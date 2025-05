Centros sociales y de salud se convierten en refugio contra la soledad de los mayores de Elche

Ángela, 98 años, fue una de las niñas que en 1938 se escondió durante la Guerra Civil Española en el refugio antiaéreo del Paseo de Germanías de Elche ante la posible amenaza de bombardeos.

Ocho décadas después sigue recordando aquel pasaje de su vida, como hizo hace días delante de alumnos del colegio Mariano Benlliure en un intercambio de experiencias entre ancianos y las nuevas generaciones. Todo en el marco de un taller impulsado por centros de salud de Elche para fomentar el envejecimiento activo, donde una de las claves es que los mayores tengan vitalidad y se sientan escuchados.

Hospital Vinalopó

La iniciativa del departamento del Vinalopó volvió esta primavera con el programa 'Mayores con mucha vida' que se implementó en 2022, tras la crisis sanitaria por el coronavirus, para romper con el aislamiento que sufrían muchas personas cuando alcanzan la edad de jubilación.

Soledad no deseada pese a la compañía

Pablo Serna, enfermero comunitario, explica que están detectando que la soledad no deseada no sólo se da en usuarios que viven solos, si no que hay quienes aún estando acompañados en la vivienda no tienen ninguna clase de apoyo para realizar actividades que los mantengan en activo.

Usuarias de uno de los talleres con el profesional sanitario del centro de salud doctor Sapena y El Pla que ha impulsado la iniciativa / INFORMACIÓN

Para contrarrestar esa situación en el hogar, y tener más seguimiento de su estado de salud, los centros sanitarios doctor Sapena y El Pla, gestionados por Ribera Salud, están realizando desde mayo hasta mediados de junio talleres sobre musicoterapia, arte con materiales de la naturaleza, pasodobles, paseos saludables o sobre cómo hacer una mascarilla facial casera a base de yogur, actividades adaptadas también a las necesidades de cada usuario, ya que hay quienes padecen párkinson o alzheimer, apunta Serna.

20% mayores

Hasta la fecha hay algo más de una veintena de usuarios adheridos al programa y se calcula que en la zona de influencia donde se presta hay más de 8.400 personas que superan los 65 años, lo que representa el 20%. Se está tratando de ampliar esta cobertura a los centros de salud de Carrús y el Toscar.

Explican a INFORMACIÓN que estas actividades, coordinadas por enfermeras y donde participan vecinos, se salen de la sensibilización sobre llevar buenos hábitos, con lo que "generan emocionalmente una intensidad muy grande", destaca el profesional, al hilo que se puede tener un contacto más estrecho con los pacientes para detectar ciertos diagnósticos o, como ha ocurrido, algún caso de violencia de género.

Una usuaria en un momento del taller sobre arte en un centro de salud / INFORMACIÓN

Mayores de 60

Por otra parte, la concejalía de Infancia, Familia y Mayores va a intensificar las actividades lúdicas para mayores de 60 con la cuarta escuela de verano sénior que complementará los talleres de envejecimiento activo durante el año, una iniciativa para hacerles más amena la temporada estival, como apuntó la edil Aurora Rodil.

500 plazas

El programa será del 30 de junio al 1 de agosto y en total se van a habilitar 525 plazas, frente a las 384 que se cubrieron el pasado año, para actividades programadas como taichí, ejercicio biosaludable, baile, mente activa, zumba, risoterapia, teatro, salidas culturales, dibujo al aire libre y aquagym. Debido a la alta demanda, Rodil apuntó que se mejorará la organización para que no queden espacios sin cubrir, con lo que se expulsará a quienes no acudan regularmente a las sesiones si no justifican el motivo de la ausencia.

Taller intergeneracional promovido por el departamento del Vinalopó en un colegio de Elche / INFORMACIÓN

Inscripciones

Las inscripciones se abrirán del 27 de mayo al 8 de junio y después se realizará un sorteo para asignar las plazas y marcar el orden de la lista de espera.

El 25 de junio se publicarán los listados en la página web municipal o de forma presencial en el Centro Cívico Candalix (Bailongo) y en la Casa del Mayor. En este último enclave, además, se instalará el 27 y 28 de mayo un punto de apoyo para las personas que no puedan inscribirse de manera telemática de 10 a 12 horas.