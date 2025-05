No es magia, son tus impuestos

«Hoy queremos mostrar como parte del Gobierno municipal nuestra satisfacción por este Plan Económico-Financiero (PEF) que nos lleva a una guía de sanidad en nuestras cuentas y de estabilidad. El dinero público es de los ciudadanos y nuestra responsabilidad es su buen manejo. En Elche vemos todos los días una transformación, tanto de las pedanías como de la ciudad, que muestra que nuestro municipio se ha puesto de pie y está andando. En este Ayuntamiento seguirán siendo las personas y la familia, con todos sus integrantes, la base de todas nuestras políticas. Y este Plan Económico-Financiero tiene esa humanidad. No solo son números, las personas son protagonistas de nuestro pensamiento y eso se lo agradecemos a un economista». De esta forma tan optimista, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, quien llegó a decir en esas declaraciones sobre la aprobación del PEF que era «un gran día», justificó el martes en la Alcaldía, acompañada por el alcalde, Pablo Ruz, y el edil de Hacienda y Estrategia Municipal, Francisco Soler, la obligación legal que tenían como equipo de gobierno de hincar la rodilla y someter a su aprobación en un pleno este próximo lunes un documento por el que se comprometen a volver en dos años a la senda de los números verdes tras haberse excedido el pasado ejercicio en 8,5 millones de euros sobre lo presupuestado.

En esa misma comparecencia, el regidor puntualizó a un periodista que el documento que ahora han de enviar al Ministerio de Hacienda «no es un plan de ajuste, sino un Plan Económico-Financiero» que, sinceramente, no sé qué diferencia existe entre uno y otro. Sí quedó claro que para Ruz no era esta cuestión menor cuando lo puntualizó con vehemencia. Le importaba no aparecer junto a la palabra «ajuste». Y eso sí es preocupante. Vino a dar a entender que los que se equivocan son los demás, no él, que la norma está mal; y buena es su gestión. La nota municipal ese día elegía como titular que el Ayuntamiento recortaba 5 millones la deuda. Como un logro, siendo una condición a la que se somete al Gobierno PP-Vox con el PEF.

Ruz, con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a quien sumó a la causa para abolir los planes de ajustes a los que él está ahora obligado / Áxel Álvarez

A Ruz solo hay dos personas que podrían haberle parado los pies en ese afán de querer cambiar todo a velocidad exprés, lo que ha incluido gastos suntuosos o innecesarios en los que quizá nos hemos parado demasiado, oposición y medios, siendo solo el chocolate del loro

¿Intervención?

Las arcas municipales no están vacías ni el Ayuntamiento a punto de una intervención, como decía el portavoz del PSOE, Héctor Díez. En realidad, lo que va a pasar es que hay operaciones financieras y económicas que se van a mirar con lupa por otras administraciones y eso lo ve como una pérdida de autonomía. Y lo es porque retrasará planes de inversión de Ruz para estos dos años.

Ruz, el pasado martes, junto a Rodil y Soler / M. Alarcón

Ruz cogió a la ciudad siendo Elchín y la quiere dejar siendo Elchón con cargo a desequilibrios presupuestarios y préstamos

¿Es casual que haya un plan de ajuste el primer año de gobierno íntegro de Ruz? Hagamos cuentas. En 2024, PP y Vox se gastaron casi 50 millones más de lo previsto en el presupuesto (266 millones) gracias a los remanentes de Tesorería (27 millones), a un préstamo que se solicitó (14,3 millones de euros) y a esos 8,5 millones de euros de desfase. Si sumamos lo que cuestan las empresas públicas (Pimesa, Aigües y Espais Verds), algo que habitualmente no se valora, pero que supone una cifra mollar de la gestión, son otros 56 millones. En total, el Ayuntamiento tuvo para gastar, millón arriba, millón abajo, 370 millones. Y decimos tuvo porque la liquidación ha arrojado 31 millones de remanentes no gastados, que el PP de forma eufemística dice que son «ahorro», lo que dejaría la factura final de 2024 en 339 millones.

