El PSOE denuncia un "caos" de personal y despidos en el Ayuntamiento de Elche

La edil socialista Patricia Macià ha denunciado este jueves la situación “de caos y descontrol” en el área de personal en el Ayuntamiento de Elche debido a la "mala planificación" del equipo de gobierno de PP y Vox "encabezado por Pablo Ruz". Según ha afirmado Macià, varios departamentos estructurales han quedado desatendidos “porque no se han renovado contratos, lo que está afectando gravemente a la prestación de servicios cotidianos a la ciudadanía: tramitación de expedientes de reclamaciones, de subvenciones, de actividades…”.

“En áreas clave como Comercio, Aperturas, Hacienda, Policía Local o Telecomunicaciones”, ha continuado Macià, “hay servicios se están viendo paralizados porque no se han renovado contratos. ¿La razón? Que en mayo ya no hay dinero para cubrir estos puestos estructurales”. Se da la circunstancia de que este jueves la junta de gobierno ha aprobado un plan de racionalización que se llevará a cabo durante todo el año. La portavoz, Inma Mora, no ha informado de en qué consistirá, aunque ha repetido en varias ocasiones el término "racionalizar". Los periodistas le han preguntado si es consecuencia de las cientos de horas extra que se aprueban en cada junta de gobierno, pero no se ha pronunciado.

Bonificaciones de la tasa de basura sin resolver y sin Bibliobús

La concejala socialista ha señalado que más de 3.000 reclamaciones de ciudadanos que no han recibido bonificaciones de la tasa de basura se encuentran sin resolver porque no se contrata a personal específico para realizar ese trabajo. Y es que, tal como ha manifestado Macià, en las últimas semanas han recibido múltiples quejas, además de que hay reclamaciones en el registro que aparecen todos los días. “Solo hay una persona trabajando en ello, mientras cientos o miles de expedientes se acumulan en los registros municipales sin ser tramitados”, ha revelado.

Pablo Ruz en un pleno explicando su gestión / Áxel Álvarez

Maciá advierte de que la mala planificación de los recursos humanos y económicos está repercutiendo en los ciudadanos, como por ejemplo, los miles de expedientes de reclamaciones a la tasa de basura que no se están resolviendo o la no renovación del conductor del bibliobús.

Además, ha indicado que se han emitido recibos sin bonificación del citado tributo, lo cual ha generado aún más reclamaciones. “Nos llegan quejas de que se han enviado recibos que no contemplan las bonificaciones y ahora no hay personal para corregir esos errores”. Otra de las consecuencias de la “nefasta política económica y de personal de Ruz” es que tampoco se están tramitando las sanciones interpuestas por la Policía Local. O, también, la suspensión del servicio de Bibliobús por la no renovación del contrato del conductor. “Nos dicen que la causa es técnica, pero la realidad es que no hay dinero para renovar al personal que garantiza el servicio”, ha aseverado.

“Mala gestión del dinero público”

En ese sentido, Macià ha acusado al equipo de gobierno de gastar más de 10 millones de euros en 2024 de forma descontrolada, en contratos temporales bajo la fórmula de “obras y servicios”, para cubrir puestos estructurales. “Han agotado la partida de refuerzos, que ascendía a 6,6 millones, y ahora dicen que no hay dinero para contratar al personal necesario. Esta situación es consecuencia de la mala gestión del dinero público por parte del señor Ruz”, ha proseguido Macià. “Se han dedicado recursos a servicios innecesarios, como regar jardineras de madrugada, plantar flores en el puente de Altamira cada pocos días o cortar el césped por la tarde, mientras que los puestos estructurales no se cubren”.

Las sillas han sido colocadas este jueves en el salón de plenos / INFORMACIÓN

Sillas nupciales innecesarias

“Ruz derrocha de forma incontrolada y mal en sus caprichos y en cosas innecesarias cuando no atiende a lo importante: prefiere gastar 12.000 en sillas de boda para el Salón de Plenos cuando el Ayuntamiento ya tiene en propiedad sillas negras desde hace casi 20 años; gasta 55.000 euros en un vitromosaico en honor a la Virgen, sigue pagando miles de euros en promocionar sus vídeos en redes sociales, cientos de miles de euros en esculturas, florituras y ornamento”, ha manifestado Macià.

La concejala ha reiterado que “se gasta el dinero de personal mal y sin planificación, millones en horas extras pero no cubren los puestos estructurales. ¿en manos de quién estamos?”. Lo que Macià ha definido como “el verdadero Pablo Ruz: dinero público para sus caprichos pero espacios públicos, instalaciones y jardines abandonados, los efectos de tener en la Alcaldía “un actor en vez de un gestor con mucha imagen e ímpetu, pero que ha llevado al Ayuntamiento a un caos organizativo y déficit económico”.

“Que les explique a los pensionistas por qué no han recibido las bonificaciones de la tasa de basura y no se les contesta las reclamaciones porque no contratan a personal”, ha subrayado. “Dinero para lo estético pero no para lo necesario; es un trampantojo”, ha incidido.

Explicaciones sobre cómo el alcalde gasta el presupuesto

Macià ha concluido exigiendo a alcalde que explique “¿por qué se están pagando servicios estéticos y no los esenciales que afectan al día a día de los ciudadanos? Pedimos a Ruz que precise cómo ha gastado el presupuesto y por qué ahora se paralizan áreas clave del Ayuntamiento por falta de planificación. Tenemos un alcalde que es un actor en vez de un gestor y por eso pasa lo que pasa. En manos de quién estamos…”