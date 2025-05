El PSOE aprieta al PP con San Antón y urge los 2,2 millones prometidos por Mazón

¿Dónde están los 2,2 millones de euros prometidos por el PP para San Antón tras el desalojo de cuatro escaleras de un bloque del barrio? Eso se pregunta el PSOE, que ha conminado al Gobierno de Carlos Mazón a cumplir con la promesa hecha a los vecinos y este martes tiene una oportunidad para ello. Y lo han hecho tanto el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Diez, como la secretaria de Ordenación del Territorio del PSPV-PSOE, María José Salvador, tras una reunión este lunes en Elche para reclamar a los diputados del PP y de Vox en las Cortes Valencianas que voten a favor de la enmienda de los socialistas para que se consignen en los presupuestos autonómicos de 2025 los 2,2 millones de euros que cuesta la obra del nuevo bloque de San Antón, con el fin de licitar, adjudicar e iniciar este año la construcción de un nuevo bloque en San Antón.

Junto al portavoz adjunto del grupo municipal socialista de Elche, Mariano Valera; el portavoz de Vivienda del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Benjamín Mompó; y el diputado autonómico Ramón Abad, Díez y Salvador se han reunido con la presidenta de la asociación vecinal San Antón Quiere Vivir, María Ángeles López Pérez, y residentes. Las cuentas del Gobierno valenciano solo destinarán, dice el PSOE, en el presente ejercicio 500.000 euros después de presentar una autoenmienda a los presupuestos que defiende el PP. “No tenían previstos ni un céntimo este año para San Antón, solo han reaccionado al producirse esta situación crítica y de emergencia”, lamentó Salvador, en referencia a los desalojos. Salvador, por ello, mostró su asombro por el poco conocimiento que tiene el alcalde, Pablo Ruz, de la situación real de San Antón: “Se dio cuenta hace solo un mes y dos semanas al conocer los desalojos”, señaló.

“Hablar de vivienda en Elche es hablar de San Antón”, subrayó Díez, quien enumeró las tres cuestiones vitales para el barrio: “Demolición urgente de los bloques antiguos, Pimesa ya tiene adjudicado el contrato y está pendiente del decreto de declaración de ruina; el proyecto del bloque cinco, ya redactado, para poder licitar las obras; y las siguientes fases del barrio, que cuentan con el compromiso del Gobierno de España y es necesario que la Generalitat Valenciana lidere como Administración competente para que podamos ver continuidad en el ARRU de San Antón.”.

Por su parte, Salvador dijo que, “si para el PP el barrio de San Antón es una prioridad, que se dejen de excusas, asuman su responsabilidad y voten la enmienda socialista”. Y es que, como recalcó, “no se trata de resolver con parches y lo que hace el PP es parchear. Hay que planificar y prever en el presupuesto las cantidades necesarias para acabar las fases pendientes”.

Salvador se ve “sorprendida” por la paralización por parte del Ejecutivo de Carlos Mazón de las actuaciones de regeneración del área y del “poco conocimiento” del alcalde de la realidad de San Antón hasta que no se produjeron los desalojos en la calle Palombar

En ese sentido, recordó que los 500.000 euros consignados por el Ejecutivo de Carlos Mazón a última hora, luego de que prometiese hace unas semanas que destinaría más de 2 millones a San Antón, “son absolutamente insuficientes, no van a poder iniciar la obra este año y seguimos sin entender por qué no han previsto esta actuación”. Los socialistas no valoran que será una obra de carácter plurianual, aunque el PP no ha realizado comentario alguno sobre este asunto tras conocer estas declaraciones.

Salvador, exconsellera de Vivienda durante la etapa de Ximo Puig, se mostró “sorprendida” en su vuelta a San Antón tras reunirse con vecinos: “Creíamos que se había iniciado un proceso de regeneración urbana y nos encontramos la paralización de las actuaciones en este barrio”; un asunto que calificó de “prioritario” al tratarse de “la seguridad y la salud de los habitantes de San Antón”. Y contó que, desde el primer convenio firmado en 2016, se fue ampliando y modificando hasta hacer una realidad cuatro nuevos bloques a través de Pimesa con la colaboración del Consell y del Gobierno de España.

“Desde que ha llegado el PP se ha producido nuevamente una paralización de las inversiones en este barrio”, como cuando “estábamos en la oposición en 2015”. Y explicó que la competencia en materia de vivienda la tiene “en exclusiva” el Gobierno valenciano y que el Ministerio de Vivienda complementa la financiación autonómica: “Así hemos funcionado con la construcción de los cuatro bloques”, agregó. “No vamos a entender nosotros y los vecinos que mañana el PP y Vox, que le dan la mayoría a Mazón, rechacen la enmienda que hemos presentado para que se inicie ya la construcción del nuevo bloque en San Antón”, sentenció Salvador.