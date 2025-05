Elche duplica hasta los 150.000 euros las ayudas a familias numerosas y para evitar abortos

"La defensa de la vida desde la concepción", bajo esta premisa y este jueves la edil de Familia, Aurora Rodil (Vox), ha anunciado que Elche duplica en 2025 las ayudas a la infancia del pasado año, lo que supone llegar hasta los 150.000 euros, según se acordó en la junta de gobierno. Subvenciones que se podrán tramitar a lo largo del mes de junio, que supondrán mil euros por solicitante, y con las que se pretende fomentar la natalidad pues se dirigen a apoyar en los gastos del recién nacido a partir del tercer hijo y para las mamás embarazadas "que deciden seguir adelante" en situación de vulnerabilidad, a fin de evitar que en esa situación opten por el aborto.

Según la experiencia del pasado año, "la primera de la historia", dijo Rodil, se espera cubrir la demanda con esta partida y ayudar a 150 solicitantes porque la concejala explicó que el pasado año hubo más solicitantes que cuantía. Hay una serie de requisitos para obtener las ayudas, como que la mujer tenga un hijo, viva sola y/o con hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad económica. Deberá tener una antigüedad de tres años en el padrón municipal y que el hijo haya nacido entre el 1 de julio de 2023 y el 15 de junio de 2025. Además, será incompatible con haber recibido la ayuda el ejercicio anterior. Según Rodil, las madres que deciden seguir adelante con su embarazo se encuentran en un "momento crítico, como las familias que apuestan por tener hijos, que es una riqueza enorme para nuestra sociedad".

Recién nacidos

Rodil recordó que hay dos tipos de ayudas básicas para fomentar la natalidad, estas dirigidas a recién nacidos, "puntual si se mira que es para el embarazo" y las del plan integral. Explicando que hay mujeres compartiendo las viviendas sociales tras haber decidido seguir adelante con su embarazo estando en una situación de vulnerabilidad o mal trato. "Realmente es una experiencia maravillosa para las madres y los niños que ahí conviven", expresó.

Aurora Rodil, en un pleno en Elche / Áxel Álvarez

"Es para defender justamente el derecho a la vida, que tenemos todos los seres humanos, de ser respetados en nuestra dignidad desde la concepción, y, por supuesto, a las familias numerosas porque creemos, independientemente de cualquier edad o situación, que una persona que apuesta por tener muchos hijos siempre tiene complicaciones y siempre necesita ayuda" Aurora Rodil — Portavoz de Vox

Programa integral