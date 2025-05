Ruz anuncia la "demolición completa" de Clara Campoamor para atajar los socavones

El Ayuntamiento de Elche iniciará la demolición total de la calle Clara Campoamor la primera semana de junio. Así lo ha anunciado el alcalde Pablo Ruz, quien ha asegurado que se trata de una intervención urgente destinada a acabar con un problema estructural que “lleva detectándose 20 años”. La actuación afectará tanto al firme como al sistema de agua y alcantarillado, y se ejecutará con financiación compartida entre el consistorio y la empresa mixta Aigües d’Elx.

Una intervención “definitiva” tras años de parches

“Jamás volver a parchear la calle”. Ese es el compromiso adquirido con los vecinos, según ha manifestado el propio alcalde. La intervención, que ha sido calificada como “la solución definitiva”, contempla la demolición completa del acerado y el asfaltado, así como la renovación integral de las acometidas de agua y saneamiento. La obra afectará al tramo entre las calles Juan Maciá Esclapez y Francisco Miller Giner, así como a otras vías colindantes como Patricio Ruiz Gómez y Olegario Domarco Selier.

Ruz ha subrayado que “los vecinos nos alertaron desde hace meses” sobre la aparición de socavones y hundimientos, situación que motivó inspecciones sobre el terreno, reuniones con residentes y estudios técnicos a cargo de ingenieros municipales y responsables de Aigües d’Elx.

Causa detectada: fuga de agua por fallos en el subsuelo

Los estudios recientes han permitido descartar un problema estructural en los edificios de la zona, pero sí han detectado lavado del terreno por fugas de agua. “Se concluye que tenemos un problema de fuga de agua. ¿Cuál es la causa? La rotura de las tuberías o la inconsistencia del terreno; los técnicos no lo tienen claro”, ha explicado Ruz. No obstante, “las estructuras de los edificios no están mal”, ha precisado, ya que “están ancladas en tierra madre”.

Protesta vecinal del lunes por los socavones en Clara Campoamor y adyacentes / Áxel Álvarez

Para alcanzar un diagnóstico certero, se utilizará maquinaria específica: “Vamos a demoler completamente el asfalto para ver qué hay debajo”, ha dicho el alcalde. “Ni aún haciendo 1.000 catas tendríamos un diagnóstico tan certero como lo que supone levantar entero el asfalto”.

La inversión prevista asciende a más de 500.000 euros, compartida entre el Ayuntamiento (se encarga de la calle y el firme) y Aigües d’Elx (renovará aceras y conducciones y acometidas de agua), y se activará a través de un decreto de urgencia, que permite disponer "urgentemente" de los fondos para poder actuar cuanto antes.

Obra compleja y con afección al tráfico

El proyecto no estará exento de dificultades logísticas. La calle Clara Campoamor, con cuatro carriles, requerirá un plan de obra dividido para evitar un colapso del tráfico. Ruz ha explicado que se tratará de realizar por fases: “Vamos a ver si podemos hacer la obra por partes, para evitar cerrar toda la calle a la vez”.

La previsión es que los trabajos empiecen en la primera semana de junio, tras dos semanas de plazo para preparativos y coordinación. “Vamos a ser ambiciosos, porque los vecinos necesitan certidumbre”, ha asegurado el primer edil, que también dejaba claro que "si es necesario una actuación superior sacaremos el dinero de dónde sea, pero vamos a darle solución a este problema".

El portavoz de los vecinos y el alcalde de Elche, este miércoles ofreciendo las últimas novedades sobre los problemas en Clara Campoamor / INFORMACIÓN

Además de la obra civil, se acometerán trabajos de colmatación, hormigonado y asfaltado para garantizar la estabilidad a largo plazo del firme. En paralelo, el alcalde ha explicado que se ha solicitado a las comunidades de propietarios que realicen un informe técnico sencillo sobre el estado de los bajos de sus edificios: “No podemos entrar en todos los sótanos de Elche”, ha justificado, aunque ha asegurado que las inspecciones oculares realizadas hasta ahora “indican que todo está bien”.

Los vecinos valoran la rapidez y la respuesta institucional

El portavoz de la Asociación de Vecinos, Alejandro Cerezola, ha respaldado públicamente la actuación municipal y ha puesto en valor la diligencia del Ayuntamiento ante el problema: “La reunión de ayer fue bastante positiva, estábamos sorprendidos todos, porque no te imaginas que una administración pública actúe con esta rapidez”, ha señalado.

Cerezola ha reconocido que los vecinos llevaron a cabo protestas y movilizaciones para visibilizar el problema: “Firmas, pancartas, medios de comunicación... hemos puesto el foco”, ha recordado. Sin embargo, ha reconocido que el Ayuntamiento “ha demostrado estar con los vecinos: En pocos días han demostrado que han estado en el problema, y que esa certidumbre, esa tranquilidad puede llegar muy en breve”, ha declarado.

También ha subrayado la relevancia de la calle como arteria principal de la ciudad: “Necesitamos pasar por nuestras aceras con tranquilidad, garantizar el paso de personas con diversidad funcional... vivir tranquilos en nuestras casas”. Además, ha informado de que la asociación mantendrá esta noche una reunión con los residentes para compartir los detalles: “Hoy tenemos una reunión con los vecinos para informar y transmitir esa tranquilidad”, ha dicho. Cerezola ha concluido destacando el mensaje que más valoran desde la asociación: “Si este pastel se abre y es mayor de lo que parece, van a seguir actuando”.

Plancha de hormigón

El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, explicó que el Ayuntamiento lleva dos meses trabajando en el proyecto junto con ingenieros de Aigües d’Elx y técnicos municipales. Detalló que se va a renovar completamente la red de agua potable, sustituyendo las antiguas conducciones de fibrocemento por otras de PVC, más duraderas. Además, se mejorará el alcantarillado, actuando en pozos, codos y conexiones. Según señaló, “la solución pasa por una gran plancha de hormigón desde el principio hasta el final de la calle”, lo que servirá como “talón de consistencia” frente a futuros hundimientos provocados por sedimentos inestables. Guilabert apuntó que la inversión se financiará con fondos de contingencia, ya que “la actuación no estaba prevista” inicialmente, y estimó una duración de cuatro meses, dejando claro que “no se trata de un parche, sino de una solución definitiva”.

Por su parte, el concejal del distrito, Samuel Ruiz, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, asegurando que las viviendas “no presentan problemas estructurales” y que el foco del deterioro está en la vía pública. “Esto no es un apañado, esto es una reforma integral”, afirmó, remarcando que el proyecto ha sido diseñado junto con los técnicos municipales como una solución completa y quirúrgica, con la construcción de una losa de hormigón entre firme y firme. El edil pidió colaboración para trasladar a la ciudadanía que se trata de una obra de larga duración, pero que responde al objetivo de cerrar definitivamente un problema que lleva años afectando al barrio. “Si al abrir descubrimos más daños, seguiremos actuando”, garantizó, y agradeció tanto a los medios como a la asociación vecinal su papel en la labor de pedagogía para explicar el alcance de los trabajos.