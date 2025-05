Paseo idílico de día; casa del terror al caer la noche

De día es una zona ideal para el paseo. Idílica. Hay charcas y fuentes, pajaritos cantando y personas, de todas las edades, disfrutando de la tranquilidad del lugar: paseantes, ciclistas, gente joven que entra y sale del edificio del servicio de empleo Espai Labora de Elche. Por la noche todo se ve distinto. Para empezar, menos. No menos, poco, muy poco. Y el lugar también suena distinto. Del sonido del agua correr hay días en los que se pasa al sobresalto por un golpe que abre la puerta de un coche o al de una botella que se rompe contra el asfalto. Así es la zona verde que hay en torno al parque infantil de tráfico, en su tramo hacia el nuevo convento de las Clarisas.

“Da bastante terror, la verdad”

No hay usuario que no reconozca que cuando cae el sol pasa miedo. "Da bastante terror, la verdad", asegura una de las alumnas de los cursos del Labora. Junto a dos compañeros ha salido al camino a echar un pitillo. Aún es pronto, "y ahora alargan los días, pero en invierno que se hace tan pronto de noche lo pasamos mucho peor. Nunca me voy andando sola. No me fío. Este parque es muy bonito pero cuando no hay luz tiene tantas zonas para esconderse que da miedo", añade.

El aparcamiento del Labora ha registrado al menos cuatro robos en el interior de coches en los últimos meses / Áxel Álvarez

Aumento de vandalismo y robos

También reconoce tener "respeto" la administrativa Irene Tovar, que trabaja para el Labora. "La sensación de inseguridad cuando cae la noche es grande. Sé que ya pusieron luz en el camino hace unos años, pero falta iluminación. Y también de vez en cuando alguna patrulla de la Policía Local para hacer presencia", expone.

Tovar ha sido testigo del incremento de actos vandálicos y de delincuencia de los últimos meses. Uno de los signos evidentes se ha dado en el aparcamiento que el Labora tiene fuera de su instalación principal y que está dirigido a los alumnos. "Por la noche se han dado casos de lunas rotas y robos en interior de varios vehículos", reconoce. Este periódico ha confirmado al menos cuatro sucesos como el citado. En el suelo aún se pueden ver restos de cristales de uno de los eventos delictivos.

Botellones y falta de luz

También se puede comprobar en esta zona de aparcamiento que por las noches es frecuente que acudan grupos de jóvenes a realizar el popular "botellón". Sobre todo se ven cascos de cerveza de litro en los alrededores.

Los usuarios del parque y de su camino, que lleva a las casas de Ferrández, quieren más seguridad. Anteriormente era un área donde se producían encuentros sexuales. Ahora "ya prácticamente no se ve de eso, pero algo queda". Al final, "el hecho de que falta luz, porque hay en el parking y algo en el camino, pero muy ténue", lo que provoca es que "se junten aquí muchos tipos de personas y que al final los delincuentes se sientan seguros", explica uno de los alumnos.

Un vehículo sale del aparcamiento del Labora en Elche, donde se han producido al menos cuatro robos en el interior de vehículos en menos de un año / Áxel Álvarez

Desde la Dirección del centro sólo han querido recordar que el aparcamiento -que tiene una veintena de plazas para coches- es privado. Hace años, además del vallado había una puerta para que sólo lo utilizaran los alumnos de los cursos que ofrece el Labora. Ahora mismo está abierto y sirve a otros conductores también, pero desde la entidad de empleo ya han advertido de que pronto se volverá a habilitar la puerta para poder cerrar.

Los responsables del edificio principal de la escuela de formación aseguraban a este diario que los hechos delictivos no han llegado hasta allí. La instalación, de hecho, cuenta con mayor alumbrado y un sistema de videovigilancia.