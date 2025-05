Ruz da un ultimátum para acabar de una vez las obras del Palacio de Altamira

Las obras del Palacio de Altamira, en Elche, que debían haber durado cuatro meses y van para año y medio, se han reanudado de forma sorpresiva este lunes. La instalación de una enorme grúa que ha comenzado a descargar material dentro del recinto es el primer síntoma de que los trabajos de adecuación de tres salas pueden comenzar a tener los días contados. Como se recordará, el Palacio de Altamira forma parte del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) y los trabajos obligaron a su cierre temporal. Durante este tiempo, se han celebrado algunas exposiciones puntuales, pero con el MAHE como tal cerrado al público.

El problema principal del retraso fue la aparición de un aljibe (que ya se sabía que estaba allí) en marzo de 2024 justo en el hueco del ascensor, que se estaba ampliando para permitir mover piezas de gran volumen y peso para las exposiciones. Los consiguientes informes a la Conselleria de Cultura hasta la autorización tardaron meses, aunque realmente estuvieron en junio de 2024, pero desde hace mucho no justifican que la adjudicataria no reanudara los trabajos. No ha habido explicaciones, ahora bien, en octubre pasado se acordó aumentar la dotación económica del proyecto, concretamente en 100.000 euros, y dar a la empresa cuatro meses más, pero no se reanudaron, aunque se dijo que volvería a abrir "en febrero o marzo", explicó la portavoz municipal, Inma Mora en una comparecencia. Mientras tanto, los alrededores del MAHE estaban tapados con una valla de cañizo para que los ciudadanos que pasearan por una de las zonas más céntricas de Elche no vieran los restos de las obras y el material allí almacenado.

Los trabajos junto al Palacio de Altamira este lunes / Áxel Álvarez

Reunión

El desbloqueo ha sido posible después de que la semana pasada se mantuviera una reunión de trabajo en la que participaron responsables de la empresa adjudicataria, Doalco, el alcalde, Pablo Ruz, y los concejales de Estrategia Municipal y Contratación, Francisco Soler y Claudio Guilabert, respectivamente. El ultimátum de los responsables municipales parece que ha dado sus frutos. Un portavoz municipal, a preguntas del diario, aseguró que los trabajos podrían estar concluidos con el mes de junio. A priori los trabajos que faltan se centran en el propio ascensor, en el acabado de interiores, en la iluminación y la pavimentación.

Es decir, dentro de seis semanas. El proyecto pretendía mejorar tres salas, con graves problemas de climatización, humedades y vitrinas nada seguras, que permitían, incluso, que alguien pudiera meter una mano y dañar una pieza exhibida o bien apoderarse de ella. También esto generaba la acumulación de polvo que, después, era muy difícil de limpiar al estar situada sobre y junto a las propias obras.

Más necesidades

El Palacio de Altamira no resuelve ni mucho menos sus problemas con estos trabajos, pues desde hace tres años existe un informe que pretende su puesta en valor con más actuaciones, pero lo que es más importante, acabar con el lamentable estado de abandono que presenta muchos de sus muros, con humedades y plantas que han crecido de forma salvaje.