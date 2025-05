El alcalde de Elche anuncia un plan de optimización en Recursos Humanos

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche anunció este jueves la aprobación de un plan de optimización de los recursos humanos al mismo tiempo que se aprobaban hasta ocho partidas distintas para pagar horas extra a los trabajadores municipales por un montante que supera los 234.000 euros. Una hora más tarde, el PSOE alertaba de un «caos» en la contratación de personal, que deja sin servicio a departamentos clave por los despidos de empleados, al no ver renovados sus contratos, que, incluso, están en tareas estructurales; es decir, trabajos que no son refuerzos sino que forman parte del propio organigrama municipal. Así la edil Patricia Macià puso como ejemplo al conductor del Bibliobús, un trabajador al que se contrató tras la jubilación del titular de la plaza y al que se ha despedido porque, siempre según los socialistas, «no hay dinero para renovar al personal que garantiza el servicio».

El concejal de Recursos Humanos replicó más tarde a los socialistas por este asunto, pero sin desmentir en ningún momento estas aseveraciones. «Vemos una vez más como el Partido Socialista no deja de atacar a los funcionarios del Ayuntamiento de Elche. Dejen de meterse con los trabajadores de este Ayuntamiento que tienen ustedes una fijación muy importante. Primero, con la Policía Local, luego con los trabajadores de Parques y Jardines, luego con Hacienda. Hacemos un llamamiento al secretario general, Alejandro Soler, para que ponga orden en su grupo y dedique todos los esfuerzos a trabajar por y para los ilicitanos».

Diagnóstico

La portavoz municipal, Inma Mora, no dio muchos detalles sobre los motivos por los cuales se recurre a un plan de optimización:«Se trata de una planificación estratégica del departamento de Recursos Humanos; es decir, la realización de un diagnóstico para saber cuáles son las características de cada departamento. Evidentemente, este Ayuntamiento tiene una multitud de departamentos y cada uno tiene su propia idiosincrasia, sus propias características. Por tanto, se trata de realizar ese diagnóstico, cuáles son las características propias de cada departamento para optimizar el rendimiento de cada uno de ellos y evidentemente cuyo objetivo es mejorar la gestión de los recursos humanos de cada uno de los departamentos».

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el Gran Teatro, con los funcionarios e interinos del Ayuntamiento de Elche al comienzo del mandato / INFORMACIÓN

Los periodistas le preguntaron si ello se producía ahora por las innumerables aprobaciones de horas extra que llegan a todas las juntas de gobierno o si esa optimización iba a suponer recortes o creaciones de plaza o bien era una consecuencia de las jubilaciones de la plantilla, sin que la edil saliera de estas declaraciones aportando luz a este asunto más que para añadir que gracias al proceso de estabilización -400 trabajadores interinos- el personal funcionarial había pasado a ser del 74 % del total. «Eso lo ha conseguido este gobierno con el compromiso que tenemos con los trabajadores de la casa» y que «quizá, a lo mejor, haya una reestructuración del personal».