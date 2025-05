Malas noticias: Edificios de Major del Pla no soportan la tensión de los toldos-vela

El Ayuntamiento de Elche ha desistido de instalar todos los toldos que tenía previsto en la calle Major del Pla al constatar los técnicos que buena parte de los edificios son tan antiguos que sus fachadas no tienen capacidad para soportar la tensión de los cables, que se multiplica con fenómenos como el viento. Así lo explicó a preguntar del diario el concejal Claudio Guilabert, quien aseguró que se han puesto al principio y al final de la vía, en los únicos puntos donde ofrecían seguridad en ambos lados. ¿Qué se ha hecho con las telas ya adjudicadas y previstas? El edil explicó que, como se trata de un plan que se quieren ampliar a más calles, se ha encontrado otra vía, de similares características, donde a lo largo de esta semana se van a realizar pruebas para su colocación por sustitución, es Major de la Vila. En el primer año de este proyecto se comprometen casi 300.000 euros del presupuesto para entoldar 3.200 metros cuadrados de vía pública que hasta ahora no tenía más sobra que la que proyectan los edificios a determinadas horas.

El proyecto no ha cumplido todas las expectativas, y no solo por el hecho de que algunas fachadas no resistan la tensión de los toldos-velas, sino por el hecho de que la protección de edificios, que figuran en el Catálogo Municipal, ha impedido la colocación de toldos, como ha ocurrido en las Cuatro Esquinas o en la calle Obispo Tormo, con el edificio parroquial, donde se ha tenido que renunciar a estas sombras porque no se podían agujerear sus fachadas. Lo que se ha decidido ha sido evitar colocar en ellos los tensores y, consecuentemente, que no den sombra a los peatones. Además, había una segunda circunstancia que no era menor en contra de los toldos: estos impedían la posibilidad de contemplar los propios inmuebles protegidos. El argumento municipal para decidir dónde sí y dónde no se ha basado en tres cuestiones: básicas diseño, antigüedad y estado de las estructuras".

Aspecto extraño que presenta la calle Major del Pla con los pocos toldos que se van a mantener / Áxel Álvarez

Primera fase

Los trabajos arrancaron a comienzos de mes y han concluido en calles como Obispo Tormo, Hospital y parte de la Corredora y está previsto que continúen a lo largo de esta semana en otro tramo que falta de Corredora, también en carrer Ample y en Major de la Vila, donde a priori no está previsto este año. De hecho, este mismo lunes la empresa ha comenzado la instalación y, al mismo tiempo, la revisión de todos los anclajes que se colocaron días atrás para comprobar su resistencia y constatar que no ofrecen peligro alguno de desprendimiento. En la primera fase se han puesto en la calle Corredora en dos tramos, de los números 3 al 13 y del 4 al 10; y del 17 al 33 y del 14 al 30; en la calle Hospital, un tramo único de los números 5 al 15 y del 4 al 10; en Obispo Tormo, un tramo único, de los números 1 al 15 y 2 al 14; y en Major del Pla, solo un tramo, con los números 5 a 8, y otro, con los que van del 27 y del 30 al 34, quedando el resto sin montar nada. Por último, los toldos-vela también han llegado a la calle Solars en dos tramos, del 1 al 19 y del 2 al 18 (lo que incluye el número 2 de la calle Porta Xiquica del Salvador), y el tramo 2, de los números 25 al 31 y del 26 al 30.

¿Qué opinan comerciantes y vecinos sobre los nuevos toldos vela instalados en el centro histórico de Elche? / Áxel Álvarez

Los ilicitanos han comenzado a acostumbrarse a los toldos instalados y, como ocurre siempre, hay opiniones para todos los gustos. Solo se coincide en una cosa: permitirán el tránsito en zonas extremadamente calurosas desde mayo a octubre, que serán los meses en los cuales estén instalados, tal y como se fijó en la contrata. Pero hay quien no le gusta, por una simple cuestión de estética por las formas y colores, quienes piensan que son excesivamente beige, lo que reduce la luz en las calles a determinadas horas y quienes se preguntan si, durante la Nit de l'Albà, pese a ser ignífugos, no quedarán rastros de fuegos artificiales quemados sobre ellos. Es decir, que quedarán manchados. También hay quien considera que apenas cumplen función en las calles estrechas de orientación sur-norte, que tienen sombra natural la mayor parte del día, como Obispo Tormo y Hospital.

Alegaciones

Sobre la cuestión del derecho de vistas, y si el Ayuntamiento, durante la fase de exposición pública de la constitución de la servidumbre, había tenido muchas quejas de vecinos que, evidentemente, no tienen visión directa a la calle porque los toldos se las tapa, Guilabert dijo que no ha habido ningún tipo de conflicto. ¿Dónde se centraron las quejas? Alguna se refería precisamente al hecho de no poder ver no solo la calle sino los actos festivos que tienen lugar en ella: cabalgatas, desfiles, procesiones. Otras solicitaban que su colocación hubiera sido a mayor altura; es decir, en vez de los seis metros a 12 o 15 metros. Esta se descartó, precisamente, porque a mayor altura hubieran sido necesarias más medidas de seguridad por el viento que se genera. Otra alegación tuvo su razón de ser en pedir una mayor separación entre las velas y el voladizo de las fachadas, como en el carrer Ample, y utilizar telas menos tupidas para que no afecten a la luz natural que llega a la calle, pero también a los entresuelos que quedan por debajo de estos. Ante estos argumentos se ha recurrido a considerar que no era posible porque prevalecía la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que resultaran afectados por la constitución de la servidumbre.

La empresa ha regresado hoy a comprobar el estado de tensores y colocar los toldos que aún faltan en Elche / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento de Elche ya avanzó que su proyecto para este mandato es aumentar el número de sombras y no solo en las calles, también en centros educativos, también utilizando árboles de gran porte que, en algunos casos, sustituirán a las palmeras, como ha sido en Pedro Juan Perpiñán, aprovechando el mal estado en el que se encontraban y el hecho de que amenazaran con venirse abajo porque se habían formado huecos entre las fibras perdiendo elasticidad porque se plantaron en lugares donde no han tenido la posibilidad de desarrollarse.