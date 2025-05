Un fotoperiodista de Elche recopila en un libro la huella que dejó la dana de Valencia

Una publicación que, sin pretensiones, busca servir de cápsula del tiempo para que nadie olvide lo que pasó aquel 29 de octubre en multitud de pueblos valencianos asolados por una dana que ha dejado una marca imborrable. El fotoperiodista ilicitano Pablo Miranzo, alumni de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha recopilado en un libro más de 150 imágenes y testimonios de familias que se quedaron con lo puesto y siguen librando una batalla para recuperar la normalidad de sus vidas.

Retrato de unos días insufribles

Hasta aquí llegó el agua y el barro pretende servir de homenaje a las 227 víctimas mortales y hace un viaje por aquellos días insufribles. Captura también la otra cara de la moneda: la explosión de solidaridad que se echó a las calles contra el fango y que, pese a los retrasos de la Administración y la falta de maquinaria, se las ingenió para suavizar ese grito desesperado de quienes lo habían perdido todo.

Prólogo

El prólogo es del profesor de Periodismo del campus ilicitano, José Luis González-Esteban y la publicación ha sido editada con el impulso de la Cátedra de Análisis y Prospectiva del Audiovisual de la UMH y se puede consultar gratuitamente a través de la sección de Proyectos CAPA de la página del Seminario Permanente Ryszard Kapuscinski de Periodismo y Derechos Humanos.

Presentación en el aire

El autor explica a INFORMACIÓN que la presentación está en el aire, aunque lo más probable es que podría llegar cuando se cumpla un año de la tragedia. Admite, también, que por ahora está buscando vías de financiación de la impresión del libro.

Abre la puerta a que los beneficios puedan ir a asociaciones que se dediquen a recuperar los recuerdos de los damnificados. Y es que precisamente uno de los detalles que más impresionó a Miranzo en la cobertura de la tragedia fue ver los álbumes de familiares completamente deteriorados por la riada .

Borrado de recuerdos

«Ese es el gran drama para muchos, que no tienen familiares muertos pero sí perdidas económicas en la casa y de todos los recuerdos». Si tuviera que quedarse con la otra imagen que captó con su objetivo sería la de una tienda de trajes de fallera completamente arrasada por el barro, con pérdidas para el negocio familiar que cifraron en más de 150.000 euros. Ha podido recopilar también relatos en audio de damnificados de la Horta Sud que se pueden escuchar pinchando en los códigos Qr del libro.

Una década cubriendo conflictos

El fotorreportero, que lleva una década cubriendo conflictos sociales internacionales como el de Ucrania i la desigualdad de clases ha documentado historias también en Perú, Colombia o México con los efectos de los terremotos en México. Trabaja como freelance y tiene encargos de varias agencias como la turca Anadolu, pero explica que se lanzó «de modo autómata» a cubrir los estragos de la riada, provocada tras el desbordamiento del barranco del Poyo, porque empatizó al instante con el dolor al tratarse de una desgracia tan cercana.

Llegar a zonas anegadas

Matiza que aunque no cree demasiado en las señales, justo el día antes de la emergencia se había comprado un 4x4 de segunda mano sin el que no hubiera podido acceder a ciertas zonas anegadas. «Fui sin saber muy bien donde ponerme, unos policías me orientaron hasta llegar a Paiporta, llegué la segunda noche, y la hostia emocional es más dura cuando ves los gestos, miradas que te recuerdan a tu tía, tu madre y personas que has conocido a lo largo de tu vida».

Incomunicados

Apunta que esa sensación de incomunicación como la que vivió el país con el apagón energético la sufrieron miles de vecinos valencianos que además convivieron con los derrumbamientos, enseres por todas partes y el riesgo de infecciones por el agua estancada. «Entrevisté a mucha gente que tenía estrés postraumático porque habían vivido cómo les llamaban vecinos diciendo que se desborda el pueblo, que baja una ola que te revuelca, se va la luz y acabas en la segunda planta de la casa», manifiesta.

Reconstrucción del caos

El ilicitano pasó un mes y medio en varios municipios afectados y a través del libro reconstruye el caos que se vivió. «Las leyes normales desaparecieron durante días, se podía circular como quisieras por las calles, fueron llegando cuerpos que ponían medidas y poco a poco fue recuperándose la normalidad, pero me sorprendió verlo todo tan mal, por más que se limpiaba se formaban basureros al lado de los pueblos».