Aparece el cadáver de un tiburón de 2 metros en Arenales del Sol

Un tiburón de unos dos metros de longitud apareció muerto este jueves por la tarde en la orilla de la playa de Arenales del Sol, en la entrada de la pasarela 9, ubicada a la altura de la calle Ciudad de San Sebastián. El hallazgo fue reportado por un vecino y confirmado por el alcalde pedáneo de la pedanía, Álex García, que se encontraba en el lugar observando directamente el cuerpo del animal y que fue quien confirmaba a este diario que era un tiburón de unos dos metros de longitud. No es la primera vez que en las playas alicantinas aparece varado un tiburón.

Hallan una tintorera varada en la playa de Guardamar del Segura /

La cuerda en la cola apunta a una posible captura

Según detalló el propio pedáneo en conversación con este periódico, el tiburón tenía atado un cabo en la cola, una cuerda de las que "usan los pescadores", lo que refuerza la hipótesis de que fue capturado previamente pero huyó. “Tiene la marca de la cuerda y está la cuerda. Lo más probable es que lo pescaran y se les escapara, o lo soltaran por alguna razón”, explicó mientras observaba el cuerpo sobre la arena.

El tiburón varado en Arenales del Sol tiene una cuerda atada a la cola y mide unos dos metros de longitud / INFORMACIÓN

El animal no desprendía mal olor, aunque ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. “Está en descomposición, pero sigue flexible, no huele mucho. Al estar un poco dentro del agua, no se nota”, apuntó el responsable municipal.

La Policía ya estaba presente en el lugar

El tiburón fue avistado a primera hora de la tarde y cuando el pedáneo llegó a la zona, ya había una patrulla policial en la zona, y se espera que el servicio de limpieza o el organismo correspondiente proceda a la retirada del cadáver en las próximas horas. “Supongo que habrán llamado al servicio de limpieza, pero no sé nada más de momento”, afirmó.

Marca que le ha dejado la cuerda al cadáver del tiburón varado en Arenales del Sol / INFORMACIÓN

El alcalde pedáneo también tomó imágenes del hallazgo para dejar constancia. En las fotografías se puede observar al animal completamente varado en la orilla, con la cuerda todavía atada al extremo de su cuerpo.

Primer caso del año; antecedentes en años anteriores

Es la primera vez este año que aparece un animal de este tipo en la playa, confirmó el alcalde pedáneo. “Es la primera vez que tenemos un animal varado este año”, comentó. Recordó, además, otros hallazgos inusuales en el pasado: “El año pasado fue famoso lo de la puesta de las tortugas. Y hace años apareció el cadáver de una vaca”.

Estos episodios no son habituales, aunque el litoral de Elche ha registrado ocasionalmente apariciones de fauna marina muerta. La combinación de fuertes corrientes, temporales de levante y actividad humana, como la pesca, podría estar detrás de estos fenómenos.

El tiburón varado en Arenales del Sol sigue en la orilla del mar esta tarde de jueves / INFORMACIÓN

Temporal de levante podría dificultar la retirada

El avistamiento se produjo justo cuando comenzaba a soplar el levante, un temporal que podría arrastrar el cuerpo de nuevo al mar o dificultar su retirada. “Está empezando el temporal, así que es probable que se den prisa en llevárselo antes de que lo arrastre otra vez el agua”, indicó el alcalde pedáneo mientras esperaba a que el oleaje diese la vuelta al animal para hacer mejores fotos.

El tiburón ha quedado varado en la orilla de Arenales del Sol a la altura del 9 / INFORMACIÓN

A pesar del impacto visual, no se generó alarma entre los vecinos ni bañistas, debido a que la playa no estaba todavía muy concurrida y porque el animal no presentaba señales de amenaza inmediata al estar ya sin vida. Tampoco hubo malos olores que pudieran afectar a la zona.