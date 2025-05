Las obras del Mercado Central de Elche: trabajos sobre el terreno pero sin que cuenten aún los plazos

Las obras para rehabilitar el Mercado Central de Elche y su entorno arrancaron sobre el terreno el 22 de abril. Hace ahora justo tres semanas. Sin embargo, es tiempo que no cuenta desde el punto de vista del plazo de ejecución, que en la licitación se fijó en 15 meses, pese a que el alcalde, Pablo Ruz, inicialmente habló de entre 18 y 20 meses, y cuando el informe para reubicar terrazas de las zonas afectadas apuntaba a 18 meses para la vuelta a la normalidad. Así, pese a los trabajos han comenzado ya y los restos arqueológicos de la planta baja del inmueble aparecen completamente tapados, a efectos de tiempos, es como si la UTE no hubiera hecho nada. El acta de comprobación del replanteo y comienzo de obra, del mismo 22 de abril, cuando empezaron los trabajos, no puede ser más clara: «La dirección facultativa, de acuerdo con el promotor -la empresa municipal Pimesa-, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos, sin que se inicie el cómputo de plazo de ejecución de las obras -esta aclaración en negrita y mayúsculas-, hasta la obtención de la autorización de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para la realización de las actuaciones arqueológicas».

El interior del Mercado Central, donde ya se pueden ver los restos que aparecieron en la primera planta tapados, con un operario trabajando este martes. / Áxel Álvarez

Aclaración

Una aclaración nada casual si se tiene en cuenta lo determinado en el contrato, adjudicado por 8,8 millones de euros a la UTE conformada por Involucra, Grupo Alcudia y Gestaser, entre el promotor y el contratista. Es ahí donde se detalla que el plazo máximo correspondiente a la ejecución se establece en 15 meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo, incluyendo el montaje y desmontaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos.

Autorización

Ahora bien, también se precisa de forma expresa que la ejecución de las obras requiere la previa autorización de la conselleria competente -la de Cultura- para la realización de las actuaciones arqueológicas. Eso mismo implica, según el acta firmada por todas las partes implicadas, que «el cómputo del plazo de ejecución de las obras no se iniciará hasta la citada autorización que, una vez obtenida, será comunicada al contratista por parte del Pimesa».

Estado que presentaba la planta baja del Mercado Central de Elche tras las catas, antes de ser tapado el suelo. / INFORMACIÓN

Los pliegos

Esta aclaración responde a un punto muy concreto del pliego de cláusulas administrativas en el que se manifiesta que «la ejecución de las obras requerirá la previa autorización de la conselleria competente en materia de Cultura para la realización de las actuaciones arqueológicas, tal como lo estipula el artículo 60 de la Ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano y el artículo 18 del Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana».

Solicitud a principios de abril

Todo con el matiz de que lo que podría ser una cláusula que podría haber pasado sin pena ni gloria, tras los informes de Cultura, cobra más importancia que nunca, como se deja claro en el acta de replanteo. Es ahí donde se recuerda que el 4 de abril el Ayuntamiento solicitó a la Conselleria de Cultura autorización para las actuaciones arqueológicas en ese contexto de rehabilitación del Mercado Central, con la correspondiente petición, el proyecto de intervención arqueológica y el plan de trabajo y planos, con el proyecto básico y de ejecución.

Así es el anteproyecto del Mercado Central de Elche. / INFORMACIÓN

Los informes

Sin embargo, el 14 de abril -Lunes Santo, además del día en el que se conmemoraba el 94 aniversario de la proclamación de la Segunda República- entró por registro en la Plaça de Baix un informe de la Inspección de Patrimonio Histórico del Servicio Territorial de Cultura de Alicante -dependiente de la Generalitat- fechado el 10 de abril, en el que se pedía la redacción de una serie de proyectos para que fueran evaluados por la Dirección General de Patrimonio Cultural. En concreto, se hablaba de un nuevo proyecto de intervención arqueológica que subsanara las «carencias detectadas», y de un proyecto de restauración-conservación, puesta en valor y musealización de los Baños Árabes del Mercado que «subsane las deficiencias expuestas en el ámbito arquitectónico, de restauración, puesta en valor de las estructuras y musealización».

Subsanación

Tal revuelo debió armar el escrito en cuestión -más teniendo en cuenta los pliegos- que ese mismo día el jefe del Servicio Territorial de Cultura de Alicante rubricaba otro informe «aclaratorio» en el que se incidía -en el sentido más literal de la palabra- en que el requerimiento se ceñía al proyecto arqueológico de los Baños Árabes, aunque estuviera relacionado con el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del Mercado Central. Concretando, además, que ese escrito no se refería a la recuperación del inmueble del Mercado propiamente dicho, ni a los refugios de la guerra civil, y que ese requerimiento solo afectaba a los restos arqueológicos de los Baños Árabes, «y es susceptible de subsanación, por lo que no impide la ejecución del resto de obras». Tanto es así que en el acta de replanteo se añade que, «en consecuencia, no afectando dicho requerimiento a la ejecución de ninguna otra de las actuaciones del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación del Mercado Central de Elche, los trabajos de implantación y la realización de todas aquellas actividades no sujetas a permisos en trámite se inician el día 22 de abril de 2025».

Las máquinas trabajando este martes frente al Mercado Central, en la zona de la plaza de las Flores. / Áxel Álvarez

Suelo cubierto

Así sucedió ese mismo día, hasta el extremo de que el alcalde compareció frente al edificio ya con las primeras vallas para dar cuenta del inicio de los trabajo, y la planta baja este mismo martes ya aparecía totalmente cubierta por la grava, sin resto alguno de los vestigios que dejó al descubierto la intervención arqueológica de hace una década. Unos hallazgos que la Dirección General de Cultura y Patrimonio, entonces controlada por el PSPV-PSOE, creyó que, por «su naturaleza subterránea y parcialidad de conservación a consecuencia de las múltiples reformas y variaciones del uso del solar y de la sucesión de edificios allí existentes», sólo requerían la oportuna documentación, considerando innecesaria su preservación.

Sin plácet aún

Sin embargo, aunque el visto bueno de Cultura ahora no ha impedido el inicio de los trabajos, sí ha hecho que se congelen los plazos. De momento, se mantiene la hoja de ruta de acabar de cubrir los restos de la planta baja y desmantelar el primer piso, tras lo que se acometerá el apuntalamiento de las fachadas de la Plaça de la Fruita y de las Flores, pero, tres semanas después de empezar la ejecución, la UTE sigue disponiendo de 15 meses. El reloj no empezará a contar hasta que no llegue luz verde del Consell, algo que no se ha recibido porque los técnicos del equipo redactor en los últimos días han estado recogiendo sobre la zona todos los datos que necesitan para poder elaborar con todas las garantías los documentos que les ha pedido Cultura.