El TSJCV ordena repetir el juicio del caso Deportes de Crevillent con nuevos magistrados

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia que absolvió a los procesados en la segunda pieza del denominado caso Deportes de Crevillent. En su fallo, el alto tribunal ordena repetir el juicio con un nuevo tribunal de magistrados, al considerar que la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, no valoró de forma adecuada las pruebas ni motivó suficientemente la absolución.

La decisión, fechada el pasado 6 de mayo y notificada el 14 del mismo mes, anula la sentencia absolutoria del 31 de enero de este año, emitida por la Sección Séptima de la Audiencia. Esa sentencia exculpaba a los exresponsables políticos y técnicos municipales de Crevillent Pedro García, Manuel Moya -ambos exediles-, Francisco Serna (funcionario), y Cayetano Serna (hijo del funcionario y gerente de la empresa Tot Sport Crevi SL), investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación pública.

Falta de motivación

El TSJCV entiende que la Audiencia de Elche no explicó de forma adecuada por qué no consideraba probadas distintas de las acusaciones presentadas por la Fiscalía, lo que vulnera su derecho a recurrir. "En la declaración de hechos probados no se ha realizado un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos fácticos relevantes", apunta la resolución, que recuerda que la falta de un relato claro de hechos impide una revisión efectiva por parte de instancias superiores.

El alto tribunal destaca que la Audiencia omitió pronunciarse sobre las funciones y competencias que tenía el coordinador de Deportes, Francisco Serna, y su relación con su hijo Cayetano, administrador de la empresa adjudicataria Tot Sport. Además, critica que no se valoraran adecuadamente irregularidades detectadas en la redacción de los pliegos, en la tramitación del expediente, en el procedimiento de contratación sin publicidad o en las prórrogas del contrato.

Informe de la Agencia Antifraude

Entre los argumentos que llevaron a la estimación del recurso, el TSJCV subraya que la sentencia de la Audiencia apenas valoró el contenido del informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que se presentó como prueba pericial. Este documento detallaba numerosas irregularidades en el proceso de contratación del servicio de juegos deportivos interescolares, adjudicado a Tot Sport Crevi, y advertía de la influencia decisiva del coordinador en todas las fases del procedimiento.

Una de las jornadas del juicio del caso Deportes de Crevillent en la Audiencia Provincial con sede en Elche / Héctor Fuentes

Según el TSJCV, "una prueba esencial de la acusación pública, como es el informe pericial de la AVAF, no ha sido valorada por la Sala en varios de sus apartados", lo que supone una "omisión de motivación en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva de la Fiscalía".

Nuevos jueces para la repetición del juicio

En consecuencia, el Tribunal Superior ordena que se celebre un nuevo juicio oral ante un tribunal distinto de magistrados al que dictó la sentencia anulada. "La valoración de las pruebas no fue suficiente ni coherente con el conjunto del material probatorio practicado", recoge la sentencia, que lamenta que la Audiencia se basara en una supuesta falta de formación de los acusados para restar relevancia penal a las irregularidades detectadas.

El caso que ahora volverá a enjuiciarse tiene su origen en la adjudicación en 2014 del servicio de organización de los juegos deportivos escolares a la mercantil Tot Sport Crevi, vinculada a familiares de técnicos municipales. El contrato se realizó mediante procedimiento negociado sin publicidad pese a superar los umbrales legales que exigían publicidad, y fue prorrogado en diversas ocasiones con informes emitidos por el propio coordinador de Deportes.

La investigación se inició tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y dio lugar a cuatro piezas separadas. La primera no llegó a juicio al ser desestimada por el juzgado. Esta segunda, que ahora se reabre, se centra en la contratación de los juegos interescolares y no en el servicio de conserjes, también adjudicado a empresas vinculadas a la misma familia, causa que se encuentra en la tercera pieza, ahora mismo en proceso de vista oral. La cuarta no ha sido aún anunciada.

El nuevo juicio contará con un nuevo tribunal de jueces y deberá valorar de nuevo todas las pruebas practicadas, incluyendo el informe de la Agencia Antifraude, los testimonios de agentes de la Guardia Civil y la documentación económica y contractual aportada por las partes. La decisión del TSJCV no prejuzga el resultado, pero obliga a una nueva vista oral con garantías plenas para todas las partes implicadas.