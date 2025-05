De Times Square a Madrid: el viaje de un cuadro ilicitano

La pintora ilicitana Inés Serna Orts participará los próximos días 6, 7 y 8 de junio en la feria Faim Art de arte contemporáneo, que se celebrará en el barrio de Salamanca de Madrid, uno de los epicentros del arte nacional. Entre las obras que expondrá destaca Infinite Universe, un cuadro de gran formato que fue proyectado en una pantalla gigante en Times Square (Nueva York) el pasado 4 de marzo de 2024 durante 24 horas.

La artista presentará cuatro obras de arte contemporáneo, entre ellas Infinite Universe, de 1,60 metros de largo, acompañada de otras tres piezas recientes. Con esta participación, Serna Orts continúa su trayectoria internacional y nacional, llevando el arte ilicitano a espacios de referencia en el ámbito cultural.

Arte en otras ciudades

Además de su próxima participación en Faim Art, Inés Serna mantiene una exposición permanente en la iglesia de Trevi, en Roma, donde recientemente ha enviado su séptimo trabajo (Cristo de la Misericordia), y tiene obras instaladas de forma continua en espacios como el histórico Café Gijón de Madrid, el Casino madrileño, el Palacio de Liria II Dueñas, la Casa de la Festa de Elche o el Museo Mayte Spínola, tanto en Marmolejo como en Borja (Zaragoza).

La artista con su obra más popular al haber sido proyectada en Nueva York / INFORMACIÓN

Actualmente, Serna Orts expone también en Córdoba con la obra Nit de l’Albà, con la que sigue difundiendo la identidad cultural de Elche y su arte por todo el país.

La pintora ha realizado diversas exposiciones individuales en Elche, centradas en temáticas como la mujer y el Misteri d’Elx. También fue la creadora del abanico del Misteri en 2019. Su compromiso con la cultura local se refleja también en su colaboración radiofónica a través del espacio Arte con M de mujer. Tesoros del Vinalopó en Onda Cero Elche, donde difunde el patrimonio comarcal.

La pintora Inés Serna Orts con una de sus obras / INFORMACIÓN

Además, imparte clases terapéuticas a pacientes oncológicos y familiares en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), usando la pintura como herramienta de evasión emocional. «Los pacientes con la pintura encuentran una válvula de escape a sus problemas», subraya la artista.

Inés Serna Orts continúa así su firme apuesta por el arte como medio de expresión, conexión y sanación, y vuelve a situar a Elche en el panorama cultural a nivel internacional. «Mi línea de trabajo va desde figurativo y retratos hasta abstracto. Son dos líneas paralelas, en las que me siento muy a gusto pintando. En las de retrato, porque pinto el alma de la persona y en la de abstracto porque el arte contemporáneo me permite la libertad».

En cuanto a la línea figurativa y de retratos, destaca la obra de la duquesa de Alba que tiene en el Palacio de Dueñas y varios cuadros, entre ellos el de La Dama de Elche, que tiene en el Palacio de Liria. También dispone de 15 obras en Roma, varios cuadros oficiales y los siete cuadros expuestos permanentemente en la iglesia de Trevi en Roma de grandes dimensiones. Además, tiene en San Juan de Letrán y en el Palacio de la Cancillería.

Nueva York y da Vinci

Por otro lado, gracias a la parte abstracta de arte contemporáneo que también maneja, la ilicitana ha podido exponer en toda Europa y colaborar con varias galerías nacionales y extranjeras, y así como exponer en Seúl y en Nueva York, donde su obra Infinite Universe se visionó a través de una pantalla gigante en Times Square. Todo un hito para un artista. «Este sueño cumplido fue posible gracias a mi colaboración con Santana Art Gallery, una galería de Madrid con la que colaboro desde hace muchos años», remarca la pintora ilicitana, que pertenece al grupo ProArte y Cultura, a Aepe, que es la asociación de pintores y escultores nacional, y a Abae, la asociación de bellas artes de Elche.

El colorido en la obra pictórica de Serna Orts es una de sus características principales / INFORMACIÓN

La de Nueva York fue «una experiencia totalmente única; no me podía creer que mi cuadro estaba en pleno Times Square, además de que he expuesto en tres galerías de esta ciudad físicamente con Santana Art Gallery y con Art Cuestión, una galería de Orense».

Su próxima exposición será en Roma en octubre próximo. El tema de la muestra colectiva será Leonardo da Vinci y ha sido organizada por la galería Santana. Inés Serna Orts ya prepara dos obras para este evento.