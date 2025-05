Vecinos de dos pedanías de Elche se unen para exigir servicios básicos como alcantarillado tras 15 años

Este fin de semana se ha constituido la Asociación de Afectados de Peña de las Águilas y Llano de San José, que nace con el objetivo de mejorar servicios como el famoso alcantarillado, que llevan años reclamando. No fue una primera reunión tranquila porque el colectivo arranca con críticas al alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien hace algunos días, a preguntas de los periodistas, minusvaloró las quejas y consideró que solo había una persona tras ella que "además no es de Elche".

Las fotos facilitadas por el colectivo de la reunión de constitución demuestran que hay muchos vecinos tras un colectivo que tiene su sentido de ser para resolver los problemas pendientes. Fue un "éxito" y mostró un gran "espíritu de comunidad", explica un portavoz en una nota. La AAPA, que así se denomina, considera necesario exponer sus problemas, que se les escuche y se resuelvan porque, así recordaron, a la hora de pagar impuestos como el IBI se les trata igual que si vivieran en pleno centro histórico. ¿Qué reivindicaciones tienen? Muchas. Especialmente, en materia de alcantarillado, pero también en "limpieza, asfaltado, alumbrado público, vigilancia policial, transporte, acceso a la red de agua, señalización vial vertical y horizontal, rotondas y/o señalizaciones luminosas", explican. Coinciden en que un problema es el derivado del tráfico "en tramos y cruces que crean puntos de alta peligrosidad" por lo que piden que "se mejore la seguridad vial para los vehículos, hacer aceras y carriles bici, modificando si es necesario los sentidos bidireccionales del tráfico en unidireccionales, con el fin de hacer accesibles y seguras las vías de comunicación para los viandantes y ciclistas y favorecer el paseo y sociabilización de los vecinos de las partidas, así como otras infraestructuras que se consideren esenciales para una zona calificada de entidad urbana".

Falta de limpieza en una urbanización de Peña de las Águilas / INFORMACIÓN

"Fruto de una necesidad"

La nueva asociación nace fruto de la necesidad de abordar de manera conjunta y efectiva "las deficiencias que han generado malestar entre los vecinos", que han denunciado un abandono prolongado y mantenido de estas pedanías sin que nadie les escuche. Desde 1998 recuerdan que pagan IBI urbano, "el IBI rústico multiplicó e incrementó su cuantía de 6 a 10 veces. Las zonas rústicas subieron su contribución y están aportando un 50 % de lo que correspondería si fuera urbano, lo que multiplica por 3 a 5 veces el impuesto rústico. Un aumento que tildan de "leonino". Admiten que se han hecho mejoras, gracias a la labor de la Asociación de Vecinos de la Peña y la disposición hasta ahora por las distintas corporaciones municipales que han gobernado". Así citan el centro social y las mejoras en aceras y asfaltados, pasos de peatones, autobús y algunos tramos de alcantarillado, aunque "para su uso futuro". Pero recuerda que nacen por la "voluntad y disconformidad del vecindario de ambas partidas, que desean garantizar que exista un retorno de sus impuestos con los servicios esenciales", pero que "son insuficientes y constituyen un agravio comparativo con los servicios urbanos, pese a que a ellos se les declaró zona urbana. Dicen que pagan entre dos o tres millones de impuestos. "Es de sentido común que dicha recaudación se distribuya una parte a mejoras de nuestra querida ciudad, pero es de justo proceder que gran parte de esa recaudación, revierta en las infraestructuras básicas urbanas necesarias de los habitantes y contribuyentes de los impuestos de IBI aportados".

