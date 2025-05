Elche y Santander se unen para reclamar al Gobierno la suspensión de las reglas fiscales a los municipios

La ciudad de Elche ha recibido este martes a la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz, en una jornada institucional, pero también reivindicativa y de trabajo, enmarcada en el Año Jubilar ilicitano. La visita se integra en la ruta de alcaldes y alcaldesas de otras ciudades españolas que el Ayuntamiento de Elche ha impulsado como parte de las celebraciones del Jubileo, que se está aprovechando también para reforzar las relaciones intermunicipales y para estudiar colaboraciones como por ejemplo en materia de innovación tecnologógica. La primera de estas acciones se produjo con el recibimiento a la alcaldesa de Castellón.

Esta mañana, la alcaldesa cántabra ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien ha querido agradecer públicamente la decisión de Igual al desplazarse desde tan temprano para acudir a este encuentro: “Te agradezco de corazón el esfuerzo que has hecho, porque es de verdad que has hecho un esfuerzo grandísimo”.

Hermanamiento simbólico en el Año Jubilar

Durante su intervención, Ruz ha destacado que se están dedicando palmeras del Parque Municipal a las ciudades visitantes como gesto simbólico de fraternidad. “Lo que pretendemos es que la alcaldesa, cuando se marche, vea la manera de estrechar los lazos entre dos ciudades que aparentemente no están vinculadas pero que tienen un vínculo común: somos españoles y amamos a nuestra patria”, afirmó el alcalde.

El alcalde de Elche regala a la alcadesa de Santander un facsímil del Consueta del Misteri d'Elx que ella recibe con admiración y reconociendo que lo leerá con detenimiento porque tiene conocimientos de solfeo y piano / Áxel Álvarez

Gema Igual, por su parte, agradeció el recibimiento de la corporación municipal y ensalzó el papel del alcalde ilicitano como un ejemplo de “alcalde activo y proactivo”. Reivindicó el papel de las entidades locales como motor de transformación social: “Creo firmemente en que la política se hace desde abajo hacia arriba y en que debemos unirnos para compartir alegrías y también preocupaciones”.

Cooperación entre municipios e innovación tecnológica

Durante la comparecencia, Igual adelantaba que Santander y Elche explorarán posibles líneas de colaboración en innovación, ya que ambas ciudades tienen ese eje como pilar estratégico: “Elche es un modelo para el resto de España en tecnología y tejido empresarial”, concretaba la alcaldesa, que señalaba además que, desde su posición como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aboga por trabajar en red y dignificar la labor política a nivel local.

La alcaldesa de Santander firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Ambos alcaldes coincidieron también en la necesidad de mejorar las comunicaciones. Igual detallaba que su desplazamiento comenzó a las cinco de la mañana, teniendo que viajar a través del aeropuerto de Bilbao, dada la falta de conexiones directas desde Santander. “Las comunicaciones son una asignatura pendiente en España. Y más ahora. Si hablamos ahora mismo de comunicaciones en España, con los trastornos que estamos teniendo estos días en los trenes..., pero también, hablando en concreto de Santander, no tenemos grandes conexiones y yo para venir a Elche he tenido que ir al aeropuerto de Bilbao, con lo cual me he levantado a las 5 de la mañana”, exponía a preguntas de la Prensa, añadiendo que "las comunicaciones son imprescindibles no solo para salir, sino para llegar a nuestras ciudades. Son imprescindibles para retener talento y para medirnos con otras personas y poder engrandecer la mentalidad de nuestros propios vecinos. Es un derecho que debemos tener en toda España, estemos donde estemos y eso también es una obligación del Gobierno de España. Además yo lo digo de primera mano porque Íñigo de la Serna, que fue alcalde de Santander, cuando fue ministro de Fomento, creo que fue el único que ha tenido en la cabeza la radiografía real de las comunicaciones de toda España. Las proyectó y lo que le faltó es tiempo para ejecutarlas porque enseguida enseguida les echaron del gobierno, además, sin causa justificada. Además, si lo comparamos con lo que está pasando ahora, pues que venga Dios y lo vea. Pero realmente creo que necesitamos un gobierno de España que tenga la radiografía real de lo que pasa en toda la periferia, sobre todo, porque si se tiene la suerte de ser de una ciudad que puede llegar a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Sevilla, pues están mejor, pero si es una ciudad final como puede ser Santander, estamos realmente peor. Así que asignatura pendiente las comunicaciones".

La alcaldesa de Santander regaló al de Elche una reproducción del palacio de la Magdalena / Áxel Álvarez

Suspensión reglas fiscales municipales

Durante la atención a los medios de comunicación, Ruz trasladó a Igual, como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una petición institucional: "que, desde su posición en la FEMP, haga llegar al Gobierno la adhesión de Elche a la solicitud de suspensión de las reglas fiscales para que los municipios puedan disponer libremente de sus remanentes. Nos adherimos a esa propuesta para que podamos disponer de nuestro remanente, que es un dinero que es nuestro y que necesitamos para atender a las personas, a las familias, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a la inversión, porque es una manera también de poder revertir todo el esfuerzo económico que hacen nuestros vecinos pagando impuestos".

Saludos de miembros del gobierno municipal a la alcaldesa de Santader a su llegada al ayuntamiento ilicitano / Áxel Álvarez

Agenda de la visita institucional

La jornada comenzó a las once de la mañana, con la recepción oficial en el Ayuntamiento de Elche por parte del alcalde Pablo Ruz a la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz. Allí, ambos mandatarios mantuvieron un primer encuentro institucional, seguido de la firma en el Libro de Honor. Posteriormente, ofrecieron la rueda de prensa conjunta ante los medios de comunicación en la Alcaldía.

A las once y media tuvo lugar la visita a la Basílica de Santa María, donde se realizó una ofrenda a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad. La jornada continuaba al mediodía en el Parque Municipal, donde se celebraba el acto simbólico de dedicatoria de una palmera a la ciudad de Santander, en un gesto de hermandad entre ambas localidades. La visita se cerró con una visita al entorno patrimonial y empresarial de Elche, reforzando así tanto los lazos institucionales como las oportunidades de cooperación entre ambas ciudades.