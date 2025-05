El PP niega recortes de personal y 3.000 expedientes paralizados

El concejal de Personal, Juan de Dios Navarro, negó este jueves, al término de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche, que no se estén renovando contratos en el Ayuntamiento de Elche, de puestos estructurales, como denunció esta semana la concejala socialista, Patricia Macià, quien llegó a poner ejemplos y dar cifras por áreas. En la misma comparecencia un segundo edil, el de Hacienda, Francisco Soler, negó otra aseveración de la misma edil: hay más de 3.000 expedientes paralizados de ayudas y multas de la Policía Local lo que se debería, precisamente, a esa falta de personal, aunque el edil dijo que sí podría haber "algún problema puntual". Dos asuntos que, de algún modo, el PSOE achaca también al Plan Económico FInanciero (PEF) y la necesidad de ajustar el cinturón, algo que también rechazó Soler, asegurando que en el documento se habla de cuestiones que "no son evaluables económicamente, dentro de las que no tienen repercusión está la optimización de recursos humanos".

"No hay reducción de personal ni de los servicios que se dan. El PSOE dice lo mismo y lo contrario, que estamos gastando, que hemos cubierto ya la partida de refuerzos y que falta personal", afirmó Navarro. "Lo que está haciendo este equipo de gobierno es lo que no habían hecho ellos, porque había un desastre de organización, lo que estamos haciendo es optimizarlo. Yo no he tenido ninguna queja de expedientes paralizados. No sé de dónde se lo sacan", añadió. Cuando un periodista le hizo la observación de que el bibliobús está parado dijo que eso era "un caso puntual". Añadió Soler que sobre los expedientes que este año "se introdujeron bonificaciones a la gestión de la tasa de la basura y puede haber momentos puntuales, la gente tiene que acostumbrarse a ese cambio". El edil abundó en ese plan de optimización anunciado la semana pasada, que quizá venga a resolver cuestiones como esta. Soler añadió que durante estos ya casi dos años de mandato de PP y Vox, "se ha hecho un esfuerzo de plantilla muy grande en el Ayuntamiento. Lo único que decimos es que con el PEF se va a dar un paso más. Administrativamente, cuesta mucho contratar personas para un puesto determinado cuando a lo mejor tenemos esa cualificación en otros departamentos y, si son trabajos puntuales, pues podemos hacer el cambio.

Otros acuerdos

En la misma reunión se adjudicó por 2,8 millones la ampliación del colegio Rodolfo Tomás de El Altet (seis aulas y un gimnasio) en un plazo de 14 meses y se decidió aumentar la dotación de 6.000 a 7.000 euros de los premios de la mascletà de las Fiestas de Agosto, que también aumentan de 70 a 80 kilos de pólvora. Igualmente, la elección del mejor pirotécnico dejará de ser popular y el voto de los asistentes solo puntuará el 25 %.