Detenido por robar dos bicicletas de BiciElx en una semana que usa para ir a comprar droga

Probablemente, no se llame Antonio aunque sí esté en el paro. La Policía Local de Elche ya lo reconoce como el "ladrón de bicicletas", quién sabe si haciendo un guiño a la película de 1948 del incomparable Vitorio de Sica, que abunda en la pobreza de un hombre que consigue un sencillo trabajo: pegar carteles con la única condición de tener una bicicleta. Con mucha dificultad logra comprarse una, pero el primer día de trabajo se la roban.

El "ladrón de bicicletas" de Elche es un toxicómano con arte para sustraer las que están aparcadas en las estaciones de BiciElx, tanto que en una semana fue detenido en dos ocasiones por este motivo, según la información recabada por este medio. Los agentes lo detectan con facilidad, y no solo porque ya lo conozcan, sino porque conduce por la acera "a toda velocidad", explica una fuente. En el primer arresto en solo siete días, y al verse descubierto, trató de evitar a los agentes escapando dando pedales, pero no tuvo éxito y pudo ser interceptado a muy pocos metros. Los agentes, y esto es algo que también sucede con este individuo, le solicitaron la documentación y la acreditación de que puede usar el servicio de BiciElx y la respuesta es que no tiene ni una cosa ni la otra. Ese día manifestó a los agentes que "un amigo marroquí se la había prestado" y que, con ella, iba al barrio de Los Palmerales "a comprar droga". Más sinceridad en la última declaración era imposible. Los agentes constataron que el vehículo presentaba desperfectos por haber sido forzado el dispositivo de enganche a la estación. Además, constataron que no era la primera vez que sustraía una bicicleta y procedieron a su detención.

Taller de la concesionaria para la reparación de bicis averiadas o sustraídas de Elche / INFORMACIÓN

Manillar

Días más tarde, durante la misma semana, otra patrulla observó a un individuo en bicicleta, pero en esta ocasión detectaron que en el manillar se observaba que el candado estaba fracturado. Procedieron a darle el alto de forma sorpresiva porque además, explica una fuente, "resultaba ser individuo conocido por la Policía Local". Le preguntaron entonces por el origen de la bicicleta y, en esta ocasión, su respuesta fue más original, "le habían robado la suya y había tenido que proporcionarse un medio de transporte". Quizá esta persona interpretó que la que le "robaron" fue la que días antes los policías le habían requisado, que también era propiedad de BiciElx. Los agentes se dirigieron a la estación donde se había detectado por última vez que había estado estacionada y comprobaron que el sistema de seguridad que conecta la bicicleta a los pivotes de seguridad ha sido fracturado. La bicicleta está numerada como B1659. Por ello se procedió, de nuevo a su detención.

El valor de cada bicicleta es de unos 590 euros más IVA, cifra a la que habría que sumar los desperfectos causados en la propia base, dinero que, probablemente, el Ayuntamiento de Elche, que ha apostado los últimos años por este medio limpio de locomoción, nunca llegue a recuperar aunque se meta en un complejo proceso de reclamación judicial ahora abierto. Al menos la Policía Local lo tiene en su punto de mira: un ladrón de bicicletas que no las utiliza para trabajar sino para drogarse. Así ha cambiado la vida.