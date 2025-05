Veinte desalojados por el derrumbe interior de un edificio histórico en Elche

Eran las dos de la tarde de este martes en Elche cuando vecinos del número 4 de la calle Desamparados, compuesto por ocho pisos y unos 20 residentes, escucharon a pocos metros de ellos un fuerte estruendo seguido de una especie de caída de cascotes. "Salí al balcón y todo se llenó como de polvo que salía por las ventanas del inmueble de al lado", explicaba una afectada a las puertas de su casa, clausurada por la Policía Local hasta saber si su finca ha resultado afectada o es segura. El inmueble donde se produjo el derrumbe interior es conocido como el de la Banca Peral porque allí tuvo su origen uno de los primeros negocios bancarios de la ciudad, hace de ello un siglo y medio, de la mano de un joven emprendedor ilicitano Manuel Peral López, quien ofrecía avales inmobiliarios para la construcción.

Técnicos y policías, durante la inspección de un inmueble colindante / Áxel Álvarez

El inmueble tiene protegida tanto la fachada como la escalera en el Católogo Municipal, está situado en una de las céntricas calles de la ciudad y se sitúa a pocos metros del Ayuntamiento de Elche. Desde ella se ve el arco del edificio consistorial. Pese a su privilegiada situación, el inmueble fue decayendo con el paso de los años tras su cierre, pese a sus sólidos sillares en la planta baja de la fachada principal, típicos de su etapa de construcción, que le valieron formar parte del patrimonio local. De ahí que sus propietarios actuales intentaran rehabilitarla porque la demolición era imposible.

En la imagen se observa que se trata de dos edificios unidos / Áxel Álvarez

De hecho, en 2019 obtuvieron la licencia para proceder a su apuntalamiento mientras se decidía por cómo acometer su contrucción, para lo cual era preciso una costosa reforma interior que le diera vida. Una tarea titánica, Hubo dos proyectos, bien para seis pisos de lujo o como inmueble de alquiler para estudiantes. El apuntalamiento era una medida de seguridad después del mal estado que presentaba y por las denuncias de vecinos y asociaciones proteccionistas del patrimonio. Los propietarios desde hacía ya 15 años se pararon con el proyecto coincidiendo con la llegada del covid.

Vecinos desalojados junto al edificio de la Banca Peral / Áxel Álvarez

Técnicos del Ayuntamiento de Elche se desplazaron a la calle Desamparados minutos más tarde tras ser solicitada su presencia desde el área de Urbanismo, mientras agentes de la Policía Local procedían al desalojo ordenado de los vecinos del inmueble colidante, que avanzada la tarde seguían en la calle sin saber nada.

Un policía local frente a la fachada del edificio en Elche / Áxel Álvarez

"Me he dejado la mesa puesta y estamos sin comer", afirmaba un afectado, aún con el susto en el cuerpo, pero tranquilo de que todo haya quedado en nada. No hubo heridos, pero la calle se cerró al tráfico de peatones y solo se permitía acceder al inmueble número 3, frente al siniestrado a través de un cordón y con autorización policial.

Una imagen de 2019 en la que se observa el estado de degradación que presentaba el inmueble / Antonio Amorós

Inspección

Los técnicos municipales aseguraron a los vecinos del inmueble colindante que el edificio histórico, tras una primera inspección, no era seguro y que se debía proceder a una demolición "cuanto antes". Estos, con cascos de protección, revisaron el inmueble de la propia Banca Peral y otros edificios colidantes para ver si habían sufrido algún tipo de daño. Se abrió incluso un antiguo local que llevaba años cerrado para constatar el alcance del derrumbe. El inmueble está formado por dos fincas contiguas y ambas se encuentran en un abandono desde hace años; de hecho, durante años la puerta llegó a estar abiertas y se clausuró para evitar el acceso de okupas.