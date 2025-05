¿Tendrán protección las casas de primera línea de El Pinet de Elche?

El propio alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, defendía en el pleno de este lunes una moción en la que, tal y como advirtieron los grupos de la oposición (PSOE y Compromís), no se aclaraba cómo se va a conseguir la declaración como bien de relevancia local (BRL) de las casas de primera línea de El Pinet y La Marina. Esa indefinición es lo que reprocharon ambos partidos a una propuesta del primer edil con la que insistía en su intención de proteger estas viviendas.

"Las casas de El Pinet se construyeron en los años 40 y ahora requieren de una protección. Vamos a solicitar a los vecinos si quieren BRL (...). Tendrán que hacer un esfuerzo: eliminar alicatados, aluminio...", avanzaba el alcalde sin concretar mucho más.

Un vecino, en una de las viviendas de primera línea de El Pinet / Áxel Álvarez

Proceso político y jurídico

Pablo Ruz apuntaban que en definitiva se trata de "iniciar un proceso político y jurídico en cuanto que es conservador, les va a proteger (refiriéndose a los vecinos)". "Nunca se ha hecho tanto por las pedanías en tan poco tiempo", agregaba Ruz, al tiempo que reprochaba al anterior Ejecutivo de PSOE y Compromís por enésima vez su "abandono" a las partidas rurales y hacía un vaticinio, dando a entender algo muy positivo para el Camp d'Elx: "Lo del año 27 va a ser..."

Casas en primera línea de El Pinet / Áxel Álvarez

Desde Compromís, Esther Díez criticó a Pablo Ruz por mostrar "mucha palabra, mucha pompa, pero poco fondo", ya que, tal y como le reprochó, en su primera intervención (ni posteriormente) el alcalde no había entrado en cómo se iba a desarrollar esa protección y en qué viene a ayudar a los vecinos. A su juicio, el alcalde estaba engañando a los vecinos también en esta cuestión. "Va a tirar del postureo clásico", decía la concejala de la oposición, al entender que el equipo de gobierno también en esta cuestión promete mucho y hace poco,

Esther Díez apuntó que la primera línea de edificación "dificulta la regeneración de las playas" y pedía al alcalde que explicara cómo va a conseguir que la playa se regenere y si va a suponer un coste para los propietarios.

"Hiperactividad" frente a "hipermentirosos"

En su segundo turno de intervención, Pablo Ruz, quien quiso destacar la "hiperactividad" de su Gobierno, al tiempo que aseguraba que todo lo que se ha prometido se ha hecho o se está haciendo, indicó que la declaración de BRL es una figura jurídica que el Ayuntamiento puede utilizar para unas viviendas "que están en concesión en cuanto al terreno y que servirá para generar certidumbre a los propietarios".

"No ha explicado cómo va a contribuir a la protección de estas casas ni cómo va a ayudar a regenerar la playa. Les está prometiendo falsamente la esperanza con una figura que no da solución a un problema medioambiental", insistía Esther Díez, para añadir: "No es que sean hiperproductivos, es que son hipermentirosos. Deje de venderle la moto a los vecinos".

Pablo Ruz declaraba por último que la intención es proteger las casas de El Pinet y que hay que "ver la fórmula concreta para poder protegerlas".

Finalmente, PSOE y Compromís se abstuvieron en esta moción que salió adelante con los votos del PP y Vox.