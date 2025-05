Medio Ambiente baraja permitir la caza en El Hondo durante 40 minutos de crespúsculo

Cazadores de El Hondo y Conselleria de Medio Ambiente pueden estar cerca de llegar a un acuerdo. Al menos si se cumplen los tiempos que la entidad pública baraja, según ha podido saber este periódico de varias fuentes, en torno a la cuestión clave para que la caza siga siendo una actividad tradicional y sostenible, además de interesante económicamente, en este parque natural. Ya se conocen las primeras conclusiones de los estudios que la Generalitat anunció -en privado, a los afectados- tras la sentencia que anulaba los planes de caza en El Hondo de Elche-Crevillent y las Salinas de Santa Pola. De ese fallo se derivaba la prohibición de la actividad cinegética en los enclaves durante el crepúsculo (iluminación tenue que hay antes de la salida del sol y después de su puesta).

Conclusiones del informe técnico

Del análisis técnico realizado por biólogos de la Conselleria de Medio Ambiente se concluye, según ha podido conocer INFORMACIÓN, un tiempo concreto en el que se podría cazar con garantías -siempre atendiendo a ese estudio-, de que el cazador reconozca la especie de ave que pretende abatir antes de disparar. Diversas fuentes han confirmado a este diario que se está trabajando en un rango de unos 40 minutos después de la caída del sol o antes de su salida, lo cual podría servir para tener el visto bueno de los cazadores, que, aunque en condicional, hablan de que la propuesta "se podría aceptar". Así se manifiesta a preguntas de este periódico, aunque "con la máxima prudencia", Manuel Sabuco, presidente de la asociación propietarios de los 14 cotos en los parques naturales de El Hondo de Crevillent y Elche (3) y de Las Salinas de Santa Pola (10) -junto a otro en el Fondet de Amorós-.

Postura de los cazadores

Para Sabuco, ante la situación actual, sería "aceptable", aunque no olvida que antes se permitía la caza durante una hora y media, después se redujo el tiempo a una hora y en esta ocasión se dan 20 minutos menos, "cuando nosotros consideramos, con estudios propios, que hay más margen de tiempo para poder practicar este deporte con seguridad".

El responsable de la entidad asociativa recuerda el "agravio comparativo" que existe con los cazadores de La Albufera de Valencia, "donde por mucho que digan también hay cercetas pardillas -el kit de la cuestión-". Sólo nos separan 170 kilómetros en línea recta y eso para un ave no es nada. Ellos empiezan a cazar el 12 de octubre, nosotros el 1 de noviembre, y tienen entre 40 y 50 jornadas para la caza, mientras a nosotros sólo nos dan 14 medios días o 7 jornadas completas. Para los cazadores, como señala Sabuco, "el periodo crepuscular no es de noche, es penumbra, pero no es de noche".

Declaraciones del conseller

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, este viernes en El Hondo para conmemorar el Día Europeo de los Parques Naturales, exponía su opinión al ser cuestionado por este periódico: "Nosotros mantenemos desde siempre una relación con la Federación de Caza muy fluida y eficaz". Hemos trabajado intensamente en el asunto. Ayer mismo estuvo reunido el secretario autonómico con la presidenta de la Federación de Caza y estamos teniendo contactos fluidos. Saben los cazadores que cuentan con la mejor colaboración posible con este gobierno porque entendemos que los cazadores también son grandes agentes medioambientales, son grandes protectores, los primeros que aprecian el entorno en el que se mueven y en ese sentido solo pueden encontrar de nosotros colaboración.

Por otro lado, Martínez Mus, apuntaba concretamente que "en relación con la caza de aves acuáticas en El Hondo, la Dirección General de Medio Natural y Animal ha acatado la reciente Sentencia POR 61/23" de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, en relación con determinadas condiciones de caza en los acotados del ámbito de este espacio natural protegido.

Para el conseller, "en ausencia de solicitudes de modificación o nuevos planes técnicos" que pudieran incluir propuestas diferentes, las condiciones de caza que rigen en la actualidad son por tanto las establecidas en las resoluciones aprobatorias en vigor de los planes técnicos de ordenación cinegética, las cuales fueron modificadas por la citada sentencia.

En primer término, el conseller de Medio Ambiente en su vistia de este viernes a El Hondo / INFORMACIÓN

El conseller no quiso hablar de tiempos concretos, pero la Conselleria sí ha expuesto ante los cazadores que se está trabajando en ver la posibilidad de extender algo los rangos temporales de caza actuales, cumpliendo la sentencia, y llegar a un punto intermedio entre la situación anterior y la actual. Esos 40 minutos estarían en esa línea de actuación.

Posibles denuncias ecologistas

La "buena voluntad" de la Conselleria de Medio Ambiente puede quedar en nada o en nuevas denuncias de ecologistas, que ya han anunciado en repetidas ocasiones que no cederán. Con un nuevo estudio, lo que se trata es de determinar si se puede cazar con garantías de no derribar una cerceta pardilla al confundirla, por ejemplo, con una común, al no haber iluminación suficiente. Estos términos ya han sido denunciados por los conservacionistas. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante interpuso en su día la demanda que dio origen al fallo judicial referido anteriormente. Y sus responsables han dicho varias veces que lo que prima es la protección de aves en peligro de extinción como la cerceta pardilla.

De momento, todo son interpretaciones en condicional. Lo que sí es objetivo es que la caza en El Hondo tiene cada vez menos posibilidades de ser viable económicamente, ante la escasez de días y horas en los que se puede practicar, según denuncian los cazadores.