo se ha podido tener conclusiones de uno de los dos informes realizados, el estudio geotécnico, que no desvela problema alguno, lo que mantiene la hipótesis de que los agujeros tienen su origen en dos filtraciones de agua originadas por sendas roturas en el servicio municipal que habrían sido ya resueltas.

Ahora bien, falta un segundo estudio, que debe ser mucho más complejo, el topográfico, del cual el equipo de gobierno aún no tiene sus resultados. Los vecinos quieren respuestas y una reparación de toda la calle, algo que según explicó el concejal no se llevará a cabo en el mejor de los casos hasta que se tenga toda la documentación del origen del problema. «Los socavones se han reparado de manera inmediata. Lo que dijimos cuando estuvimos allí es que no queríamos realizar el sellado de toda la acera si no sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando. Sería como tirar la pelota hacia adelante». El alcalde, Pablo Ruz, anunció este viernes que el próximo martes se reunirá con los vecinos para escuchar sus quejas sobre este asunto.

PSOE

Sobre este mismo asunto se pronunció este viernes el PSOE tras mantener un encuentro con los vecinos, solicitando al alcalde que haga público precisamente el último informe geotécnico. Así lo explicó el portavoz socialista, Héctor Díez, quien añadió que «entendemos la preocupación y malestar de los vecinos y vamos a estar encima ayudando a que todo se solucione lo antes posible. El socialista propuso valorar si se deben efectuar nuevos controles de este tipo y recordó que se puede hacer uso del Fondo de Contingencia Municipal.

Una imagen del estudio geotécnico en Clara Campoamor, en Elche / Áxel Álvarez

Persiste

«Somos conscientes de que este problema no es de ahora, si no de hace tiempo y que persiste», dijo Díez, quien recordó que se realizó un estudio geotécnico en abril de 2022 y el resultado se supo a mitad del verano de ese año, se realizaron once sondeos y se actuó provisionalmente en las pistas de petanca. Pero «se hace necesario actuar con mayor alcance» y añadió que han advertido al equipo de gobierno sobre «la necesidad urgente de invertir más en la rehabilitación y arreglo de barrios con más degradación, sin que nos haya hecho caso. No obstante, insistiremos y ofrecemos nuestra ayuda».