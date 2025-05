En pie de guerra en Elche por un parking sin control que «hace aguas»

Ponerse a contar los parches que tiene uno de los parking subterráneos de la calle Poeta Miguel Hernández de Elche, para evitar que el agua de la lluvia lo empape todo, puede resultar una tarea, cuanto menos, entretenida. Esta zona de estacionamiento de uso privado, pero mediante concesión administrativa, lleva años arrastrando deficiencias que ha llevado a quienes en su día pagaron un usufructo por una plaza para 75 años a tomar medidas como cubrir con bolsas de basura partes de los techos donde salen goteras o colocar placas, que, tal y como se muestran en las imágenes que acompañan a esta noticia, están corroídas.

Chapas corroídas para proteger los vehículos / J.R.E.

De 17 a 367 filtraciones

En este garaje constan 465 titulares, y una parte admite a INFORMACIÓN que no aguanta más. Le reclaman al Ayuntamiento una solución urgente para prevenir nuevas filtraciones. «Si en los inicios se registraron 17 goteras ahora nos constan 367, y cuando llueve esto parece las cataratas del Niágara», lamenta Manuel Gómez Ferrández, presidente de la comunidad de usuarios. De igual modo indican que ahora se exponen a más gastos de mantenimiento para arreglar, por ejemplo, el depósito que abastece de agua al sistema contra incendios que, por las continuas exudaciones, se encuentra en estado de descomposición.

Informe

Ya en 2008, cuando este parking (conocido como fase 2) cumplió ocho años, el Ejecutivo local de entonces, estando Alejandro Soler de alcalde, le reclamó a la constructora, dentro de los diez años de garantía, que se reparasen desperfectos aparecidos por «vicios ocultos en la ejecución del proyecto» como determinó entonces un informe técnico en base a que el asfalto por encima del estacionamiento no estaba apoyado sobre hormigón en todos los puntos, sino sobre zahorra y otros materiales en algunas zonas, lo que provocaba que el agua se colase abajo. Casi dos décadas después los conflictos asociados a esta infraestructura no han cesado y los «inquilinos» del parking reclaman un refuerzo de la calzada que les de una tregua.

Pese a que en los estatutos de la comunidad consta que son los propios cesionarios los responsables del mantenimiento, desde esta agrupación trasladan que la Administración local es responsable de que el agua cuele por una falta de aislamiento desde la vía pública, y por tanto insisten en que debería contribuir a solventar las deficiencias para que no vuelvan a sucederse capítulos de caída de parte del forjado, que ya incluso se vean los hierros del encoframiento o que haya casos de vehículos con la pintura corroída por la caída de agua con residuos como el de Juan Martínez, otro usufructuario: «Esto es una chapuza», se lamenta.

Usuarios de las plazas tras una de las reuniones de la comunidad esta misma semana / J.R.E.

En este sentido trasladan que en el anterior mandato el gobierno de PSOE y Compromís creó una partida para compensar ciertas deficiencias, recursos que con el actual equipo de gobierno de PP y Vox no reciben, con lo que piden ser escuchados.

Impuestos

En otro orden de cosas, aseguran que pese a que no son propietarios están pagando 17.000 euros anuales en concepto de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y que el cobro no es personalizado, lo que se ha convertido en otra de las disputas ya que cuentan con más de una docena de morosos que llevan años sin pagar el impuesto, incluso alguno prácticamente desde que abrió el parking acumulando cuantías que rozan los 5.000 euros, con lo que el conjunto de los comuneros está desembolsando más de lo que le pertenecería. «Y no nos parece justo porque la cuota podría ser más baja, lo ideal sería que para quien no pague pues que SUMA inicie un procedimiento», sostiene Pedro Cánovas, otro de los titulares.

Subidas

En este punto, y en vista de los problemas en el garaje, se han visto forzados a subir la cuota de la comunidad para hacer frente, apunta la ejecutiva de la comunidad de usuarios, que recuerda que precisamente esta situación está judicializada porque entienden que es el Ayuntamiento, tal y como consta en los estatutos, el competente de regularizar las plazas y de incluso dejar libres aquellas en las que los concesionarios no estén cumpliendo a nivel fiscal o ante casos de fallecimiento sin descendencia, como está ocurriendo, traslada el colectivo.

Parte de uno de los muros perimetrales del parking, en mal estado por las filtraciones / J.R.E.

Por otra parte, trasladan que la comunidad no puede tomar ciertas decisiones sin el aval municipal como la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida o para la implantación de puntos de carga de coches eléctricos, pese a que presentaron la solicitud hace más de un año sin que hayan tenido contestación por parte de la concejalía oportuna, con lo que siguen con esa instalación bloqueada.

Silencio administrativo

De igual modo, critican que después de presentar infinidad de peticiones por registro se topan con un silencio administrativo que no les deja poner al día la infraestructura. Uno de los últimos escritos fue en marzo de este 2025 para pedirle al Ayuntamiento que realice la tramitación de denuncias a propietarios de una docena de plazas por dejar objetos a la vista, como neumáticos o botellas con químicos. Insisten que se está haciendo caso omiso a la ordenanza municipal de aparcamiento, en concreto al artículo 52, que prohibe el almacenamiento de enseres y realizar ciertas operaciones sobre las plazas.