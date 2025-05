Elche recorta 10 millones el préstamo de 30 millones y paraliza proyectos a financiar con subasta de suelo para salir del desequilibrio económico

Elche presentará al próximo pleno, este lunes 26 de mayo, el Plan Económico Financiero (PEF) al que está obligado después de cerrar el ejercicio pasado con un desfase de 8,5 millones de euros en las cuentas públicas. El alcalde, Pablo Ruz; el concejal de Hacienda, Francisco Soler; y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, comparecieron para dar explicaciones de dónde se va a tener que recortar este año y el próximo si el Ministerio de Hacienda lo aprueba.

El concejal Soler fue quien desgranó el PEF. Por un lado, dijo que afectará al capítulo 6, al de inversiones. Así, el préstamo por valor de 30,5 millones que pretendía solicitar el equipo de gobierno para este destino se reducirá a 20 millones; es decir, diez millones menos de los previstos. Ahora bien, según un documento de Tesorería realizado a consecuencia de la situación desequilibrio financiero municipal, el Ayuntamiento ha perdido la autonomía para pedir el préstamo y dependerá de una autorización expresa. De ellos, diez millones que faltan, 8,5 millones se financiarán con una modificación aprobada la semana pasada, donde se daban de baja partidas por 300.000 euros y otros 8,2 millones salían de remanentes que están financiados con préstamo. El edil dijo que sí se puede usar remanente para inversión, pese a que el PEF dice que la prioridad es destinar dinero para pagar deuda, porque "de acuerdo a la tendencia que se va viendo de los años anteriores (sobre la ecoomía municipal), eso hace que nos dé una cifra de estabilidad o inestabilidad para final de año. Si es estabilidad, mientras esa cifra, esa tendencia, ese cálculo nos dé estabilidad, podemos estar utilizando esos remanentes". Y añadió: "Por eso, hay algunas partidas que en esas modificaciones del otro día se utilizaba directamente el remanente porque sí que podemos utilizar siempre y cuando estemos en la estabilidad y nuestras cifras así lo dicen. Ahora bien, a final de año cambiamos la financiación que en un primer momento la teníamos prevista con préstamo por ese remanente de tesorería".

Rodil, Ruz y Soler, durante la comparecencia de este martes / M. Alarcón

El Ayuntamiento, dijo Soler, va a adelantar 5 millones de euros de la amortización de préstamos, lo que bajará la ratio de endeudamiento del 23 al 19,5 %, que realmente es una exigencia que lleva aparejado el PEF y que podría a lo largo del año incrementarse con más amortización si se dispone de más dinero. "Con ello, lo que estamos haciendo es pedir menos préstamo respecto al presupuesto", añadió, y esto sí es ingeniería financiera para lograr el PEF, "es un préstamo que estaba previsto y antes de pedirlo, ya lo estamos amortizando. No se ha hecho gasto ni tenemos inestabilidad. No podemos coger unos números y otros no, no llegamos a pedir nada".

El Ayuntamiento recorta otros 4 millones en inversiones, como ya adelantó el edil la semana pasada. También se ha dado de baja otra partida de 3,8 millones que se preveía ingresar por la venta de terrenos, lo que el edil también achacó al "retraso administrativo", algo que sucedió también en 2024 y que supuso que la previsión de ingresos no se cumpliera en este capítulo porque directamente ni salieron a la venta las parcelas. Soler vino a decir que este asunto se trabaja ya para 2026. También se elimina una partida de ingresos de 1,7 millones que se prevé por subvenciones europeas y que también se aplica al PEF a expensas de su concesión, lo que obligaría de concederse a dotarlas con fondos propios pero sin la premura de tener que hacerlo en 2025 al ser plurianuales.

Pimesa prepara el nuevo edificio de San Antón El alcalde también se refirió a un nuevo edificio para la regeneración del barrio de San Antón después de que el PSOE pidiera el lunes que el Consell incluyera en el presupuesto de 2025 los 2,2 millones prometios. "Lo más importante es que el edificio de las 45 viviendas avanza. Pimesa (la empresa pública de gestión) ha solicitado ya licencia de obras y empezar cuanto antes con la construcción del edificio. Hay un proyecto". el regidor añadió sobre el PSOE que "a mí este partido pues habría que recordarle que las inversiones son plurianuales. Hay un compromiso de la Generalitat. El Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo evidentemente para este año y garantizar el inicio de las obras. La pregunta es, ¿dónde está el Gobierno de España?. La Generalitat cumple y el Gobierno guarda silencio. Esto es lo terrible y trágico, y lo utilizan para intentar tapar la incapacidad del Gobierno de España y la negligencia del gobierno de España". En, otro orden de cosas, este martes las Cortes Valencianas han rechazado, con los votos de PP y Vox, una enmienda para incluir en el presupuesto de 2025 de la Generalitat los 2,2 millones que costará el nuevo bloque de San Antón.