Gastar/invertir

Es innegable que esta forma de gastar / invertir está teniendo una repercusión en la vía pública , barrios y pedanías y en servicios, sin que nadie se pare a pensar el grado de necesidad de algunos de ellos o si se está cayendo en una sobredimensión. Ruz cogió a la ciudad siendo Elchín y la quiere dejar siendo Elchón con cargo a desequilibrios presupuestarios y préstamos. Para poner en marcha esta maquinaria, ha necesitado refuerzos de personal, amén de los miles y miles de horas extra pagadas a funcionarios e interinos después de recortarles sus jornadas a 35 horas semanales. De hecho, hasta 200.000 euros de pluses se ha aprobado en algunas juntas de gobierno sin que a nadie le tiemble el pulso si era para regar plantas por las noches, como aseguró Díez en un pleno. En 2025 se han superado los 100 millones de euros de coste del capítulo 1 (nóminas). Hace dos años, con PSOE y Compromís, eran 87,5 millones. Doce millones más en personal en solo dos ejercicios.

Este análisis no comenzó de forma gratuita con una cita de la portavoz de Vox. Los tres ediles de esta formación sí han mostrado austeridad y contención en su gasto, otra cuestión es lo que le aprueben al PP. Quizá sea porque apostaran por concejalías sin grandes alegrías presupuestarias (Promoción Económica, Familia y Pedanías), aunque tampoco obtengan más logros a exhibir que aquellos en los que la portavoz aparece junto al alcalde por mor del acuerdo firmado para sellar el cambio de Alcaldía. Muchos de los objetivos del Pacto de Valverde se han cumplido con creces, documento que apenas hace referencia a directrices económicas. La única era dirigida a la oposición: «Para facilitar la labor de los grupos municipales, les facilitaremos con equidad los recursos necesarios (...). Ello no se traducirá, sin embargo, en una revisión al alza de las retribuciones, a la que nos oponemos con firmeza». Se dieron ocho dedicaciones al PSOE para doce concejales y desde entonces, salvo honrosas excepciones, es un grupo dormido, comido y bien servido. Subieron todos los sueldos municipales, se crearon pluses y el alcalde cobró por asistir a juntas de empresas públicas, lo que destapó el PSOE.

El día que PP y Vox sellaron el acuerdo de gobierno para Elche 2023/2027 / EFE/Morell

En 2025 se han superado los 100 millones de euros de coste del capítulo 1 (nóminas). Hace dos años, con PSOE y Compromís, eran 87,5 millones. Doce millones más en personal en solo dos ejercicios

Gastos suntuosos

A Ruz solo hay dos personas que podrían haberle parado los pies en ese afán de querer cambiar todo a velocidad exprés, lo que ha incluido gastos suntuosos o innecesarios en los que quizá nos hemos parado demasiado, oposición y medios, siendo solo el chocolate del loro. Uno de estos frenos debería haber sido Vox; el otro, el edil de Hacienda. Pero si el día que se presenta el PEF Vox se muestra satisfecho y lo ve como un «gran día», con eso está dicho todo. ¿Y Soler? El vicealcalde acepta y acata, aunque a buen seguro que no le gustará que le llamen «mago de las finanzas», «estratega» o «ingeniero económico», como le halagan PP y Vox, y menos que en su currículo profesional ya esté colgado que con él las cuentas municipales han acabado en el Ministerio de Hacienda y con un plan de ajuste, sí de ajuste.

El alcalde, en el pleno donde liquidó el presupuesto de 2024 con 8,5 millones de euros de déficit / Áxel Álvarez

¿Qué buen manejo es gastarse más dinero de los ciudadanos que el presupuestado? ¿No podría haber evitado el Ayuntamiento gastarse esos 8,5 millones, una cantidad pequeña en relación con los 370 millones de que dispuso, evitando un sofoco? Preguntas que el equipo de gobierno ni ve ni entiende, quizá porque piensan que el que está equivocado es el mundo mientras los ilicitanos les paran por la calle y les felicitan. En septiembre, a sabiendas de que existía un evidente desvío entre ingresos y gastos, que entonces se podría haber corregido, en lo que Ruz estaba pensando en realidad era en pedir 30 millones de euros de préstamo para 2025 y seguir adelante con sus proyectos que, ya les digo, tienen para llenar tres o cuatro programas electorales más. Eso solo demuestra que en su fuero interno está porque la ciudad progrese y sea feliz con sus flores, pero también en seguir gastando sin que le preocupen las cuentas, que para eso ya tiene al frente a un funambulista sin red. ¡Ah! Y, además, bajando el IBI y otros gravámenes.

Y eso sí, eso no es magia, son tus impuestos.