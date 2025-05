La Generalitat usará material del Instituto de la Palmera de Elche para producir in vitro

Que la Conselleria de Agricultura asuma la investigación de la producción in vitro de palmeras después del fracaso del Ayuntamiento de Elche con el proyecto del Instituto Tecnológico de la Palmera. Es la pretensión que tiene la concejalía de Medio Ambiente, que baraja la cesión del material que nunca se utilizó de los laboratorios de las instalaciones municipales para que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) junto a la Estación Experimental Agraria, puedan aprovecharlo, lo que abriría la puerta a que organismos públicos cojan las riendas en esta investigación para asegurar cultivos estables frente a plagas y con salida comercial, labor que hasta ahora recaía en la iniciativa privada.

José Antonio Román, edil del área, asegura que los equipamientos como la cabina de flujo laminar están en buen estado, si bien, aún queda por cerrar el acuerdo de colaboración con la Dirección General de Política Agraria para dar una salida a parte de la inversión municipal, ya que todos los medios quedaron almacenados en estas instalaciones que, en gran parte, se están utilizando para fines que nada tienen que ver con la promoción del Palmeral, patrimonio de la Humanidad, como podría ser servir de sede de asociaciones de la ciudad mediante la fórmula de la cesión.

Laboratorio en el Instituto de la Palmera antes de rescindir el contrato con la empresa / INFORMACIÓN

Transferencia de medios

De igual modo, esta transferencia de medios podría acelerarse aprovechando que el Ayuntamiento está enfilando la creación de un clúster empresarial al que se adheriría la Universidad Miguel Hernández; los citados institutos de investigación agraria; la empresa especialista en plagas Tragsa y centros formativos como La Torreta, desde donde se ofrece formación de palmerero, con el reto de que todos los actores que trabajan por la preservación de las datileras y sus frutos puedan trabajar en proyectos conjuntos y sea más fácil la concurrencia a ayudas europeas.

Colaboración entre administraciones

Julián Bartual, director de la Estación Experimental Agraria, confía en que esa colaboración pueda dar como resultado el inicio de nuevas investigaciones, aunque matiza que primero tendrá que cerrarse un convenio que delimite los recursos que aporta cada administración, teniendo en cuenta que la estación experimental podría ofrecer los nuevos laboratorios que se están diseñando con la reforma de la sede de la carretera de Dolores y quedaría en el aire el personal que se destinaría al estudio para el cultivo in vitro. Bartual reconoce que hasta la fecha no han trabajado junto a investigadores de la universidad por un objetivo común, que sería la palmera datilera, con lo que valora la opción del clúster como un avance por ejemplo para la difusión y organización de ferias y congresos que promuevan cultivos minoritarios. «La administración tiene que llegar donde no va a llegar la empresa privada por falta de interés», apostilla el profesional.

Aunar recursos

Desde la Cátedra del Palmeral de la UMH también se congratulan de la coordinación del Ayuntamiento. «Que el clúster sea multidisciplinar lo hace directamente incluyente, racional y más eficiente al aunar las capacidades, recursos humanos, habilidades y conocimiento de los distintos actores» manifiesta José Ángel Pérez, director de la cátedra. En esta línea entiende que esta acción, que espera que se convierta en un referente de cooperación, es necesaria más cuando se van a cumplir 25 años de la declaración de la UNESCO. Afirma, igualmente, que esta agrupación permitirá el acceso a «proyectos de investigación sólidos, y con eminente función social y económica para la consolidación del palmeral».

Sobre los cultivos in vitro, desde la institución universitaria recuerdan que hay grupos de investigación de la UMH con expertos en este tipo de cultivos y que, con el apoyo de la asociación de productores de dátil, que ha seleccionado las mejores variedades, se van a cultivar a través de esta fórmula las de interés comercial e industrial que han sido «descubiertas» en el proyecto Agroalnext VALORACV que lidera el campus ilicitano. n