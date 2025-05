La nueva ordenanza de terrazas de Elche, a días de reducir las trabas para bonificar por obras

Entra en la recta final, y después de meses de trámites, la modificación de la ordenanza fiscal de Elche que regula las tasas por las sillas y mesas en la vía pública que pondrá facilidades a los hosteleros para recibir ayudas en compensación por el perjuicio que les suponga tener una obra pública a escasos metros de las terrazas.

Desde la concejalía de Comercio y Hostelería apuntan que el nuevo documento, que está en exposición pública, entrará en vigor esta semana, si no hay alegaciones, con lo que beneficiaría a los empresarios que están prestando servicio entre vallas, maquinaria y operarios en puntos como la plaza de las Flores, donde hace semanas comenzó la rehabilitación del Mercado Central.

Bonificaciones

Precisamente el sector insiste, ahora que está levantada una de las principales zonas de ocio, en que es necesario que la administración lo ponga fácil. A grandes rasgos, las nuevas medidas planteadas por el equipo de gobierno de PP y Vox permitirán que los hosteleros puedan solicitar, si no se aplican de oficio, bonificaciones al pago del 80% del canon cuando acrediten que su negocio está afectado en un radio de 50 metros de la obra, y no sólo a 30 como marca la regulación vigente, e incluso podrán estar exentos de pagar el impuesto de ocupación de vía pública cuando las obras impidan que la terraza salga a la calle, como ha ocurrido con establecimientos recientemente en Doctor Caro.

Una de las terrazas en la Plaza de las Flores de Elche / Matías Segarra

Polvo o pérdida de clientes

Eso sí, desde la concejalía matizan que también se deberá justificar que esas actuaciones en vía pública ocasionen molestias por polvo o, por ejemplo, una bajada de la afluencia debido a la obra, ya que entienden que puede haber negocios a menos de 50 metros, en calles paralelas donde se producen los trabajos, que incluso estén ganando clientes porque no tienen ninguna afección, a diferencia de quienes están en primera línea.

15 días para la solicitud

De igual modo, los solicitantes de las exenciones no tendrán que esperar tres meses a que estén en funcionamiento las obras si no dos semanas para iniciar la tramitación. Según Caridad Martínez, edil del área, se ha puesto este mínimo porque no le encuentran sentido que haya hosteleros que reclamen una ayuda cuando se trate de obras rápidas de apenas días, porque entienden que el perjuicio sería menor y tardaría más la tramitación que la propia obra.

Por otra parte, tampoco será vital que esté cortado uno o dos sentidos de la circulación para que las empresas puedan reclamar estas deducciones. Así lo apuntó la edil a este diario después de que saltase la polémica esta semana, que despertó el malestar en la hostelería ilicitana, debido a que hay establecimientos que han solicitado las bonificaciones y se han encontrado con que el Ayuntamiento les exige que justifiquen lo que han durado las obras públicas, cuando es la Administración local la encargada de certificarlo.

Críticas

Caridad Martínez ha salido al paso de las críticas y reconoce que esa supuesta respuesta desde un departamento municipal «no tiene ninguna lógica», aclarando que no es el interesado el encargado de justificar los pormenores de las obras. La concejala admite que se ha trabajado para clarificar la normativa y que haya una mayor coordinación entre departamentos con el fin de evitar capítulos similares.

Desde la concejalía explican que no se han producido mayores inconvenientes en la Plaza de las Flores ya que, salvo ajustes, la mayoría de negocios han mantenido el volumen de mesas y sillas, y en cierto modo se han visto perjudicados sobre todo los negocios que se encontraban en los laterales del mercado.

Operando sin autorización

De igual modo, también indican desde el Ayuntamiento que se han encontrado con que una parte de los negocios en la zona interesados en las posibles deducciones están operando con terrazas que tenían solicitadas pero todavía no estaban autorizadas, lo que evidencia las dificultades municipales para llevar la cuenta en la actualidad de todos los cambios que hacen los empresarios en las zonas de ocio, y más cuando se trata de una actividad económica que no para de crecer en la ciudad en los últimos años.