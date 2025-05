Test al refugio de la guerra civil de Paseo de Germanías en Elche: fin de semana y colegios tras el verano si hay interés

En la cartelería que hay en el refugio también se habla de la historia del Paseo de Germanías. Situado en El Raval de Santa Teresa, frente al Cuartel de Caballería, esta zona rural conocida como «Las Eras» se urbanizaba por primera vez en 1878. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, ha tenido diferentes nombres: Paseo de Cortés, Paseo de la Princesa de Asturias, Paseo de Germanías o Paseo de los Caídos. No se alude al Jardín de la Concordia, que es como ha rebautizado una parte de este espacio el bipartito. Asimismo, se dice que fue escenario de tertulias políticas y acogió las Escuelas Graduadas. El arquitecto y escritor Gaspar Jaén, por su parte, en un artículo publicado en enero en este periódico y titulado «Agermanats, caiguts, neofeixistes», relataba que «el projecte d’eixample de l’enginyer Canales (1924) situà en el plànol d’Elx aquest passeig, ja que el relacionà amb les altres tres places que ordenaven la trama viària (Espanya, Bisbe Siuri i Crevillent, totes de planta circular) i que, unides per bulevars arbrats (carrers de Josep Maria Buck, Capità Antoni Mena i Antonio Machado), conformaven un trapezi que, malgrat la pobresa conceptual del disseny, ha resultat capital com a referència visual en el quadriculat bastant homogeni del nou barri». Añade que «uns anys abans, en dibuixar el plànol del barri de l’Asil (1916), l’arquitecte Coquillat ja havia traçat un eix visual d’unió travessant el Passeig des de l’Asil fins la plaça d’Espanya, on, molt posteriorment, l’arquitecte Serrano Peral construí l’església del Cor de Jesús (1947-1952), amb la qual cosa s’establí una relació visual entre aquests edificis, església i asil». Una relación visual que con la construcción del colegio actual, en los años ochenta, se rompió, desapareciendo una de las dos filas de palmeras, como recuerda Jaén.