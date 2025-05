Preocupación en PSOE y Compromís al haber 20 millones menos en la tesorería del Ayuntamiento de Elche

Nuevo pleno ordinario este lunes en el Ayuntamiento de Elche, sesión en la que para el público asistente se han estrenado las sillas del alcalde Pablo Ruz en sustitución de los tradicionales bancos de madera, y en la que el PSOE ha advertido de que actualmente se cuentan con 20 millones de euros menos de tesorería en comparación con 2022, mientras que Compromís habla de "estafa". Frente al alarmismo de la oposición, PP y Vox, en el Gobierno local, restaban hierro, trataban de lanzar un mensaje de tranquilidad y aseguraban que estaban en la buena senda económico-financiera.

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco José Soler, recordaba que el presupuesto es un documento vivo antes de explicar someramente cuatro nuevas modificaciones de crédito que para el PSOE suponen nuevas demostraciones del desorden que hay en la gestión económica del Ayuntamiento. "Están al límite del incumplimiento del plan estabilidad presupuestaria", advertía la edil socialista y exconcejala de Hacienda Patricia Maciá.

"Engaño", "falsedad", "mentira"

Desde el PSOE se ponía el acento en que el "engaño", la "falsedad" o la "mentira" eran la "forma de gobernar y comunicar por parte de PP y Vox". "Manipulan la realidad para vender otra distinta", apuntaban desde este grupo de la oposición

"Soler no contó que había cuatro modificaciones (del presupuesto); solo tres, como anunció en rueda de prensa", expuso Patricia Maciá al tiempo que concretaba que se había dejado de comunicar en nota de prensa la modificación de 2,4 millones para poder abonar 380 facturas de 2024 y 2023.

"Ahora habla de que va a amortizar 8,3 millones, cuando no va a haber ninguna amortización de deuda", continuaba Maciá, al tiempo que criticaba suplementar con más dinero, con aproximadamente medio millón de euros, la organización de fiestas, dietas y desplazamientos.

Asimismo la socialista llegó a afirmar que el alcalde mentía ante 38 asociaciones cuando afirmó que el Gobierno central no le deja subir las subvenciones, los convenios sociales. "Faltan al respeto a los medios de comunicación dándoles información sesgada y a la ciudadanía", insistía Patricia Maciá.

Falta de respeto

Soler respondía a la socialista que la que mentía era ella, aseguró que a los periodistas les informó de las cuatro modificaciones y consideró que ella faltaba al respeto e insultaba.

Maciá respondía entonces recordando que Ruz dijo que era el alcalde de la inversión y, sin embargo, según Maciá, en el pleno de este lunes el primer edil iba a eliminar 4,1 millones de euros en inversión. "'Gastaor del año", calificó entonces a Ruz

Por otra parte, los socialistas llamaban la atención sobre el bajo nivel de ejecución de la plusvalía y que el Ejecutivo local había invertido muchos millones con cargo a fondos de la Generalitat y, sin embargo, ésta no ha ingresado al Ayuntamiento ni 800.000 euros a 31 de marzo.

Pleno de Elche, en una pasada sesión / Áxel Álvarez

Tesorería

"La venta de terrenos está a cero, cuando había previstos 5,1 millones" y "lo que más nos llama la atención son los 10,8 millones en tesorería, tres millones menos que había en 2024. En 2022 había 30 millones", subrayaba Patricia Maciá.

Soler respondía entonces que el PSOE intentaba hacer ver que "hay un problema de gestión que no lo hay". "No hay ningún problema, ningún motivo de preocupación", para asegurar que Hacienda "funciona como mínimo mejor que estaba antes". "No crean lo que están diciendo", replicaba Soler.

Dentro del tramo del pleno dedicado a cuestiones económicas, el edil de Estrategia Municipal señalaba que se habían visto obligados a hacer un Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2025 y 2026 porque el pasado año se cerró con 8,5 millones de euros de déficit pese a que había 30 millones en tesorería. El endeudamiento, con este plan, no llegará a 19,6%, lo que le situará en el tramo bajo de municipios similares cuando se ponga en marcha el Plan Económico, defendió Soler. "La situación económica financiera está muy saneada", insistió.

Reducción de inversiones

Los socialistas relataron que este plan de ajuste, calificativo que no quiere ni ver el equipo de gobierno, implicará reducción del préstamo, amortización de préstamos, reducción de inversiones o declaración de disponibilidad de no inversiones.

Esther Díez, de Compromís, habló de "estafa" por parte del equipo de gobierno al utilizar "ingeniería lingüística" porque, a su juicio, este plan financiero es, en definitiva, "un plan de recortes; vamos a hablar claro". Para este grupo de la oposición, Pablo Ruz ha gastado más de lo que debía y ahora nos vamos a encontrar con inversiones que caen, reducción de personal y todo ello mientras se sigue "sin recortar en asesores".

El socialista Héctor Díez hablaba de "la verdad del desastre" al explicar que ha habido 8,5 millones de euros de exceso de gasto de lo presupuestado. "Ustedes son un desastre económico", apostillaba.

Héctor Díez lo tenía claro: "Tenemos un Ayuntamiento prácticamente intervenido, o si le gusta más, tutelado por la Generalitat, al rebasar el techo de gasto en 21 millones de euros", ante lo cual pedía volver a la racionalización del gasto. A su juicio, se están sobredimensionado algunos gastos y lo que no puede ser es que el que venga detrás, que arree".

Soler aseguró por último que solo hay ocho millones de desajuste, no de déficit, que el Ayuntamiento tiene dinero y que no tiene problemas.