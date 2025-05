La falta de recursos merma el control de edificios en estado de ruina inminente en Elche

El Ayuntamiento de Elche aceleró este jueves los trámites para el derribo del histórico edificio de la Banca Peral, en la calle Desamparados, que el martes al mediodía sufrió un derrumbe interior que obligó a desalojar el edificio colindante, afortunadamente sin heridos. A menos de 100 metros de allí, en la calle Salvador, otro inmueble lleva meses cubierto de redes para evitar la caída de cascotes, su peligrosidad impidió el paso de las procesiones de Semana Santa en abril y tiene los días contados porque se espera que sea demolido a lo largo de junio. Por tercer día consecutivo el equipo de gobierno tuvo que referirse a este asunto de la debilidad del patrimonio privado, incluso del protegido pero en manos particulares, y, a preguntas de los periodistas, el edil de Urbanismo, Francisco Soler, aseguró que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad limitada en todo lo que acontece pues «no tenemos competencias ni dinero para ejercerlas. Las competencias no es cuestión de tenerlas, es cuestión de ejercerlas y para ejercerlas, hay que tener dinero. Pues no podemos, sería inviable. El Ayuntamiento no tiene recursos para empezar a hacer revisiones de propiedades privadas", zanjó de forma taxativa.

Se da la circunstancia que, desde 2019, el inmueble de la Banca Peral, que figura en el Catálogos de Bienes Protegidos, tanto su fachada como su escalera, debería haber estado apuntalado, lo que no se había hecho. Pero además, y esto se conoció este jueves porque lo contó el propio concejal, la citada escalera, que aseguró que tenía más valor patrimonial que los propios sillares centenarios de la fachada, había desaparecido. «El edificio tenía una protección interior (la escalera) que incluso ya no existía, una cosa curiosísima y desde hace muchos años».

La Policía desaloja un edificio del centro de Elche tras alertar los vecinos de un fuerte estruendo / Áxel Álvarez

Responsabilidad

¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento de Elche por no haber velado durante años por un bien que se encargó de declarar de protección pero estaba en manos privadas? La pregunta es difícil de contestar, y más si tenemos en cuenta que quizá no sea un caso aislado, y eso se ejemplifica en la calle Salvador. Soler vino a considerar que los propietarios no tendrán sanción alguna por incumplir el cuidado del inmueble cuando tampoco reciben ayudas de cualquier administración para esta tarea. «Una parte del edificio estaba protegida y la otra no, la pregunta que hay que hacerse es qué ha pasado durante tantos años y por qué no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros acabamos de llegar. ¿Qué se tendría que haber hecho en el edificio?. No lo sé, lo que sé es lo que estamos haciendo desde hace dos meses. Se habló con los propietarios para dar una solución a este caso concreto, pero hay otros (edificios en situación parecida) y se va a reforzar lo que no se estaba haciendo, pero hace falta dinero y recursos humanos».

El edificio de la calle Salvador que tendrá que ser demolido en junio / Áxel Álvarez

El edil se refirió a la pronta demolición de la calle Salvador, que dijo que no es un caso similar puesto no se encuentra protegida como la Banca Peral. «Habrá que ver qué hacemos con este tipo de edificios protegidos pero que son privados. El Ayuntamiento tiene una responsabilidad y se va a plantear algún tipo de actuación o medida para con los propietarios, aunque esta es una situación que viene de años. El no haberlo protegido es cuestión de ellos, pero en última instancia también del Ayuntamiento. Nosotros no somos un gobierno que hayamos venido a dar palos a un lado y a otro. Lo que queremos es solucionar el problema; luego, ya veremos quién tiene la responsabilidad y trataremos de ajustarla de forma objetiva. Que sea para todo el mundo igual».

Normativa

Soler dijo que hay predisposición en los propietarios en acometer el derribo, pero de no ser así se realizaría por el Ayuntamiento de forma subsidiaria y añadió de forma genérica sin dar detalles que «vamos a regular» la situación de estos inmuebles, «una normativa que sirva para todo el mundo, que regule mejor porque hasta ahora no se había hecho», insistió. También recordó la importancia de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, que esa sí es su responsabilidad, «cualquiera que tiene su casa tiene que preocuparse de su mantenimiento. Dicho esto, en el momento que tenemos constancia de algo que puede suponer un peligro para tercero, inmediatamente acudimos. Si uno tiene en una propiedad elementos protegidos que no puede proteger puede solicitar ayuda donde corresponda».