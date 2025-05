El juez archiva la denuncia de Fiscalía por irregularidades en contratos municipales de Elche

Un juzgado de Instrucción de Elche ha dictado el sobreseimiento de la investigación abierta en marzo de 2023 a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia presentada en 2022 por el que fue concejal Juan Antonio Alberdi (Vox), fallecido de enero de 2023, en la que destapaba las irregularidades que había observado en expedientes de contratación menor del Ayuntamiento.

El Ministerio Público hizo suyo aquel caso y pidió al juez investigarlo al sospechar que se pudo «alterar el juego competitivo que trata de garantizar la normativa reguladora (...) Los distintos expedientes, en apariencia, cumplen todas las formalidades legales, si bien su tramitación y desarrollo podría estar viciados desde el primer momento, puesto que podrían haberse realizado adjudicaciones contractuales directas, prohibidas legalmente, a la hora de escoger las empresas que deberían de realizar ofertas en los distintos expedientes de contratación», dice el auto.

Notificación judicial

El asunto se conoció porque fue el equipo de gobierno, que entonces formaba PSOE y Compromís, el que dio cuenta pública de ello tras recibir una notificación judicial en la que se le requería copia de expedientes de contratación bajo sospecha. Los tres técnicos municipales que firmaban las adjudicaciones fueron informados por el juzgado de la apertura de diligencias por supuesto fraude en la contratación, prevaricación y tráfico de influencias. Ahora quedan exculpados. Durante la fase de tramitación, la causa llegó a declararse compleja, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cuando había transcurrido un año desde la apertura de las diligencias y no había finalizado con toda la información requerida por el juzgado para esclarecer los hechos.

Entre ella tenía un especial interés lo que dijera un informe del grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía y otro de la Agencia Valenciana Antifraude, pero este último ni contestó alegando el enorme retraso de trabajo, de dos años, que acumulaba. El policial sí llegó y ha sido fundamental para que el juzgado llegue a la conclusión de que los funcionarios no incurrieron en un ilícito penal o no existen indicios suficientes para acordar la continuación del proceso y la consiguiente apertura de juicio. Ahora bien, no aclara algunas de las dudas que planteaba la Fiscalía Anticorrupción.

La Ciudad de la Justicia, vista desde el barrio de San Antón, sobre los tejados de Los Palmerales / Áxel Álvarez

Cinco expedientes bajo sospecha y un presupuesto ajustado hasta "el último céntimo" Estos son los cinco expedientes bajo sospecha: 1. Reforma de las oficinas de Deporte en el «Esperanza Lag». Los tres presupuestos se presentan sin fecha. «El arquitecto realiza la memoria valorada, las empresas la estudian y presentan sus presupuestos y ese mismo día, 8.11.2019, el arquitecto realiza la propuesta de adjudicación».Dos empresas se exceden del presupuesto máximo de obra menor (39.999 euros más IVA) y quedan excluidas, la tercera es la ganadora y facturó más de 600.000 euros al Ayuntamiento entre 2017 y 2022. 2. Sustitución del vallado de la piscina y pista de tenis del polideportivo de El Altet. Los presupuestos sí presentan fecha, el arquitecto realiza memoria, las empresas la estudian y presentan sus presupuestos. El técnico resuelve todo ese día, 20-11-2019. Una de las ofertas tiene fecha del día siguiente.Dos de los presupuestos vuelven a exceder del máximo y son excluidos. El ganador es proveedor habitual. Las otras, no. 3. Gradas y vallado del campo de badminton de la Ciudad Deportiva. Coincide la fecha de la memoria valorada y la propuesta de adjudicación el 23.10.2019. El ganador se lo lleva por el importe máximo,«hasta el último céntimo», dice el auto. «Existen indicios que la memoria valorada de este se realizó tras la emisión del presupuesto». La ganadora facturó más de un millón entre 2019 y 2021. 4. Cubrición de excavación del mercado. Dos de las tres empresas superan el límite. La ganadora lo ajusta al proyecto del arquitecto y se presenta el 22-1-2021. Al día siguiente, se le adjudica. En la denuncia se decía que las dos perdedoras eran contratistas habituales, pero la ganadora no, aunque «en realidad era de un empresario habitual». 5. Obra en sala de audiovisuales en el «Esperanza Lag». Las tres empresas coinciden con el expediente de contratación. Misma fecha valorada con la que arranca y propuesta de adjudicación. Dos del mismo administrador y una, de baja registral. La denuncia decía que los tres presupuestos eran de la misma persona y hechos con la misma plantilla.

Auto de archivo

La UDEF dice, según reproduce el auto de archivo, que «no se observan irregularidades en el desarrollo del procedimiento administrativo seguido que pudieran ser constitutivos de ilícito penal ni se observan conductas por parte de las empresas adjudicatarias o de las que concurren previa invitación que sustenten de manera clara la existencia de un acuerdo previo cuya finalidad sea acaparar la obtención de dichos contratos en detrimento o perjuicio de otras o conseguir una situación de preeminencia; es decir, que sea siempre la misma empresa o un grupo reducido de ellas las que de manera reiterada y excluyente consiguen adjudicarse este tipo de contratos de obra».

El informe descubre «diversidad en cuanto a las empresas adjudicatarias, si bien algunas se repiten a lo largo de los años valorados, no se puede determinar que exista una reiterada preeminencia». Los contratos que se investigaron para llegar a estas conclusiones formaban parte de los colgados por el Ayuntamiento en la plataforma de contratación entre 2018 y 2024, aunque no fueron estos los denunciados por Alberdi, sino los que nacían de invitar a tres empresas a que presentaran sus ofertas.

Ayuntamiento de Elche / Jose Navarro

Contratos de obras

También se indagó a los empresarios a través de Hacienda y se descartó la existencia un flujo de «operaciones recíprocas de adquisición/entrega declarada y/o imputada de bienes que pudieran sustentar la existencia de acuerdos preestablecidos entre ellas orientados a compensar una alternancia en la obtención de contratos de obras, y así que la adjudicación no recayera siempre en las mismas empresas».

Y concluye que de los datos de la Seguridad Social tampoco se «aportan indicios que permitan inferior la existencia de una manipulación, a gran escala, en la adjudicación de contratos menores, que es lo que el denunciante ponía de relieve en la denuncia».