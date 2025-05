El Ayuntamiento de Elche adeuda el leasing de 20 coches de la Policía Local desde diciembre

El Ayuntamiento de Elche incumple desde diciembre, según los datos recabados por INFORMACIÓN, el pago mensual del arrendamiento financiero (leasing) de una veintena de vehículos patrulla de la Policía Local de Elche que se adquirieron en junio de 2023. En total, la deuda superaría los 117.000 euros porque, según el acuerdo suscrito por el edil de Contratación, Claudio Guilabert, y la mercantil adjudicataria, Transtel SA, cada mes debía liquidarse 23.425,6 euros. El alcalde se llevó precisamente a Carrús la presentación de estos coches para hacer guiños a la necesidad de más seguridad en el barrio, como reclamaban los distintos colectivos sociales.

Un portavoz municipal, sin dar explicaciones sobre los motivos por los cuales no se está pagando, aseguró que este mes se liquidará la deuda, que se espera cargar a los remanentes de Tesorería de 2024 tras su incorporación al presupuesto municipal esta misma semana. El asunto es de lo más extraño, pues cuando se firmó el contrato, el 21 de junio de 2023, se hizo con la garantía de pago, que era de 1.1 millones de euros, IVA incluido. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, acusó al equipo de gobierno en un pleno reciente, donde se aprobó la liquidación del presupuesto de 2024, de tener más de 3,5 millones de euros de facturas sin pagar en los cajones y negó que fuera cierto que los remanentes del anterior ejercicio fueran de 31 millones, tal y como había asegurado tanto el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, como el propio alcalde, Pablo Ruz, cuando aseguró que era el "mayor ahorro" de la historia. Dinero que en realidad no se gastaron y no solo de 2024 sino de años anteriores.

Los vehículos SUV, el día de la presentación en Elche / Áxel Álvarez

Híbridos y SUV

El asunto del impago ha pasado desapercibido, al menos para los policías locales, que han seguido patrullando con estos vehículos, todos ellos tipo SUV y de combustible híbrido. A la empresa se le dieron explicaciones sobre lo ocurrido, lo que no es normal en un ayuntamiento como el ilicitano donde el gobierno municipal (PP y Vox) destacan el bajo endeudamiento y lo saneadas que están las cuentas. Aún y así se deben hasta cinco facturas. Otras fuentes consultadas por el diario aseguraron que se podrían haber debido a un error del área contable municipal, pero es difícil de explicar cuando no solo hay facturas de este año sino también de 2024.

Fue uno de los primeros contratos firmados por Claudio Guilabert, pues el contrato se licitó por el anterior equipo de gobierno, y una de las primeras presentaciones de a qué iba la inversión, algo que la oposición le ha reprochado en varias ocasiones al PP, que saquen imagen de lo que fue la anterior gestión. Los vehículos llegaron meses más tardes y se tiene previsto un acuerdo por cuatro años, que es la vida útil de estos vehículos que están prácticamente todo el día en la calle. Se incluía en el contrato una revisión anual, aunque cada uno de ellos ha sido sometido a algunas más, pues se deben realizar a los 15.000 kilómetros. Además, existía una garantía adicional de un año, sobre los dos previstos, por cualquier defecto o vicio de fabricación o instalación, sin consideración de límite de kilómetros.

El alcalde observa el interior de los vehículos junto al comisario Villafranca / Áxel Álvarez

Ejecución

"Para hacer frente a la ejecución de este contrato existe consignación presupuestaria con cargo a la partida..... de fecha 1 de agosto de 2023", dice el documento suscrito entre las partes. Al ser un contrato de varios años, el acuerdo obligaban a que se subordinará al crédito que para cada ejercicio fuera autorizado en los presupuestos. Queda claro que en el de este año, si no se ha pagado nada, no estaba, pero ¿qué ocurrió en diciembre de 2024?. El importe se tenía que pagar a meses vencidos, previa presentación de la correspondiente factura. El contrato estaba supervisado por un mando de la Policía Local, que fue la persona que alertó de que no se estaban pagando las facturas. Siendo oposición, el alcalde Ruz era muy crítico con la falta de medios a la Policía Local para hacer su trabajo y criticaba cada vez que algún concurso de material quedaba desierto.