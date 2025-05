La nueva imagen del salón de plenos de Elche tras la polémica por la retirada de los bancos

Los históricos bancos de madera del salón de pleno del Ayuntamiento de Elche no volverán a ser mudos protagonistas de los actos de la Casa Consistorial. La semana pasada fueron retirados, en mitad de la polémica destapada por el PSOE, que criticó el gasto de 12.000 euros con el argumento de que existían sillas negras en los almacenes sin utilizar y que se adquirieron para aumentar la capacidad de invitados a los actos más destacados.

Un portavoz municipal ha explicado que los asientos, de estilo Tiffany, dorados y que se buscaban con dos tonos de cojín, azul o blanco, serán a partir de ahora la imagen del salón. Es decir, no se utilizarán solo para los actos sino también para el día a día. Los bancos son, por tanto, historia, aunque se podrían usar para cualquier otra actividad; es decir, no se van a desechar.

Las sillas del modelo Tiffany's llevan un cojín blanco / Áxel Álvarez

Sillas de boda

A priori, son menos de 100 las sillas que caben en el salón de plenos, en estos momentos hay 85, pero en el espacio se incluye la tarima para el trabajo de cámaras y fotógrafos. Son más cómodas evidentemente que los bancones y evitarán tener que realizar un alquiler, como se venía haciendo para cualquier acto oficial, caso de nombramientos como Hijos Adoptivos o Hijos Predilectos, donde cada invitado tenía un lugar asignado, algo imposible con los bancos, además de la imagen que se daba desde protocolo. En total se han adquirido 180 sillas con lo cual existe la posibilidad de disponerlas en el salón anexo, del Consell, como se viene haciendo, apoyadas con un circuito cerrado de televisión para que los invitados puedan ver el acto.

El contrato de 12.000 euros también permite la adquisición de 15 mesas de poliuretano que también se usarán para, principalmente, ágapes sin necesitar de alquileres, como se hizo con la invitación a los más de cien vicarios que estuvieron el pasado mes de febrero al concluir el Congreso Mariológico y del Primer Anuncio, quienes fueron agasajados en el salón de plenos, algo que criticó el PSOE, como los gastos en desayunos por parte de los concejales de PP y Vox. El gobierno municipal justificó precisamente la compra para acabar con las facturas cada vez que hacía falta mesas y sillas más elegantes por lo que a la larga será un ahorro al no depender de alquileres. El gasto suponía cerca de mil euros. En cambio, los socialistas dicen que no hacía falta alquileres ya había sillas de color negro para ellos y adquiridas para esta tarea, lo que les lleva a asegurar que no es más que otro capricho del alcalde y una muestra más de despilfarro de dinero público, algo que se ha convertido en su principal caballo de batalla a la hora de valorar la gestión de Pablo Ruz al frente del ejecutivo que forman PP y Vox. De hecho han tildado estas sillas como "de boda".