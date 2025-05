Ruz dice que el Ayuntamiento velará por una reproducción fiel de la fachada de la Banca Peral

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, dijo este lunes que garantizarán que el edificio que se construya sobre el solar de la Banca Peral, inmueble declarado en ruina la semana pasada, reproduzca con fidelidad la fachada del mismo, algo que aseguró que no se ha hecho anteriormente en otras intervenciones, y citó una en la calle Almórida. El regidor fue claro en reiterar lo ya dicho por el edil de Urbanismo, Francisco Soler, el pasado jueves; el Ayuntamiento de Elche no va a sustituir en la responsabilidad a los propietarios, ni incluso en inmuebles con protección, como era caso del situado en la calle Desamparados.

Una grúa con brazo articulado garantiza la seguridad de los trabajadores / Áxel Álvarez

Este lunes, ya con los balcones desmontados, que será la única pieza a rescatar a priori para el futuro inmueble, los trabajos que efectúa la empresa contratada por los propietarios se está centrando en actuar desde arriba hacia abajo para ir minimizando posibles nuevos derrumbes, como el ocurrido el pasado miércoles que destapó la situación en la que se encuentra el inmueble. "Es una situación (de ruina) de décadas y ya son décadas que nos ha tenido muy preocupados, pero ante la que una vez más este gobierno ha dado pronta respuesta", dijo Ruz, quien añadió que "en las últimas semanas, ya lo conocen, se han venido detectando colapsos internos del edificio, demoliciones o hundimientos de las partes superiores de las terrazas, de barro en este caso, y la semana pasada, el señor vicealcalde decretó el estado de ruina para poder proceder a las demoliciones".

Aspecto de la terraza del edificio con un enorme agujero / INFORMACIÓN

Otros ejemplos

La Banca Peral unía dos edificios en uno, de ahí que sean balcones diferentes. Lo más valioso era la fachada y la escalera interior, que figuraban en el Catálogo de Bienes Protegidos. De esta última, se supo la semana pasada que ni existía. Es decir, desapareció sin que haya constancia de cuándo o por qué. Pero la fachada sí se va a reproducir íntegra cuando se construya el nuevo inmueble. "Es un edificio protegido, y al igual que como ha ocurrido en otras ocasiones, los propietarios tendrían que reproducir íntegramente la fachada", sentenció Ruz, quien fue claro al asegurar que no quiere que sea una actuación como la del edificio de la calle Almórida, también protegido, "aquello no fue una reproducción, fue una invención arquitectónica, como en otros tantos edificios de la ciudad que, por desgracia, al final se han tenido que ver reproducidos". Ruz recordó que "estamos trabajando ya en el catálogo que está adjudicado", algo que no se hacía desde la década de los 80 del pasado siglo.

Los trabajos tendrán una duración máxima de un mes para acabar con el edificio de la Banca Peral, en Elche / Áxel Álvarez

"Se está haciendo nuevo porque ya está adjudicado y se está trabajando en la elaboración y la redacción y en las fichas del catálogo. El catálogo contemplará, en la medida de lo posible y siempre respetando la propiedad privada, las herramientas para que los propietarios puedan preservar sus edificios de una manera mucho más eficaz que como estamos viendo lo que ha ocurrido en el caso de la Banca Peral. E hizo una reflexión: "si un edificio está protegido, lo vamos a seguir protegiendo. De hecho, tenemos un listado de fachadas a preservar, lo que no significa que la propiedad privada no tenga que asumir la responsabilidad de una protección. Este gobierno lleva dos años. La Banca Peral llevaba en situación de prácticamente colapso cerca de 20 años. El Ayuntamiento no tiene capacidad económica para poder no solamente proteger, sino garantizar la protección de un edificio".

Reproducción fácil

Y también tiene claro quién debe hacerlo "hay una realidad, es la propiedad privada quien debe hacerse cargo, velar porque el mantenimiento del mismo sea el adecuado y que un edificio protegido quede preservado. Nosotros, en esta situación, hemos evitado daños a las personas del entorno, daños a los vecinos. El problema de la Banca Peral no tiene un año ni dos. Como les digo, es de décadas. Pero ante un problema como el actual, puntual, ante un colapso de edificio, no hay otra decisión que valga que proceder a la demolición y eso sí, insisto, vamos a exigir la reproducción íntegra de la fachada. También les digo, es una fachada de elementos de mampostería que son muy fácilmente reproducibles. No estamos hablando de una fachada de sillares ni estamos hablando de una fachada de elementos ornamentales de cantería. No, es una fachada muy sencilla con dinteles de mampostería y escayola que se pueden sin ningún problema reproducir".

Las grietas interiores se observan en esta imagen del edificio de la Banca Peral, en Elche / Áxel Álvarez

Vecinos

Ruz no sabe cuándo podrán volver los vecinos del edificio colindante (ocho pisos y 20 afectados) a sus casas, aunque a priori el pasado jueves, cuando se les notificó que tenía 24 horas para el desalojo, se les aseguró que sería a lo largo de esta semana. "El mensaje es de tranquilidad a los vecinos, los trabajos de desmontaje continúan y, por supuesto, de mensaje claro, como no puede ser de otra manera, a la propiedad con respecto a la reproducción íntegra de la fachada".

El derribo de la Banca Peral en Elche / Matías Segarra

El alcalde dijo que podrán volver a sus casas cuando acabe la fase 1 de los trabajos, supuestamente, los momentos de mayor peligro de las estructuras interiores; "cuando los técnicos puedan entrar", resumió. ¿Por qué se produjo ahora el desalojo? Según el alcalde, "el problema más importante, según nos dijeron los técnicos, es que se desmantelaron los forjados para hacer las catas hace más de diez años y al desmantelar los forjados, la propia suspensión del edificio y los muros que rellenan los forjados, pues evidentemente han cedido".