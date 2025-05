«El mundo va en una patera que no pasa la ITV»

¿Por qué un libro, por qué este?

Siempre me ha interesado el desconocimiento que tenía sobre la vida y la incertidumbre del más allá. La filosofía y la historia de la humanidad. Siempre he tenido esa inquietud existencial.

¿Ha llegado a conclusiones?

Yo pensaba que el destino de la humanidad no podía ser favorable para unos y no para el conjunto de la humanidad en torno a lo que son las creencias religiosas. Yo no entendía por qué unos se podían salvar en un sentido eterno de la existencia y otros no. A partir de la pandemia hice unas primeras reflexiones y sobre eso continué. Han sido cinco años de sedimentar mis pensamientos y recoger lo que podía ser útil para escribirlo.

¿Y encuentra sentido a la vida?

El libro no solo trata sobre el sentido de la vida, sino para qué estamos en la Tierra y quizá por qué estamos. Para entender la vida, no solo la propia, hay que desprenderse de un yoísmo que tiene todo ser humano por imperativo genético. Desprenderse del antropocentrismo, quizá también de un eurocentrismo para tratar de comprender el sentido de la vida más allá de una determinada cultura en la que acaban las creencias que son parte de esas culturas. Cuando uno se desprende de ese yoísmo, puede empezar a comprender que llega a la vida sin que le pidan permiso, lo cual es una obviedad cómica.

¿Y por qué estamos aquí?

Uno llega al mundo como en un paracaídas. Según el momento y el lugar al que llegues, hablarás quechua, o ruso, adorarás a un monarca, a un déspota, a una zarina o a un presidente de república. Uno llega como tabula rasa al mundo. Y aterriza acogido por el magnetismo de la cultura a la que llega. Empieza por la madre, padre, entorno, lengua, cultura... Los seres humanos han intentado siempre comprender el sentido de la vida y han creado culturas y creencias para, por otra parte, controlar también ese imperativo genético. El libro gira en torno a ese debate. Hasta hoy ninguna cultura ha conseguido deshacerse de esa correa. Si no, no se puede comprender el desastre existencial en el que nos encontramos.

¿Y cuál es ese desastre?

El mundo no está hecho para nosotros desde hace 2025 años, no. El mundo tiene millones de años, como la vida, y hay cosas que no conozco que me gustaría conocer. De ahí que me haya sumergido en el libro para tratar de concretar ideas y de situarme de verdad a estas alturas de la muerte, como digo yo, aunque los jóvenes digan de la vida. Para ello, conviene rescatar un poco la historia de la vida, incluida la de la humanidad para comprender el porqué de los hechos. Más allá de conocer la historia que nos han enseñado, lo que interesa es comprender el porqué de los hechos que han ocurrido. Desde el descubrimiento de América por no hablar de la aparición de las religiones. Eso empieza por situarse en la evolución de la vida en la Tierra, que en un determinado momento pasa de la mitosis a la meiosis, da lugar a la aparición de los sexos, a la reproducción sexuada y a partir de ahí una evolución a lo largo de millones de años, que, con el desarrollo progresivo del cerebro, diferencia al ser humano del animal. El ser humano es un animal que no quiere serlo. Ese cerebro es el que ha hecho que veamos el mundo buscándole un sentido, causa y efecto a lo que ocurre.

¿Es una obra evolutiva?

La cultura sedentaria dio lugar a una serie de fenómenos que han arrastrado la vida hasta hoy y no somos conscientes. No me gusta la subordinación de la mujer. Un concepto que se arrastra mimetizando parte de la vida animal. Sí, en el libro se habla de la evolución, de cuando se empiezan a tener tahúllas y cabras, aparece un comercio, que evoluciona 2.000 años, hasta que se dispara a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial y acaba en un capitalismo que cabalga sobre una tecnología imparable y una ciencia subordinada a ese tipo de vida. La democracia moderna no tiene nada que ver con la griega ni con otras y entramos en un mundo en el que se mueve con una herencia. Sentimos que nos podemos mover en libertad bajo un criterio democrático apoyado en los derechos humanos. Hemos heredado una explosión demográfica inaudita. Se calcula que ahora somos 8.000 millones de seres humanos y se ha multiplicado por cuatro desde principio del siglo XX. Ha aumentado la esperanza de vida y aparecido nuevos problemas de salud, desde la hipertrofia de próstata hasta el alzhéimer.

Y queremos vivir más...

Exacto, y claro, al mismo tiempo, hay un desajuste social. Creo que hay que prestarle mucha atención a la explosión demográfica. Ya no podemos preguntarnos de dónde venimos. Ya sabemos de dónde venimos. Sabemos dónde estamos. Estamos en un universo, no estamos en la Tierra. La Tierra es un punto azul, como los astronautas veían. Nuestro destino es el del universo. El problema nuevo que tiene la humanidad ahora es hacia dónde vamos y cuánto tiempo caminaremos. Es una pregunta que sobre todo se están planteando los jóvenes. Para mí el sustrato de todos estos movimientos que se están produciendo, incluso el desvío hacia la extrema derecha, está haciendo que las naciones se recojan entre sí con empalizadas para preservar sus privilegios. Hablemos de Finlandia, de Estados Unidos o de Portugal, por no hablar de España. Y, claro, la pregunta es dónde vamos. Vamos en este momento en una patera que no pasa la ITV, dirigida por unos timoneles que van peleándose unos con otros, disputándose un timón averiado. El timón averiado es el concepto existencial sobre el que gira la vida desde el siglo XVIII. El mundo, si no funciona, se mueve como una noria a través del eje trifásico de productividad que cabalga sobre la ciencia, la tecnología y el capitalismo. Solo importa producir más, más y más. No te puedes parar porque si te paras, se para el Producto Interior Bruto y hay desarreglos sociales. Y, ¿qué estamos haciendo? Estamos esquilmando la tierra. Hemos metido a los demás animales en macrogranjas. Los hemos convertido en una bigarrada despensa artificial. El ser humano se ha creído que era el dueño y la razón de la vida. Ha arrasado y esquilmado la naturaleza y no sabe hacia dónde va. Vive en incertidumbre. En un egoísmo manifestado en comportamientos nacionalistas tribales, como Trump, Netanyahu y otros. Yo no quiero ser alarmista. La vida tiene que verse desde un optimismo. No somos los reyes de la naturaleza. No hay derecho a que seres humanos que llegan a la vida mueran antes de tener cuatro o cinco años de hambre sin saber para qué se los ha traído al mundo. Es injusto. Es necesario un rediseño de lo que es el modelo de vida. Yo hago propuestas de hacia dónde vamos.

¿Y a quién van dirigidas?

No van dirigidas a la generación actual. Nosotros no somos capaces de arreglar la deriva, hemos fracasado porque no podemos escapar de la noria. Fíjate qué paradoja, hay que construir más armas porque dan puestos de trabajo y más guerras porque crean puestos de trabajo. Fabricamos armas para defendernos de nosotros mismos. El planteamiento que yo hago es que no se puede basar el progreso en la utopía, tiene que ser una realidad mutable la que vaya cambiando la sociedad. Creo en la juventud, sin la juventud no habría progreso mi futuro. El mensaje va hacia la juventud, pero para los nietos de nuestros nietos o más allá, de que se conciencien de que son necesarios unos objetivos universales para la Tierra. El sentido de la vida pasa por buscar el bienestar, un bienestar individual que no puede ser completo si no está en armonía con el social.

n