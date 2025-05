Asombrosa datación de una presa romana en mitad del Vinalopó en Elche

En el entorno cercano de la colonia latina de Ilici (Elche) se encuentra l’Assut de l’Argamassa, una gran estructura hidráulica sobre el río Vinalopó de más de 130 metros de largo y cuatro metros de alto. Así lo dice un estudio que se presenta este viernes en Elche, a las 17 horas, en el centro cultural y espacio escénico de l’Excorxador tras una investigación desarrollada desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la universidad de Alicante y que defiende que se trata de una estructura de época romana.

La conferencia se titula “L’Assut de l’Argamassa de Elche: una gran presa romana en el camp d’Elx”. Este trabajo se ha realizado con Jaime Molina Vidal, catedrático de Historia Antigua de la UA, como investigador principal, y con Daniel Mateo Corredor, profesor titular de Historia Antigua de la UA y Belén Carrillo Maciá, del Ayuntamiento de Elche.

La estructura que formaba parte de una presa romana / Áxel Álvarez

Atribuida a época islámica

“Esta construcción ha sido tradicionalmente atribuida a época islámica, aunque sin elementos materiales o documentales que sustentasen dicha hipótesis. Sin embargo, el análisis morfológico y la utilización de métodos de datación mediante luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) nos ha permitido confirmar su construcción en época romana”, señala Jaime Molina, quien confirma que la función concreta como estructura reguladora del caudal fluvial “es indudable”, explica la institución académica en un comunicado.

“Aunque de manera adicional podría haber servido para establecer sistemas de riego en la margen derecha del río Alebus (lo que conocemos en el Vinalopó). Las dataciones OSL no ofrecen duda respecto a la construcción de la obra entre los siglos I a.C. y I d.C., por lo que l’Assut de l’Argamassa muy probablemente estaría vinculado a la creación de la colonia de Ilici y la organización productiva del ager ilicitano en época romana”, afirma el catedrático.

Cartel de la presentación del Assut Argamassa / INFORMACIÓN

Jaime Molina subraya que, aunque la investigación se inició hace más de 10 años, solo ha podido concluirse cuando se han desarrollado nuevos métodos de datación de morteros de cal mediante la técnica de Luminiscencia OSL y se ha dispuesto de financiación de proyectos nacionales y autonómicos para llevar a cabo las pruebas.

Resultados

En 2024 se presentaron los resultados en el congreso internacional Landscape Archaeology Conference: LAC2024 y tras una muy favorable acogida será publicado en un volumen monográfico sobre estructuras hidráulicas romanas bajo el título “Molina Vidal, J., Mateo Corredor, D. (en prensa): L'Assut de l'Argamassa (Elche, Alicante, Spain): a Large Roman Hydraulic Structure in the ager Ilicitanus, en P. Trapero, A. Carneiro, J. García (eds.) Water uses in rural economic activities: evidences for the Roman period in Hispania and the Roman West. Archaeology of the Mediterranean World, Ed. Brepols”.

La investigación ha sido financiada por el proyecto STILA "Paisajes irrigados, huertas y minifundios de época romana. Análisis de los agrosistemas intensivos y sus lógicas económicas y sociales" (PID2022-142712NB-I00), del Ministerio de Ciencia e Innovación.