El limbo legal de bicis y patinetes provoca costosos expedientes en el depósito municipal de Elche

La falta de una normativa clara sobre el uso y tránsito por vías públicas de bicicletas y patinetes eléctricos ha provocado una situación de colapso en el depósito municipal de Elche. La empresa pública Pimesa, encargada de su gestión desde 2012, mantiene en sus instalaciones más de 350 vehículos personales (200 bicis y 150 patinetes) inmovilizados y sin posibilidad de que sean retirados ante la inexistencia de elementos que permitan identificar a sus dueños. Para deshacerse de este tipo de vehículos sin identificar (sin matrícula y sin número de bastidor), el Ayuntamiento tiene que cumplir un proceso legal "más farragoso que el ya garantista que se utiliza cuando nadie reclama un coche o una moto, es decir, un vehículo que sí cuenta con matrículas y número de bastidor".

En Elche, la mayor parte de los patinetes y bicicletas que acaban en el depósito llegan por expedientes sancionadores instruidos por la Policía Local. Las infracciones más comunes van desde modificaciones ilegales en los patinetes —que les permiten alcanzar velocidades superiores a las autorizadas— hasta aparcamientos indebidos o incluso la imposibilidad de acreditar la propiedad del vehículo. Estas situaciones impiden que el patinete o la bici sean devueltos a su dueño, ya que muy pocos son tan precavidos como para guardar la factura de una bicicleta.

Seis años sin achatarrar ningún vehículo

Así las cosas, la gestión de este tipo de vehículos se complica para los depósitos municipales. No sólo en el de Elche están acumulándose patinetes y bicicletas. Es una constante en la provincia desde hace casi dos décadas. En concreto en Elche, según fuentes de Pimesa, "actualmente se está tramitando el expediente para el achatarramiento de 138 bicicletas, depositadas en las instalaciones del Ayuntamiento entre 2017 y 2023", expone el gerente de la empresa pública, Antonio Martínez, quien puntualiza: "Justo este martes finaliza el plazo dado a las dos empresas que se han presentado para que entreguen la última documentación."

El expediente debía haberse aprobado antes, ya que la Junta de Gobierno Local dio su visto bueno el 21 de noviembre de 2024. "El problema que ha existido es que nos había vencindo el contrato con el Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) y, además, no existía un punto en concreto para tramitar como residuos este tipo de vehículos", expone Martínez.

Patinetes amontonados en el depósito municipal de vehículos de Elche / Áxel Álvarez

Esta situación se suma que el último expediente de achatarramiento de bicicletas y patinetes eléctricos se remonta a antes de 2019, según confirma la propia Pimesa. Desde entonces, la acumulación de estos elementos se ha convertido en un problema creciente para el servicio, sin que exista una solución clara por parte del Ayuntamiento o de la administración estatal. Al final, los vehículos se retiran a centros autorizados para su tratamiento (CAT), pero antes de ello hay que actuar con eficacia y objetividad, y los técnicos del depósito tienen que elaborar informes técnicos exhaustivos para cada una de las bicis o patinetes.

En estos informes debe estar incluida la valoración técnica de un ingeniero, que determine el estado objetivo del elemento. A su vez, debe haber un desglose detallado de la valoración económica que se le da al vehículo, al que también hay que hacerle fotos para dejar constancia de sus mermas. Todo ello con cada una de las bicis o patinetes. De este modo se determina un valor de tasación y, como asegura Antonio Martínez, gerente de Pimesa, "a efectos de una posible reclamación patrimonial todo queda perfectamente acreditado".

¿Por qué es necesario tanto trámite? "El motivo principal es que estos vehículos no disponen de matrícula ni número de bastidor, lo que impide aplicar los procedimientos habituales de identificación como en los coches o motocicletas. Esta carencia de regulación deja a los depósitos municipales, como el de Elche, en una especie de limbo legal, ya que estos elementos no entrar en las leyes de tráfico. Así,

Bicicletas de Bicielx en el depósito municipal de Elche / Áxel Álvarez

Más de 6 años

El proceso de eliminación o valorización de estos vehículos, cuando no son reclamados por sus propietarios, es extremadamente complejo. El ejemplo más claro es el del expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local el 21 de noviembre de 2024, que autoriza el tratamiento de 138 bicicletas. Se trata de un lote de bicicletas recibidas desde 2017, es decir, se han necesitado más de seis años para completar la documentación necesaria, buscar financiación y conseguir el visto bueno legal para poder retirarlas del depósito.

Pimesa: “Nadie ha reclamado por un patinete o bici y se le ha negado”

Desde Pimesa aseguran que, en todos estos años, “nunca ha pasado que el dueño de un vehículo de este tipo haya acudido a reclamarlo y no se le haya entregado, siempre que la Policía Local, lógicamente haya dado su visto bueno”. Las fuentes consultadas afirman que no se elimina ningún vehículo sin que haya un procedimiento detallado y con garantías. Cada bicicleta o patinete es sometido a un informe exhaustivo, que incluye:

Fotografías desde distintos ángulos

desde distintos ángulos Una tasación económica realizada por un técnico

realizada por un técnico Un informe técnico completo del estado del vehículo

Todo ello, según explica el gerente de Pimesa, se realiza “a efectos de una posible reclamación patrimonial futura”, en caso de que el propietario aparezca posteriormente con pruebas de propiedad.

“Existe normativa clara para los vehículos con matrícula, pero no para estos”, lamentan desde la empresa pública, que señala que esa carencia es la que frena o impide la retirada de muchos de estos vehículos del depósito, incluso cuando pasan años sin ser reclamados.

Espera “prudencial” antes de retirar cualquier vehículo

A pesar del colapso que genera la acumulación de patinetes y bicicletas, dese Pimesa siempre se espera un tiempo prudencial antes de proceder a su destrucción o valorización como residuos. “Siempre se actúa con la máxima cautela, por si aparece el propietario”, aseguran desde Pimesa.

El nuevo expediente de contratación de una empresa especializada en residuos supondrá un paso importante para aliviar la situación, aunque no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una regulación estatal que indique con claridad cómo deben ser tratados estos vehículos cuando no tienen elementos identificativos y no se reclaman.

Mientras tanto, el depósito municipal de Elche sigue acumulando bicicletas y patinetes sin que haya una solución ágil. Y el espacio disponible se reduce cada día, en un escenario que se repite en otros municipios de la provincia de Alicante y del resto del país.

El seguro puede traer mejoras

El Ayuntamiento de Elche aprobaba recientemente una ordenanza municipal en la que se establecía una obligación para el conductor de patinetes que puede contribuir a mejorar la situación de los depósitos, al menos en este vehículo concreto. A partir del 1 de enero de 2026 se establece la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil. Esta medida debería mejorar la situación identificativa y, por tanto, la gestión dentro de los depósitos de vehículos como el de Elche.

BiciElx

En el depósito municipal de vehículos de Elche también hay una gran cantidad de bicicletas de Bicielx. Algunas de ellas a estrenar. Según explica el gerente de Pimesa, que cifra en unas 100 las que ya se han retirado, de color gris, por estar en peor estado. Por otro lado, también hay unas 30 del pedido más reciente, que fue de 800. Esta treintena se irán utilizando para ir reponiendo los vehículos municipales que se vayan retirando.