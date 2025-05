Baches que socavan la paciencia de los vecinos de Elche

Algo tan simple como un bache puede llevar a muchos vecinos a pensar que en su pedanía, en su barrio, no se invierte. Si algo tan aparentemente fácil de solventar, como es parchear un trozo de asfalto, no se acomete con relativa rapidez y, en cambio, permanece años y años, y además surgen cada vez más baches y más acusados, al final el ciudadano siente que no tiene respuesta de su ayuntamiento, que no está cerca, que no le escucha por mucho que reclame no solo a nivel particular, sino también a través de las correspondientes asociaciones de vecinos o juntas de distrito.

Esto ha estado pasando durante muchos años en, por ejemplo, Peña de las Águilas, donde algunos caminos eran auténticos patatales. Aquí, el Ayuntamiento estaba entre dos aguas: pendiente de seguir adelante con las obras del colector y, por tanto, esperar a reasfaltar algunos caminos, o invertir en estos para, al poco, tener que volver a levantar el firme para avanzar con las obras del alcantarillado y, en definitiva, tirar el dinero inicial por la alcantarilla.

Tirar o no el dinero

Pero esto, lo de no asfaltar, incluso no parchear, ha ocurrido en algunas calles de Peña de las Águilas durante pasados mandatos, y no todos los viales iban a estar afectados por las obras de alcantarillado. Así las cosas, determinados caminos no se asfaltaban pese a las continuas insistencias de los vecinos y pese a que había en marcha continuas campañas municipales de asfaltado en distintos puntos del municipio.

“Así tenemos los vecinos del camino de Ferriol, dirección Tiro Olímpico, la carretera para ir a nuestras casas”, trasladaba a este diario el conocido de un vecino, al tiempo que aportaba varias imágenes, que acompañan a este artículo, con numerosos socavones delante del morro de su vehículo.

Esatdo de un camino en Peña de las Águilas, en Elche / Álex Domínguez

Otro vecino, que pide ser identificado solo por sus iniciales, J.C.T, añade que, por ejemplo, en el Camí de les Animetes, que pasa incluso por debajo de la autovía, transitado asiduamente tanto por camiones como por ciclistas y que forma parte de la ruta tanto de la Transilicitana como de la subida al Racó de la Morera, presenta la misma situación. "Hace cuatro o cinco años se parcheaba", señala, para precisar a continuación que en este vial que discurre cerca de la urbanización Bonavista se ha optado últimamente por echar zahorra.

Cambios en El Altet

En El Altet, poco antes de llegar al núcleo urbano desde Elche, hasta hace poco también había un camino impracticable, sazonado de agujeros y que, no obstante, en los últimos meses ha recibido un asfaltado que ha cambiado por completo el sentir de los vecinos, aunque sean pocos, que usan este vial para llegar a sus viviendas. Algo que parecía imposible durante largos años se ha conseguido recientemente.

Camino en Peña de las Águilas que aparece con dos tipos de firmes distintos / Álex Domínguez

Es decir, sí que se asfalta y además continuamente desde hace décadas. Lo que ocurre es que el municipio ilicitano es tan extenso que el presupuesto anual para este cometido es limitado, como es lógico. El presupuesto para asfaltado de vía pública en pedanías y en el casco urbano asciende este año 2025 en Elche a 2,1 millones de euros. El pasado año la cifra fue la misma. En concreto, a caminos del Camp d'Elx se iban a destinar 1,5 millones de euros y el resto, sobre todo a calles de tres barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento ha presupuestado este año 2,1 millones para estas tareas, la misma cifra que en 2024

Vallongas, la pedanía menos poblada del Camp d'Elx y una de las más apartadas del centro urbano, ya exigía a finales de 2020 inversiones, entre ellas, contar con caminos normalizados. Los vecinos denunciaban que, debido a su escasa población, solían quedar relegados en los planes de inversión municipal y que sus vías de acceso eran auténticos campos de baches.

También es cierto que algunas calles o caminos de Elche se han reasfaltado varias veces en pocos años, sobre todos calles principales de la ciudad o de núcleos urbanos de las más importantes pedanías que soportan un uso intenso; mientras que otros viales no han recibido nada de nada, ni siquiera parcheos.

El Ayuntamiento también quiere dejar claro que algunos caminos no son municipales, sino de urbanizaciones o terrenos privados y que, en ese caso, no puede actuar con fondos municipales.