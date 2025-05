Esta palma está muy viva

En la entrada del Parque Municipal de Elche, junto a la oficina de turismo, una escultura recién inaugurada ha comenzado a construir su propia leyenda. Representa a dos niños, vestidos con esmero, en el momento de ir a la procesión del Domingo de Ramos. Una escena tierna, solemne, anclada en la tradición ilicitana que cada año moviliza a decenas de miles de personas. Pero hay un detalle que está robando protagonismo a todo lo demás: las palmas frescas que los niños portan con orgullo… o que deberían portar. Va por días porque esas palmas parecen tener vida propia.

El juego de las manos

La escultura, obra en bronce del artista Juan José Quirós Illán, se concibió como homenaje permanente a la Fiesta de Interés Turístico Internacional que supone el Domingo de Ramos en Elche. Y para reforzar el mensaje, en lugar de representar las palmas también en bronce, se optó por colocar palmas reales, frescas y naturales. Un gesto con clara intención simbólica: la tradición sigue viva, late en manos de los niños, crece cada año. Pero como bien sabe cualquiera que haya tenido una palma blanca en casa, su frescura es efímera. Y, por lo visto, también su localización.

Homenaje al Domingo de Ramos el día de su inauguración. Ese fue uno de los pocos días en el que el monumento contó con dos palmas, una de ellas rizada / Matías Segarra

Durante la Semana Santa, los niños de bronce sostuvieron impecablemente sus palmas. Fue el tiempo de la foto oficial y de las bendiciones. El nuevo icono urbano funcionó como se esperaba: atrajo miradas, selfies, admiración. Pero pasadas esas fechas de fervor colectivo, comenzó el verdadero espectáculo. Uno más modesto, sí, pero no por ello menos curioso.

Porque en Elche, las palmas no vuelan, pero cambian de mano. Ahora, según el día, a veces la lleva el niño, otras la niña. En ocasiones, los dos. O ninguno. Algunos días, la palma aparece reposando a los pies de la escultura, como si los pequeños la hubieran dejado caer después del esfuerzo procesional. En otras instantáneas recogidas por los paseantes, hay indicios claros de intercambio: la palma parece haber cambiado no solo de dueño, sino de forma, como si no fuera la misma. Y probablemente no lo es.

Una tradición en peligro de travesura

La palma fresca, esa pieza de artesanía ilicitana, de su Semana Santa, que requiere paciencia, habilidad y tradición, no está diseñada para permanecer semanas a la intemperie. Su blancura se torna ocre. Las puntas se curvan, los rizos caen. La humedad y el sol hacen su trabajo. Pero no todo el deterioro es obra del tiempo. Las marcas de dedos, los dobleces torpes, las ausencias repentinas... todo apunta a que hay más manos implicadas en esta historia.

La imagen más reciente del monumento, con sólo una palma y, además, rota / INFORMACIÓN

Alguien -o muchos álguienes- han estado jugando con la simbología. Tal vez por curiosidad, tal vez por travesura. Tal vez por esa irresistible pulsión que tienen algunos viandantes de “tocar para ver si es de verdad”. Sea como sea, el resultado es una especie de performance continua. La escultura se modifica sin cesar. Lo que parecía una imagen estática de la tradición se ha convertido en una escena cambiante, casi viva. Como si la palma, y por extensión la tradición, dependieran de un guion diario improvisado por la ciudadanía.

¿Una solución definitiva?

Hay algo poético en esta danza de manos, aunque también se vislumbra una amenaza práctica: ¿cuánto puede durar esta dinámica sin que la pieza deje de ser una escultura para convertirse en una instalación en proceso? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que las autoridades municipales -con toda la lógica del mundo- decidan reemplazar la palma natural por una réplica en bronce o en algún otro material permanente?

Alguna vez la palma también se ha caído o ha sido trasladada por alguien / INFORMACIÓN

El gesto de mantener la palma fresca en la escultura se pensó como símbolo de autenticidad. Pero como suele ocurrir con los símbolos demasiado vivos, enseguida surgen los imprevistos. El vandalismo menor es un fenómeno difícil de erradicar en el espacio público. Y el mantenimiento de estas palmas requiere una vigilancia que roza lo absurdo: vigilar que una palma siga en la mano correcta y en condiciones dignas.

Pero la reflexión está ahí. Si la palma fresca ya no representa la solemnidad, sino la posibilidad del cambio incesante y del deterioro constante, ¿no estaría el mensaje más protegido -y la escultura más salvaguardada- con una versión íntegra en bronce?

En alguna ocasión no ha habido ninguna palma en las manos de los niños del monumento / INFORMACIÓN

Un símbolo fijo

Es probable que el Ayuntamiento de Elche, con el tiempo, se vea ante esta disyuntiva. ¿Rematar la obra en bronce, cerrar la anécdota y fijar el símbolo de una vez por todas? ¿O mantener el experimento, con sus riesgos y encantos, como prueba de que el Domingo de Ramos sigue vivo incluso fuera de su fecha?

Mientras tanto, la escultura sigue ahí. Con dos niños que cada día miran al visitante con sus palmas cambiadas, caídas o nuevas. Como diciendo: hoy es un nuevo Domingo. Mañana también. Y pasado, quién sabe. Porque esta palma, por mucho que duela admitirlo, está muy viva. Seguramente demasiado.