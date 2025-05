El techo de la Escuela de Idioma de Elche tenía al revés las pendientes de pluviales

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves la modificación de un proyecto adjudicado en marzo para acabar con las goteras y filtraciones en la Escuela de Idiomas de Elche tras descubrirse bajo la cubierta que las pendientes para la recogida de aguas pluviales «estaban en sentido contrario», dijo la portavoz Inma Mora, por lo que más que evacuarla contribuían a que se acumularan y, consecuentemente con ello, han acabado ocasionando desperfectos que llevan a esta reparación.

La modificación, que no tendrá coste añadido, sí supone cambiar el proyecto para contemplar esta incidencia y cambiar a otro tipo de techo que evite que se repitan las filtraciones dentro de las instalaciones.. La actuación está financiada por el Plan Edificant con 481.000 euros y tendrá nueve meses de ejecución.

Pont del Bimil.lenari. / INFORMACIÓN

También se aprobó lo que no deja de ser un nuevo retraso en la reparación del Pont del Bimil·lenari para subsanar el hundimiento de parte de una rotonda y una calzada bajo las cuales se sitúa el contrapeso de la infraestructura. La justificación es dar un plazo de un mes a las empresas para poder visitar la zona junto a los técnicos municipales, dijo la portavoz, quien no sabía cuántas empresas habían mostrado su interés pese a que ayer era el último día de plazo para la presentación de las propuestas. La adjudicación salía a concurso por 1,7 millones de euros, pero ya ha quedado desierta en varias ocasiones. Lo que hizo la junta de gobierno fue con esta nueva cláusula dar un mes más para que otras empresas se interesen por un proyecto que se ve a simple vista y no es necesario que nadie les acompañe a constatarlo.