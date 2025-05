Más de 200 vecinos de Clara Campoamor en Elche reclaman una solución inmediata para los socavones y grietas en su calle y edificios

Más de 200 vecinos del entorno de la calle Clara Campoamor se han manifestado este mediodía para exigir al Ayuntamiento de Elche una solución inmediata y definitiva a los socavones, grietas y filtraciones que afectan a su zona y viviendas desde hace años. El portavoz vecinal, Alejandro Cerezola, ha explicado que la situación se ha agravado desde diciembre del año pasado, cuando se produjo la primera rotura de una acometida de agua. “Ha sido una rotura causada principalmente por la falta de firme en la calle, y desde entonces hemos vivido cuatro meses de espera para unas obras que nunca llegaban”, denuncia, a la vez que muestra su queja porque en el Ayuntamiento "nadie ha movido un dedo hasta que los medios de comunicación os habéis hecho eco".

Vecinos se manifiestan pidiendo soluciones tras los hundimientos en la calle Clara Campoamor en Elche / Áxel Álvarez

Aunque el Ayuntamiento ha iniciado trabajos y el propio alcalde Pablo Ruz ha visitado recientemente la zona, los vecinos aseguran que los socavones y huecos en la acera persisten, incluso donde se ha reparado. “Nos piden tranquilidad porque las catas realizadas en la calzada han dado resultados positivos, pero la realidad es la que vivimos a diario”, insiste Cerezola.

Roturas, hundimientos y promesas sin cumplir

El portavoz ha señalado que el problema no afecta solo a Clara Campoamor 35 y 37, sino también a calles colindantes como Juan Macías Clapez, Patricio Ruiz Gómez, o la zona del Club de Petanca, e incluso al colegio Ausiàs March, cerrado por seguridad y ocupado ilegalmente. “Todo el firme se está viniendo abajo”, ha advertido.

Los vecinos critican que solo se hayan hecho cuatro o seis catas, insuficientes —según ellos— para valorar el estado del subsuelo en un área tan amplia. Además, reclaman mayor transparencia y lamentan la falta de comunicación con el equipo de gobierno y los técnicos municipales.

Grietas en edificios y preocupación estructural

En cuanto a los daños estructurales, los residentes han detectado grietas en los edificios, algunas posiblemente relacionadas con los socavones, y otras en fachadas que dan a la ladera del río. “Hasta que no haya informes técnicos concluyentes, la intranquilidad va a seguir presente”, afirma Cerezola.

Los vecinos de Clara Campoamor y Porfirio Pascual se han manifestado este lunes para exigir soluciones ya / Áxel Álvarez

Los vecinos aseguran que llevan denunciando esta situación desde 2022 y que solo la presión mediática y social ha forzado las primeras reacciones del Ayuntamiento. Aunque valoran la disposición del alcalde a utilizar el fondo de contingencia, exigen que se cumpla la promesa de abrir la calle, investigar a fondo y actuar con urgencia.

“Queremos hechos, no palabras”

“Queremos hechos, no más palabras. Si no se actúa, seguiremos manifestándonos. Este problema es grave y no puede esperar más”, concluye el portavoz, quien también ha confirmado que mañana se entregarán nuevos informes técnicos a los vecinos tras las últimas inspecciones geotécnicas.