Entienden que es un tema complejo, pero "no es motivo para estar dilatando posibles soluciones, algunas de uso inmediato y otras de anticipación y preparación de infraestructuras, para en un futuro hacerlas funcionar. Ejemplo de ello sería seguir creando la red de alcantarillado de las partidas, para su posterior conexión al tramo de colector principal cuando el Estado y la Confederación Hidrográfica del Segura lo construyan". Hacen suya una noticia de INFORMACIÓN del 29 de enero de 2010, cuando el entonces secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, "desbloqueó la situación del alcantarillado reclamada por la Asociación de Vecinos La Peña, considerando intolerable que se estuviera pagando IBI urbano sin servicio de alcantarillado entre otros, y se consiguió que el Estado destinara 11 millones de euros a los 44 kilómetros que necesitaba la Peña para su red de alcantarillado", que se haría a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, competencia que ha sido transferida a la del Segura. Recuerdan que el colectivo representa a vecinos de 730 viviendas unifamiliares para que dejen de verter a fosas sépticas, "lo que conlleva contaminación del manto freático y multas" y rememoran una sentencia que, ante la reclamación de un vecino, "obligaba al Ayuntamiento a la ejecución del alcantarillado de la Peña de las Águilas".

La reunión de los vecinos en un restaurante de la partida este pasado fin de semana / INFORMACIÓN

Respuesta al alcalde

Los vecinos, en el mismo comunicado de constitución, muestran su sorpresa por cómo el alcalde "ha respondido a las críticas" por la falta de inversión en Peña de las Águilas y Llano de San José. Declaraciones en las que negó que no se invierta en estas pedanías al poner como ejemplo que se había desbrozado el barranco de Los Arcos y puesto farolas solares. Respuesta que no les ha convencido, "esas actuaciones son insuficientes y lógicamente, no suman dos millones de euros", que es lo que supone su contribución en impuestos y eso, dicen, "son matemáticas". Recuerdan que los barrancos son espacios del Estado y de dominio público y su limpieza y conservación corresponde en las zonas interurbanas, a las confederaciones hidrográficas y en las zonas urbanas, a los ayuntamientos. "Por tanto, no es lícito ni ético atribuir este gasto a la gestión de ninguna partida aunque se beneficien varias de ella".

Recuerdan al regidor su paso por la oposición cuando, "como presidente del Partido Popular, denunció enérgicamente el abandono que sufrían las pedanías de Peña de las Águilas y Llano de San José. En 2018, Ruz destacó una preocupante oleada de robos en Peña de las Águilas, con más de una decena de asaltos a viviendas en un año, exigiendo mayor presencia policial y la reactivación de la Mesa de la Seguridad Municipal para mejorar la convivencia y seguridad. Asimismo, criticó al gobierno municipal de entonces (PSOE y Compromís) por su gestión deficiente, acusándoles de gobernar “de espaldas a las pedanías” durante más de tres años, lo que dejaba a estas zonas sin soluciones efectivas". Recuerdan cómo entonces Ruz admitía las carencias, "falta de alcantarillado, limpieza, mal estado de los caminos, insuficiencia de alumbrado público, carencia de mantenimiento general, falta de transporte público que no llega a algunas zonas". Añaden que "Ruz, en la oposición, subrayó que estas pedanías eran fundamentales para Elche y prometió priorizar sus necesidades. Los vecinos confiaban en las promesas de Pablo Ruz que están siendo incumplidas, como es el alcantarillado, no es atendido tras más de 15 años de espera y palabras que no se respaldan con hechos y soluciones".

Obras del colector de Peña de Las aguilas / Matías Segarra

"Gestiones complejas"

En definitiva, consideran que la creación de esta entidad "refuerza la voz de los residentes para insistir en que se cumplan estas demandas históricas" y urgen a que "las inversiones sean proporcionales al IBI que pagan. No se trata de buscar culpables y entrar en un debate polarizado de acusaciones de gestiones complejas, que llevan tiempo ralentizadas unas y adormecidas otras, a su paso por distintas corporaciones, sino de encontrar y negociar soluciones para poner en marcha en un corto y largo plazo, según el tema que aborde y para eso pedimos compromiso de los actuales responsables municipales, que tienen potestad, medios y responsabilidad de activar y coordinar los mecanismos necesarios municipales, estatales y de confederación hidrográfica, para cubrir las necesidades básicas y necesarias que requiere una zona calificada como urbana, donde tienen que revertir los impuestos con los que contribuimos"