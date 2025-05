Doce denuncias por estafa contra una conocida empresa de muebles de Elche

“Llegué a tiempo antes de que cierren la tienda y me quedé con un sofá que tenían a la venta por el dinero que entregué como señal en diciembre de 2024 para un armario. He tenido suerte que no se quedaron con el anticipo. Muy mal por ellos que lo ocultaron y les deseo suerte. Nunca hagas lo que no te gusta que te hicieran ya que todo llega de vuelta”. Es el testimonio que reflejó una persona hace ahora dos meses a través de una reseña en una plataforma en internet. Ella, eso sí, parece que fue de las que más suerte tuvo. No recibió el armario que pidió en una conocida tienda de muebles de Elche y por el que entregó una señal, pero se llevó un sofá a cambio. No lo perdió todo. Otros tuvieron peor fortuna. Como una mujer que, por esas mismas, relataba que compró una habitación en septiembre de 2024. “Tras casi seis meses dándonos largas, nos hemos enterado por fuentes ajenas a su tienda de que han cerrado. No contestan a mensajes, ni llamadas y se han quedado con más de 2.000 euros de una habitación que nunca ha llegado”. Una opinión de tantas otras que se pueden encontrar, junto a algún llamamiento a otros afectados y afectadas para que vayan a denunciar formalmente. La situación es tal que la Policía Nacional de Elche ha detenido a los dos responsables de esta firma de muebles por estafa después de que se hayan recibido hasta doce denuncias de la Comisaría.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

"Cerrado permanentemente"

En concreto, según fuentes de la investigación, la empresa en cuestión, Mobiliario Lozano, situada en la avenida de la Libertad, y que incluso en Google ya aparece como negocio “cerrado permanentemente”, se dedicaba a recibir pedidos y a cobrar un adelanto sin que en algunos casos ni siquiera tramitara esas peticiones con la empresa que les suministraba el mobiliario. Es más, el proveedor llegó a manifestar que, en un momento dado, dejó de recibir pedidos de esta firma ilicitana, y los locales aledaños al establecimiento confirmaron a los denunciantes que, efectivamente, había cerrado, después de que llegara un momento en el que era imposible contactar con ellos por mensaje y por teléfono.

Largas a los clientes

El modus operandi era siempre similar: cuando llegaba la fecha de entrega pactada con los clientes, los responsables del establecimiento se limitaban a decir que se debían retrasar los plazos, bien porque había mucha demanda, bien porque coincidía con algún festivo. Largas con las que iban tratando de ganar tiempo, según los investigadores, sin que los enseres acabaran llegando. Incluso en alguna ocasión, según fuentes de la investigación, llegaron a exigir más dinero como adelanto bajo el argumento de que había cambiado algo de los muebles pedidos.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Incluso de Móstoles

Así hasta que, finalmente, según declararon algunos de los afectados y afectadas en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Elche, acabaron cerrando y, por tanto, dejaron de atender a los clientes, que acabaron denunciando. Reseñable en este sentido es que incluso hay alguna denuncia de fuera de Elche, de Móstoles, en Madrid, concretamente, de personas que querían amueblar una vivienda vacacional. También de antiguos clientes de la empresa que se encontraron con esta desagradable sorpresa a la hora de hacer el pedido. Solo un dato: en el rótulo del establecimiento cerrado aparece que el negocio había abierto sus puertas en el año 1970, hace ahora 54 años.

Identificados con las opiniones en internet

Precisamente las reseñas en internet es lo que llevó a algunas personas a identificarse con las opiniones reflejadas y a acabar denunciando los hechos, hasta el punto de que la Policía Nacional ha llegado hasta los doce hechos investigados.

Dos agentes de la Policía Nacional realizando labores de vigilancia. / INFORMACIÓN

Diversas cuantías

En cuanto a las cuantías, varían de unos casos a otros, y, según lo trasladado por las víctimas ante los agentes, hay situaciones de 1.500, 1.700 o 1.900 euros que se dieron como señal, sin que nunca se les entregaran los pedidos, y tampoco se les reintegraran las cantidades dadas a cuenta. En muchos casos, por pedidos realizados en 2024, y que, a priori, se debían entregar a finales de año, para luego demorarse hasta principios de 2025, después a marzo, y así hasta acabar en las denuncias presentadas. Una situación a la que se suma el hecho de que, al parecer, también se habían producido impagos del alquiler al propietario del local donde estaba la tienda de muebles.

Declaración en Comisaría

Finalmente, los dos responsables de la tienda, un hombre de 46 años y una mujer de 51 años, acabaron arrestados y prestando declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, y están a la espera de juicio.