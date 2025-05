Elche amortiza más de 8 millones de préstamos y abre la puerta a pedir nuevos créditos

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Elche, Francisco Soler, presentó este viernes las modificaciones presupuestarias 13, 14 y 15 correspondientes al ejercicio 2025, que se someterán a aprobación en el próximo pleno municipal. Estas modificaciones se suman a las ya aprobadas por la junta de gobierno, como la número 11, que también irá al pleno, y la número 12, que es competencia exclusiva de la junta. Como explicó el edil, el presupuesto municipal es “un documento vivo que debe adaptarse a las necesidades reales” del municipio. Las nuevas modificaciones responden a la evolución de los proyectos, al avance de la ejecución presupuestaria y a criterios de ajuste financiero. La principal novedad es que se amortizarán 8,3 millones de euros en préstamos con el remanente de tesorería, lo que abriría la puerta a poder pedir nuevos créditos. Más cuando en el presupuesto de este año se contempla la posibilidad de pedir hasta 30,5 millones.

La modificación 15: más crédito y amortización anticipada

La modificación número 15, de 1,3 millones, apunta a suplementos de crédito para partidas ya existentes que requieren más dotación. Entre ellas destaca el incremento para gastos de organización de fiestas (522.000 euros) -“con ello se pretende llegar a la cantidad del año anterior”, apunta Soler-, así como actividades físicas saludables (125.000 euros) y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas (175.000 euros).

Además, esta modificación implica un cambio de financiación por valor de 8.333.000 euros, sustituyendo préstamos previstos por remanente de tesorería, lo que supone una amortización anticipada de deuda. “No tiene sentido amortizar un préstamo y luego pedir otro, así que hemos optado por esta vía que reduce la carga financiera del Ayuntamiento”, explicó el edil.

No obstante, y pese a que dijo que no tiene sentido amortizar para pedir otro crédito, incidió en que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es del 23 %, un porcentaje que el concejalcalificó de “plenamente asumible” y “muy por debajo de los límites legales o de situaciones pasadas”. La amortización de los más de 8 millones permitirá “corregir la inestabilidad presupuestaria detectada en la liquidación de 2024, facilitando el cumplimiento del plan económico-financiero (PEF) para 2025 y 2026”, apostilló Soler.

El concejal de Hacienda, Francisco Soler, asegura que el endeudamiento del Consistorio de Elche es razonable / INFORMACIÓN

Al amortizar deuda por valor de 8,3 millones y ante la cantidad de grandes proyectos que está ejecutando actualmente el Ayuntamiento, esta acción financiera abre la puerta a que antes de finalizar el año se soliciten nuevos préstamos. El Gobierno municipal no quiere llegar a los 30,5 millones que se presupuestaron en créditos bancarios en el presupuesto para este ejercicio. Así lo reconocía en diciembre el concejal del área. Preguntado por INFORMACIÓN sobre para qué incluir préstamos por valor de esa cantidad en las cuentas si no se pensaban pedir, Soler aseguraba que “el préstamo se incluye porque, cuando hacemos los presupuestos, hay que tener en cuenta dos factores: lo que sabemos en ese momento y las previsiones de lo que queremos hacer. Conjugando lo que sabíamos y las previsiones, cabría la posibilidad, en el peor de los escenarios, de que tuviéramos que ir a esa financiación, y eso hay que reflejarlo en el presupuesto, pero sería totalmente asumible”. El peor de los escenarios que, para Soler, en diciembre, precisamente era que el remanente no se pudiera destinar a las partidas de gasto y de inversión. "Si no quieres hacer nada, no pides préstamos, pero, si se quieren hacer los proyectos prometidos a los ilicitanos, hay que endeudarse ahora si fuera necesario, porque la maquinaria para las inversiones es muy lenta", dijo en aquel momento, aunque este viernes desde el Ejecutivo local mantuvieron que la idea es evitar pedir nuevos préstamos.

Modificación 13: ajustes sin impacto en obras clave

La modificación número 13, con un montante de 4,1 millones de euros, consiste en una anulación de partidas presupuestarias. Estas bajas afectan a proyectos que, por distintos motivos, no se ejecutarán en 2025 o se financiarán de otro modo. Entre las partidas destacadas se encuentra la reducción de 1.325.000 euros correspondientes al Mercado Central, debido a la baja en la oferta que presentó la empresa y a que no será necesario ejecutar ciertas fases de la obra este año, al haber comenzado cuatro meses más tarde de lo previsto.

“Esto no frena en absoluto la reforma del Mercado”, subrayó el concejal, aclarando que el proyecto sigue en marcha y en plazo. También se ajustan (o se dejarán de hacer) otras inversiones como la reforma de los mercados de Plaza de Madrid (718.000 euros) y Plaza de Barcelona (un millón), así como partidas menores como mejoras audiovisuales (149.000 €), equipamiento en infraestructuras (20.000 €) o el parking de la Policía Local (640.000 €).

Modificación 14: nuevas actuaciones con crédito extraordinario

La modificación número 14 asciende a 1,7 millones de euros y responde a la incorporación de créditos extraordinarios para nuevas necesidades municipales detectadas en los últimos meses. Destaca una partida de 902.000 euros para el proyecto del nuevo centro educativo Els Arrels, financiado mediante liquidación presupuestaria.

También se incluye una inversión de 150.000 euros para adaptar el centro de acogida a viviendas de emergencia, algo que, según el edil, “facilitará una respuesta rápida ante casos como el del barrio de San Antón”. Además, se refuerzan partidas para fondos bibliográficos (15.000 euros) y otras acciones sociales y culturales, todas ellas financiadas con remanente de tesorería.

El remanente se reserva para deuda, no para inversiones

Tras estos ajustes, el Ayuntamiento mantiene un remanente disponible de unos 11 millones de euros. Sin embargo, y debido a las restricciones de las reglas fiscales, no podrá destinarse libremente a inversiones. “A día de hoy, ese dinero no se va a utilizar si no es para amortizar deuda. Otra cosa será si las condiciones cambian en los próximos meses”, señaló el concejal.

Finalmente, confirmó que todas estas modificaciones están en línea con los objetivos del plan económico y que no implican parálisis ni cancelación de inversiones, sino una reordenación del ritmo de ejecución, en función de las capacidades de cada concejalía del Ayuntamiento de Elche y de los plazos administrativos.