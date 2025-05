Andrés Coves, presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx: "Queremos hacer una ofrenda propia, como la tienen los Moros y Cristianos o la Gestora"

Entró en el cargo de presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx con algo más de 30 años... ¿Por qué decidió trabajar en las fiestas tan joven?

Me hice cargo primero porque el presidente que había, Jaime Gadea, decidió dejárselo en aquel momento. Y tenía gente alrededor que me apoyó, en las comisiones de fiestas de las pedanías. Al final decidí echarme para adelante con la idea de darle otra visión a la Unió de Festers del Camp d'Elx, de potenciar un poco más las fiestas en el campo, de tener más visibilidad en las fiestas de Elche, con ideas renovadas. Al final, llevo toda la vida en las fiestas vinculado a María Auxiliadora desde que era pequeño. Es algo que yo he vivido siempre y he tenido presente. Las fiestas tienen que estar al alcance de todo el mundo y eso es lo que yo buscaba.

Algoda está lejos, por ejemplo, de Matola o de Valverde. ¿Existe aún así un sentimiento de unidad en el Camp d’Elx?

Sí, claro. También es verdad que nosotros, entre los presidentes de las comisiones, tenemos muy buena relación. De hecho, la junta directiva de la Unió está formada por muchos presidentes de algunas comisiones, entre ellas, por ejemplo, Valverde. Entonces, intentamos darnos apoyo moral y físico entre comisiones. Cuando cualquier pedanía hace fiestas, nos apoyamos: nos prestamos material; barras, cámaras, sillas… Y nos apoyamos físicamente: cuando hay algo, intentamos volcarnos todos para asistir. Porque cuanta más gente se ve en las fiestas, más contenta están los que las organizan. Porque cuando organizas algo, le dedicas tu tiempo, tu vida, lo dejas todo… y quieres que la gente lo disfrute y lo pase bien.

¿Cree que las fiestas son un nexo de unión entre pedanías?

Totalmente. Y nosotros lo que queremos es que sean un nexo de unión no solo entre las pedanías, sino con nuestra ciudad. Parece que durante años hemos estado un poco, entre comillas, apartados. Pero creo que todos tenemos la misma finalidad, que es hacer fiestas. Y las fiestas tienen que ser unión: entre las comisiones del campo, de la ciudad, y cualquier persona que se dedique a hacer fiesta. Porque es a lo que nosotros nos dedicamos. Las fiestas tienen que unir más que desunir.

"Cansados de luchar"

Ha habido momentos de desencuentro en los últimos años...

Claro. Al final, cuando tú te cansas de luchar y de hacer cosas, y ves que te estás pegando contra una pared y que las cosas no van a cambiar, pues también te cansas. Pero a mí aún me quedan 30 años en las fiestas, o sea, voy a seguir luchando por defender los intereses del campo de Elche, por defender a las comisiones del campo, y porque el campo tenga el lugar que merece dentro de nuestra ciudad.

El presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves, en el parque de la Torre del Gall de La Hoya / Áxel Álvarez

¿Cuál cree que debe ser ese lugar? ¿Dónde está el punto de desencuentro?

El punto está en que las reinas y damas de las fiestas de Elche salen de dos entes festeros: la Unió de Festers del Camp y la Gestora de Festejos Populares. Nosotros consideramos que esas chicas representan a ambos entes festeros y, por tanto, deben estar presentes en todos los festejos. Como quien las ha llevado toda la vida a los diferentes actos ha sido la Federación Gestora de Festejos Populares, no entendemos que no acudan a nuestros actos. Al menos deben acudir a un mínimo de eventos. Desde el Campo no tenemos que rogar que nos las traigan a nuestros actos. Está fuera de lugar que unas chicas que salen de nuestras comisiones tengamos que pedir de rodillas que las traigan. Eso no procede.

¿Siguen sin llegar a un acuerdo con la Gestora?

