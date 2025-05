En esta zona de Elche acaba de tocar el "cuponazo" de 240.000 euros

El sorteo del Cupón Fin de Semana de la ONCE, correspondiente al domingo 11 de mayo de 2025, ha dejado un premio de 240.000 euros en la ciudad de Elche, gracias a uno de los boletos premiados con el conocido Sueldazo.

La vendedora de la ONCE, María Justa Tribaldo Cañaveras, ha sido la responsable de repartir la suerte desde su punto de venta ubicado en la avenida Diagonal, número 13. El premio ha sido entregado, al parecer, a uno de sus clientes habituales, quien resultó agraciado con uno de los cupones ganadores del Sueldazo dominical. María Justa forma parte de la plantilla de la ONCE desde octubre de 2011 y está adscrita a la agencia de la ONCE en Elche.

Sueldazo de hasta 20 años de duración

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE otorga cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros, más un complemento de 5.000 euros mensuales durante 20 años consecutivos a un único cupón. Además, otros cuatro boletos pueden ganar 2.000 euros al mes durante 10 años, haciendo de este sorteo uno de los más atractivos para los jugadores.

Este sistema de premios combina una dotación inicial elevada con una renta a largo plazo, lo que lo convierte en una opción muy valorada por los compradores de los productos de juego de la ONCE.

Juego responsable y seguro

Los cupones de la ONCE forman parte de una lotería de carácter social, seguro, responsable y solidario. La organización, según informa, aplica controles en todas las fases del proceso, desde el diseño del producto hasta su comercialización, para evitar consumos descontrolados. Entre otras medidas, se prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el consumo a crédito.

La ONCE sostiene su compromiso con la sociedad a través de una política de juego responsable, avalada por los sistemas de evaluación y seguimiento de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Más de 19.000 vendedores en todo el país

Los cupones de la ONCE se distribuyen a través de una red de más de 19.000 agentes vendedores repartidos por toda España. Además, los usuarios pueden adquirirlos también en la web oficial www.juegosonce.es, así como en establecimientos colaboradores autorizados.

En fechas recientes, otros productos como el Cuponazo de la ONCE también han repartido grandes premios, como los más de 9,2 millones de euros entregados en El Altet (Elche), como ocurrió en abril de 2022.