Y ¿va a tener más ingresos el Ayuntamiento de Elche para cuadrar cuentas? Sí, no solo van a ser recortes y la partida más importante, de 3 millones de euros, va a venir precisamente del aumento que experimentarán los recibos de la basura. Es decir, cuando Ruz y Soler dijeron el pasado año que habían hecho una ingeniería financiera para que estos recibos se incrementaran al mínimo en Elche obviaron que el aumento sería progresivo en los años venideros, hasta 2028, tal y como aseguró PSOE y Compromís. Soler citó 10.000 euros más de ingresos por omisiones del padrón en recibos de agua y basura y 150.000 euros por el cambio al alza de categoría de calles, lo que hará que los vecinos paguen más por los servicios. El edil admitió que estas últimas cuantías de más ingresos son pequeños si se comparan con el volumen de 8,5 millones de desequilibrio, pero "nos permitirán acabar en estabilidad presupuestaria y cumpliendo las reglas fiscales, como estamos obligados".

A preguntas de los periodistas, Solar volvió a intentar justificar por qué Elche gastó el año pasado más dinero del que ingresó, "yo insisto en lo que estamos hablando siempre. La inestabilidad presupuestaria es un concepto de unas normas contables y que habría que analizar en ese ámbito. El Ayuntamiento no tiene falta dinero, no es que le han faltado 8 millones y medio de euros, no es que ha dejado de pagar nada, no es que hay ningún agujero, no. Ocho millones y medio de inestabilidad supone que los gastos, que realmente para todos serían inversiones hay que hacerlas posibles con los ingresos del ejercicio Y como hemos hecho muchísimo más, pues tenemos esa inestabilidad propia. No voy a decir injusticia, no voy a decir distorsión, pero desde luego no se ajusta a la realidad que aparezca que el Ayuntamiento de Elche tiene 8 millones y medioque le faltan porque eso no es así".

Ruz: "son unas reglas muy injustas"

El alcalde, Pablo Ruz, dijo que no se producirán recortes ni ajustes en el capítulo 2 (inversión) ni el 1 (personal). Destacó la reducción de préstamos y se justificó por este desfase con estas palabras: "Hay que repetir hasta la saciedad que el presupuesto es un documento vivo. La situación a medida que avanzan los meses va cambiando, probablemente antes de final de año podemos seguir amortizando aún más deuda. Somos unos de los ayuntamientos con menos deuda de nuestro tamaño" y comparó lo que ocurría en 2011, con un 111 % de deuda, y la actual. "Reducimos préstamos, cargamos proyectos que iban a préstamo ahora al remanente, reducimos el porcentaje de endeudamiento e invertimos y financiamos inversión con el remanente disponible".

Soler, en un momento de su intervención / M. Alarcón

Proyectos como los dos mercados de Carrús se quedan a expensas de fondos europeos, que no se conocerán hasta final de año

También se refirió a los mercados de Plaza Barcelona y Madrid, que se iban a financiar con préstamo y que ahora "se divide en años", añadió que "hasta que no se resuelva la subvención o no se nos confirme con las cantidades que hemos demandado no podemos iniciar ni siquiera la ejecución de las obras. Lo que estamos haciendo es esperar y parece ser que la resolución va a ser en octubre o noviembre" El regidor dijo que se mantendrán como un gobierno inversor y que "esperamos llegar esta legislatura a la bajada del 5 % del IBI como mínimo". Los ajustes irán al capítulo de inversiones, insistió varias veces, "inversiones a la espera de fondos europeos y muchas otras tienen garantizada su financiación por el remanente. Su supervivencia y su futuro". El regidor insistió que, en cualquier caso, el PEF es "injusto, son unas reglas muy injustas", sin citar que han vuelto a estar en vigor por una iniciativa del PP europeo, tal y como recuerda el PSOE. Y también dijo: "Hay que hacer fiesta, unas fiestas grandes que atraigan turismo. Es decir, el capítulo 2 y el capítulo 1 no sufren ajuste alguno en ni un solo céntimo de euro".

Vox: "Hoy es un día bueno para el ajuste"

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, partido que llegó al gobierno con el lema de contención y que gastó junto al PP en 2024 más de 40 millones sobre el presupuesto, mostró su"satisfacción por este PEF. El dinero público es dinero de los ciudadanos y es nuestra responsabilidad el buen manejo de los mismos. En Elche estamos viendo una transformación y nuestro municipio se ha puesto en pie y está andando". Añadió que se encontró servicios abandonados y que el PEF no afecta al gasto social, "las personas seguirá siendo protagonistas de nuestro pensamiento y eso se lo debemos a un economista", dijo sin citar a Soler. "Hoy es un día bueno para el ajuste", sentenció en el día que el Gobierno obliga al Ayuntamiento a apretarse el cinturón por gastar más que ingresa.