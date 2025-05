De Elche a pasar 21 días sobreviviendo desnudo en la selva colombiana

Imagínate pasar parte de tu vida saltando de una aventura a otra, desde recorrer Suiza en patines, vivir en una tienda de campaña en Islandia, cruzar los Alpes a pie o pasar hasta tres semanas en un kayak. Son parte de las experiencias en las que ha estado inmerso José Quiles, un aventurero de Elche con alma nómada que, admite, no puede parar. Una de sus últimas peripecias fue pasar 21 días completamente desnudo en la selva colombiana dentro del programa televisivo de supervivencia 'Aventura en Pelotas' emitido en el canal DMax.

Libro

Este curioso episodio le ha dado pie, además, a lanzar su nuevo libro Crónicas de un superviviente al desnudo (editoral deRutas) en el que, lejos de servir de guía al lector de los buenos pasos que dio narra "desventuras que nadie me pidió contar". Un tono muy similar al que emplea a través de su canal (@territorioderutas) en Instagram, donde cuenta el día a día de sus hazañas a sus cerca de 54.000 seguidores, además de dar consejos de montañismo, teniendo en cuenta que tiene publicaciones abordando este ámbito deportivo.

Curso exprés

El ilicitano confiesa a INFORMACIÓN que cuando lo llamaron para proponerle la participación en el programa no tenía ni idea de supervivencia y tuvo que entrenarse físicamente durante meses para llegar al sitio y desenvolverse haciendo refugios. También lo ayudó colaborar previamente con una escuela de superviviencia antes de volar hacia Latinoamérica y a través de tutoriales en Youtube hizo cursos exprés para, por ejemplo, aprender a hacer fuego en condiciones extremas y sin medios.

"El problema está cuando te plantas allí y nada es como te habias imaginado: esta no es la selva que hay en el folleto", reconoce entre risas. La primera dificultad que notó es que se exponían "como a 300 climas" por encontrarse enclavados entre el Océano Pacífico y el Caribe. La segunda: que se desmontó su idea de concurso. "Me imaginaba en una barca hecha de troncos con caña de pescar bebiendo cocos, poniéndome al sol, y te pega una hostia de realidad".

José Quiles en una de sus expediciones viviendo en una tienda de campaña / José Quiles

Abandono y soledad

Lo que se encontró, sin embargo, fue que la adrenalina de los primeros días se va disipando y que cuando caía la noche tenía "una sensacion de abandono, de soledad, de decir qué hago aquí, pensaba que me quedaban tres semanas por delante y no habían pasado ni doce horas".

Tuvo que compartir la experiencia con otra aventurera que le asignó el programa como pareja, y con la que tuvo varios encontronazos por tener formas diferentes de ver el reality. En el libro aparecen además códigos Qr que llevan a imágenes y vídeos inéditos.

Arañas y garrapatas

En cuanto a la desnudez en sí, apunta que al principio cuando se quitó la ropa ante las cámaras se sentía extrañado porque no es nudista y se sintió muy desprotegido porque dormía en el suelo, cuando llovía era todo un barrizal y las arañas se le subían por encima, "y mi compañera me quitaba garrapatas, me sentí como un perro en una cuneta".

Su participación en el concurso fue hace algo más de un año aunque se emitió en el primer trimestre de 2025. A posteriori reconoce que hubo parejas que lo hicieron mucho mejor que él "pero no me machaco, monté un refugio, conseguí mi agua, conseguí fruta y aguanté como un campeón".

Acogida en España

Pese a las situaciones que vivió, apunta que conforme volvió a pisar tierras alicantinas se sentía descolocado, con flashes y pesadillas, con lo que el libro le ayudó mucho a colocar las ideas y relajar la mente después de haber vivido en aquella burbuja a miles de kilómetros. Se desnuda, tamién, emocionalmente y explica que hasta la fecha nunca había creido que mereciera la pena contar sus experiencias por escrito "no se si por un síndrome del impostor o porque se habia convertido en mi vida y lo veia algo normal".

El ilicitano patinando sobre hielo en el lago Baikal de Rusia / José Quiles

Quiles se crió en Matola, y en la casa familiar que reformó pasa temporadas del año ya que hay meses en los que el cuerpo le pide estar fuera pese a que Elche "le flipa". Estudió Cocina en el CdT de Benidorm pero ha tenido infinidad de empleos que se adaptasen a su forma de vida.

Ahora en Islandia

Desde hace días está durmiendo en una tienda de campaña en Islandia (donde ya antes pasó una larga temporada) y trabajando en un gimnasio, piscinas municipales e incluso distribuyendo bocadillos a supermercados para ganar dinero con el que seguir financiando sus aventuras. En los ratos libres que le quedan al día sigue escribiendo libros como el que dejó paralizado de subidas a volcanes de Indonesia.

El precio de la soledad

Aunque no cambiaría nada su estilo de vida, admite que la soledad le ha llevado a que haya días en los que se siente el hombre "más miserable del mundo" y que sea muy complicado convencer a familiares o amigos para saltar fronteras fuera de las vacaciones.