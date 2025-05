El desempleo baja en Elche de 18.000 personas, la mejor cifra desde octubre de 2006

El pasado mes abril se redujo el paro por primera vez en muchos años en Elche por debajo de 18.000 demandantes, concretamente, el mes se cerró con 17.899, según los datos oficiales que recaba el sindicato Comisiones Obreras. Hay que acudir a octubre de 2006 para encontrar un mejor dato, que fue de 17.687, porque en noviembre de ese año se rebasó la cifra de 18.000 en 31 personas y no volvió a descender y ha pasado desde entonces mucho tiempo.

Tanto, que han sido necesarios 18 años y medio para ver números similares, ahora bien, la población no era la misma, pues se ha pasado de los 219.032 de 2006 (18,76 de tasa de paro) a las 243.128 de 2025 (16,4 %); es decir, hay casi un 11 % más de población y la tasa actual de desempleo es menor en más de dos puntos. Para entender cómo se fue disparando el paro en Elche desde 2006, cuando llegó la «crisis del ladrillo» bueno es facilitar algunas cifras. Al año siguiente, en 2007, la cifra de demandantes ya era de 19.589 (20,3 % de tasa) para pasar en 2008 a 26.853 (27,6 %); es decir, solo un año más tarde hubo un aumento de más de 7.000 parados, y en 2009 pasó a 33.574 (34,1 %) con otros 6.800 más. En dos años se duplicó prácticamente la tasa de paro: del 18 al 34 %.

Un comercio de Elche, sector con alta demanda de mano de obra / Áxel Álvarez

Último año

En estos doce últimos meses, Elche ha recortado prácticamente mil desempleados (990), 139 en un mes de abril que, pese a la Semana Santa, no fue lo bueno que se esperaba, algo en lo que también ha coincidido recientemente la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE). En el último mes, se han firmado 3.340 contratos laborales en Elche, de los que 1.952 han sido indefinidos y los otros 1.368 lo fueron temporales y, como es tristemente habitual, con más hombres beneficiados que mujeres: 1.746 (52 %) por 1.594 (48 %), respectivamente.

La construcción sigue siendo un sector con baja demanda de empleo y de oferta en Elche / Matías Segarra

Es curioso comparar el tipo de desempleados que había hace casi dos décadas y en la actualidad si tenemos en cuenta que son cifras muy similares. Y son curiosos principalmente por dos cuestiones: una es que la brecha de sexos no tiene a cerrarse, más bien todo lo contrario, porque ahora hay más mujeres demandantes que en 2006, pues entonces eran 10.493 (58,9 %) y ahora son 11.322 (63,2 %); es decir, más de cuatro puntos peor. El otro es que el desempleo de 2006 tenía en la industria el sector con más demanda, hasta 8.315 personas, mientras que en la actualidad es el sector servicios, con 11.616. En 2006 los servicios tenía 6.852 demandantes y la industria tiene ahora a 3.045. La construcción prácticamente está igual, con 1.358 en 2006 y 1.326 ahora; y la agricultura, 171 por 522, respectivamente.

Percepciones

Las bajas cifras de desempleo , que se concentra en personas mayores de 45 años, con muchas dificultades para regresar al mercado laboral pues suponen el 60 % de los demandantes, no esconden que mucho de los parados no tienen en estos momentos tasa de cobertura; es decir, algún tipo de ayuda oficial. En Elche, son 8.541 personas (47,7 %) las que se apoyan en la familia o beneficios sociales para subsistir porque no tienen prestación contributiva (4.725 beneficiarios), ni tampoco perciben nada de subsidio (que sí tienen 4.282) o renta activa de inserción (349).

El comercio concentra la oferta y la demanda de empleo en Elche con dos de cada tres trabajos / Áxel Álvarez

En el lado de los trabajadores, Elche sigue acercándose a los 90.000 empleados activos. En la actualidad so 89.414 de los cuales 70.556 son del Régimen General de la Seguridad Social, por los 16.195 autónomos, una cifra que varía muy poco. Hay 1.746 trabajadores que declaran el sistema agrario por cuenta ajena, 891 empleadas de hogar y, finalmente, 26 del Régimen del Mar.