Nino: "Elche es una ciudad de Primera División y se merece un club en esta categoría"

Elche ha querido demostrar que se vuelca de lleno con su equipo en el momento más decisivo de la temporada. A solo tres jornadas del final y con el ascenso directo a Primera División dependiendo de sí mismo, el Elche CF cuenta con el respaldo unánime de su ciudad, que se ha llenado de banderas franjiverdes en balcones, comercios y espacios públicos. Ahora, el Ayuntamiento ha desplegado una bandera gigante desde el balcón de la Plaça de Baix y ha anunciado que este gesto no será el único.

Banderas en puntos clave y 30 millones de impacto económico

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha sido claro en su compromiso: “Mañana quedarán colocadas también las banderas en los puentes del río, en Clarisas y en el palacio de Altamira, aparte de esta en el ayuntamiento”. El regidor ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía: “Vamos a vestir de franjiverde nuestros balcones y comercios. Vamos todos de la mano a llevar al Elche al lugar que merece, que es Primera”.

Ruz ha destacado la importancia emocional y también económica de este posible ascenso: “El cálculo que hacemos es en torno a 30 millones de euros de impacto directo”, y ha insistido en que se inicia “la cuenta atrás para el sueño”. El alcalde ha mostrado prudencia pero también una clara ilusión: “Nuestro lugar natural que es Primera nos espera. Ahora bien, hay que ser prudentes y hacer las cosas con mucho tiento”.

Los participantes en el acto de la campaña por el Elche CF posan tras la rueda de Prensa / INFORMACIÓN

Además, ha confirmado que “esta bandera se va a quedar ahí hasta el ascenso como mínimo” y que ya se está preparando “la gran fiesta del ascenso con la que queremos que la ciudad vibre”. La campaña “Coloca la bandera en tu balcón” se suma a este ambiente de pasión colectiva que inunda Elche y que, según Ruz, “inunda cada rincón de este municipio y no solamente de este municipio, sino de toda la provincia, pues el Elche es el club mejor situado de la provincia para poder llegar a la máxima categoría”.

El club: confianza y concentración máxima

En el acto de instalación de la bandera gigante, el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, ha agradecido la implicación del consistorio con esta campaña: “Gracias, alcalde, por esta iniciativa, puesto que en definitiva es una forma de manifestar que estamos todos implicados en este proyecto”. En cuanto al tramo final de la competición, ha subrayado que el equipo se mantiene centrado: “Nos quedan tres compromisos muy importantes y necesitamos el apoyo de todos los aficionados”.

Buitrago ha recordado los objetivos de la temporada: “El primer objetivo era salvarnos, luego estar en promoción. Y ahora estamos en disposición de lograr el ascenso directo”. Ha asegurado que el equipo está “muy concentrado en nuestro trabajo y proyecto”, y que la plantilla cuenta con “jugadores experimentados” capaces de asumir esta presión final. A su vez, ha resaltado lo que para él será la clave: "Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho toda la temporada, mantenernos fieles a nuestra forma de jugar y los resultados llegarán".

En respuesta al ánimo de los aficionados tras la última derrota, ha sido rotundo: “Después de cada derrota nos hemos levantado, hemos luchado, hemos seguido peleando y hemos ganado”. También ha valorado el esfuerzo de los seguidores, especialmente por el apoyo constante incluso fuera de casa: “La afición siempre ha estado presente, incluso en los partidos más lejanos”.

Sobre el desplazamiento a Huesca, ha destacado que los propios jugadores han financiado los autocares: “No quieren estar solos y también quieren premiar a los seguidores”, mientras ha agradecido al club oscense su colaboración para conseguir 200 entradas adicionales: “Tenemos muy buena relación con casi todos los clubes. Hoy por ti, mañana por mí”.

La afición, motor del ascenso

Desde la Federación de Peñas, su presidente David Aranda ha señalado el papel fundamental del vínculo entre ciudad, club y seguidores: “Llevamos 3 años trabajando con el Ayuntamiento de una manera muy directa”, y ha añadido: “La afición no es solo de Elche, es de toda la provincia”.

El alcalde saluda a vecinos ilicitanos que también apoyan al Elche CF en su camino hacia el anhelado ascenso / INFORMACIÓN

Aranda ha agradecido la implicación de los comercios y la ciudadanía: “Es impresionante cómo los comercios se están volcando con la campaña, cómo la ciudad se está volcando con las banderas y cómo la afición está llenando el Martínez Valero”. En su intervención, ha dejado claro que el ascenso no será solo un logro deportivo: “En un par de semanas vamos a llenar esta plaza con bufandas y banderas franjiverdes, celebrando lo que ya no será un sueño, sino una realidad”.

La voz de la leyenda: Nino

El último en intervenir ha sido el exjugador franjiverde Nino, embajador del deporte ilicitano, que ha compartido sus emociones y experiencias: “Es un honor y un privilegio estar aquí. He estado tres veces celebrando ascensos en este Ayuntamiento y son momentos únicos. He estado estos días con muchos jugadores del primer equipo y les he aconsejado que vivan cada momento como único, que lo disfruten y que estén tranquilos”. Ha expresado su confianza en la plantilla actual: “Los jugadores están muy mentalizados, saben el objetivo y lo tienen muy claro”.

Hasta los autobuses municipales tendrán los colores del Elche CF estos días para animar al equipo hacia el ascenso / INFORMACIÓN

También ha lanzado un mensaje de unidad: “Para conseguir objetivos así, hay que estar todos cogidos de la mano: afición, Ayuntamiento, club, jugadores”, y ha cerrado su intervención con un deseo compartido por toda la ciudad: “Ojalá pronto estemos en esta plaza celebrando lo que todos nos merecemos: el ascenso a Primera División”, al que ha añadido una reflexión: "Elche es una ciudad de Primera División y se merece un club en esta misma categoría".