Debe haber un mínimo de unión entre la Gestora y la Unió, unos mínimos en cuanto a que las reinas y damas asistan a los actos. Hemos tenido reuniones, hemos presentado propuestas, y lo único que pedimos es eso: que las sigan llevando como hasta ahora, con la Gestora, perfecto, pero que no tengamos que suplicar para que vengan a, por ejemplo, la imposición de bandas de Valverde.

"Mínimos de igualdad"

¿Quiere decir que no debe haber actos de primera y de segunda?

Exacto. Si hay un acto en el Campo, esas chicas tienen que venir igual que van a un acto en la ciudad. Los eventos festeros deben tener la misma importancia. Nosotros tenemos que pedir que las traigan, como si no representaran también a nuestras comisiones. Si en Elche hay una imposición de bandas y hay una comisión del campo implicada, esas representantes festeras deberían ir con la Gestora y con la Unió, como hacemos aquí. Queremos que se haga en la ciudad exactamente igual que en las pedanías. Solo pedimos unos mínimos.

¿Se sienten también excluidos de actos en la ciudad?

Desde hace tres o cuatro años, algunas comisiones de la ciudad nos vetaron y no nos invitan. Lo vemos injusto. Nos parece algo infantil. Pero es cierto: algunas comisiones nos han excluido de sus imposiciones.

¿Fue ese el motivo por el que no participaron en la ofrenda floral el año pasado?

Sí, no participamos. Porque si esas chicas no vienen a nuestros actos, ¿qué sentido tiene que vayamos nosotros a la ofrenda que organiza una entidad festera como es la Gestora? Una cosa es que la ofrenda sea del Ayuntamiento. En ese caso sí iríamos, como a otros actos municipales como el pregón, al Racó… Pero si el acto es de una entidad que no nos trae a las reinas al campo nos parece incoherente participar. Este año aún no lo hemos valorado, pero sinceramente creo que las pedanías somos suficientemente grandes como para tener una ofrenda propia, como los Moros y Cristianos.

"Relaciones muy buenas"

¿Es ese su proyecto para este año?

Sí. Y el Ayuntamiento ya lo sabe. No les pilla de sorpresa. La relación con Inma Mora y Pablo Ruz es ahora muy buena. El alcalde está volcado con el Campo en muchos asuntos y un guiño al Campo sería que pudiéramos tener nuestra propia ofrenda.

¿Cree que en los últimos años han mejorado los actos del Campo?

En el campo se hacen grandes fiestas, con presupuestos muy altos: La Marina, por ejemplo, maneja 150.000 euros. Hay que dar a conocer lo que se hace en cada pedanía. Cada comisión tiene su acto destacado. Estar cerca de los medios es esencial. Nos hacéis la publicidad que necesitamos.

Con esos presupuestos, ¿las fiestas del campo pueden atraer también a vecinos de la ciudad?

Claro. Nuestras fiestas son abiertas, con mucha gastronomía. En la Hoya, por ejemplo, en la fiesta de las sardinas, se juntan 3.000 personas. En la Marina llegan a 4.000. Queremos que la gente diga “hay fiestas en el campo, me acerco a conocerlas”. Y ahora, con el autobús, es aún más fácil.

Autobús y necesidades

¿Ha sido el autobús tan importante para las pedanías?

Sí, totalmente. El autobús vertebra. Y facilita que nos podamos acercar de unas pedanías a otras. Por ejemplo, en la imposición de bandas en Algoda, a las 12 de la noche pasaba un autobús por Matola. Estaban allí el concejal de Pedanías, Raúl, y los alcaldes pedáneos, y lo decían. Es un lujo.

¿Qué mejoras propondría?

Una muy concreta. Faltan marquesinas o sombras en las paradas. Y asientos. Hay muchas personas mayores, y no pueden estar de pie esperando. Pero eso se irá mejorando. Y luego, claro, hace falta seguir invirtiendo: asfaltado, seguridad, iluminación, alcantarillado, agua… El campo ha estado olvidado por parte de las instituciones, pero creo que este Ayuntamiento tiene grandes proyectos que es importante que sigan materializando.